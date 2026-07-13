HAI România!
Revoluție în online: Marketing sau manipulare?
- Nicolae Comănescu
- 13 iulie 2026, 14:10
Cum a evoluat marketingul digital de la primele bannere online la campanii conduse de inteligența artificială? Discutăm cu Lucian Sârbu, specialist în marketing digital, despre cei 20 de ani de revoluție tehnologică și comunicațională care au schimbat radical modul în care brandurile ajung la consumatori. HASHTAGS #PicaturaDeBusiness #Podcast #Antreprenoriat #RaduPreda #MarketingDigital #InteligentaArtificiala #AI #DigitalMarketing #GoogleAds #SocialMediaMarketing #TendinteMarketing2026 #LucianSârbu