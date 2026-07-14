Astăzi, Dan Andronic și Mirel Curea aduc în fața voastră un invitat surpriză, un revoltat din PNL, gata să rupă tăcerea. Avem pe masă cele mai fierbinți subiecte ale momentului! Discutăm despre informațiile din subteran și zvonurile virale despre „dictatorul cu sprânceană”. Analizăm jocurile puterii din culise: rămânem în continuare fără premier, dar „proiectele grele” par să se deruleze nederanjate, în umbră.

De asemenea, dezbatem atacul tăios lansat de Ilie Bolojan direct asupra lui Sorin Grindeanu, precum și blamul aruncat pe AUR pentru refuzul premierului interimar. De la 12.00, live, pe canalul de YouTube HAI ROMÂNIA și pe pagina de Facebook evz.ro 🔔Te alături canalului nostru și ai acces la informații unice: aici.