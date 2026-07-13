Revoluție în online: Marketing sau manipulare?

Cum a evoluat marketingul digital de la primele bannere online la campanii conduse de inteligența artificială? Discutăm cu Lucian Sârbu, specialist în marketing digital, despre cei 20 de ani de revoluție tehnologică și comunicațională care au schimbat radical modul în care brandurile ajung la consumatori. HASHTAGS #PicaturaDeBusiness #Podcast #Antreprenoriat #RaduPreda #MarketingDigital #InteligentaArtificiala #AI #DigitalMarketing #GoogleAds #SocialMediaMarketing #TendinteMarketing2026 #LucianSârbu