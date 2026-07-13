NIcu Paris. Hai LIVE cu Turcescu

N-a rezolvat nimic cu criza politică de la București, dar Nicușor Dan merge la Paris să bifeze participarea la parada de Ziua Franței și să-și mai ia un angajament privind ajutorarea Ucrainei. De aici începe podcastul HAI Live în care Adrian Severin și Robert Turcescu dezbat teme de actualitate internă și internațională.

De la 12.00, live, pe canalul de YouTube HAI ROMÂNIA și pe pagina de Facebook evz.ro 🔔Te alături canalului nostru și ai acces la informații unice: aici.