HAI România!

NIcu Paris. Hai LIVE cu Turcescu

N-a rezolvat nimic cu criza politică de la București, dar Nicușor Dan merge la Paris să bifeze participarea la parada de Ziua Franței și să-și mai ia un angajament privind ajutorarea Ucrainei. De aici începe podcastul HAI Live în care Adrian Severin și Robert Turcescu dezbat teme de actualitate internă și internațională.

De la 12.00, live, pe canalul de YouTube HAI ROMÂNIA și pe pagina de Facebook evz.ro 🔔Te alături canalului nostru și ai acces la informații unice: aici.

Youtube - HAI România!

HAI România!

Revoluție în online: Marketing sau manipulare?

Revoluție în online: Marketing sau manipulare?

NIcu Paris. Hai LIVE cu Turcescu

NIcu Paris. Hai LIVE cu Turcescu

Can-canuri de la Ankara-Revolverul, coasta de vită și „dragostea plutind în aer"

Can-canuri de la Ankara-Revolverul, coasta de vită și „dragostea plutind în aer"