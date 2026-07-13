HAI România!

Revoluție în online: Marketing sau manipulare?

Cum a evoluat marketingul digital de la primele bannere online la campanii conduse de inteligența artificială? Discutăm cu Lucian Sârbu, specialist în marketing digital, despre cei 20 de ani de revoluție tehnologică și comunicațională care au schimbat radical modul în care brandurile ajung la consumatori. HASHTAGS #PicaturaDeBusiness #Podcast #Antreprenoriat #RaduPreda #MarketingDigital #InteligentaArtificiala #AI #DigitalMarketing #GoogleAds #SocialMediaMarketing #TendinteMarketing2026 #LucianSârbu

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HAI România!

Revoluție în online: Marketing sau manipulare?

Revoluție în online: Marketing sau manipulare?

NIcu Paris. Hai LIVE cu Turcescu

NIcu Paris. Hai LIVE cu Turcescu

Can-canuri de la Ankara-Revolverul, coasta de vită și „dragostea plutind în aer"

Can-canuri de la Ankara-Revolverul, coasta de vită și „dragostea plutind în aer"