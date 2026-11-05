Posibilă incursiune de drone la granița României. Un nou mesaj RO-Alert în Tulcea

Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit joi, 5 noiembrie 2026, un nou mesaj RO-Alert privind o posibilă incursiune de drone. Populația a fost îndemnată să se adăpostească în beciuri sau în spații de protecție civilă și să evite apropierea de ferestre. Este a doua avertizare transmisă în două zile, după ce miercuri Ministerul Apărării Naționale a ridicat de la sol două aeronave F-16 pentru monitorizarea unei ținte aeriene detectate în apropierea graniței cu Ucraina.

Populația din nordul județului Tulcea a fost avertizată joi asupra riscului unei posibile incursiuni de drone, prin intermediul sistemului RO-Alert.

Mesajul le recomandă locuitorilor să își păstreze calmul și să se refugieze în beciuri sau în adăposturi de protecție civilă.

Persoanele care nu au posibilitatea de a ajunge într-un asemenea spațiu sunt sfătuite să rămână în interiorul locuințelor, la distanță de geamuri și de pereții exteriori.

Avertizarea vine la o zi după o alertă asemănătoare transmisă în aceeași zonă a județului Tulcea, aflată în apropierea graniței cu Ucraina.

Pe 4 noiembrie, radarele Ministerului Apărării Naționale au identificat o țintă aeriană în apropierea frontierei româno-ucrainene. Potrivit MApN, aceasta a fost detectată la nord de localitatea Vîlcove, pe teritoriul Ucrainei.

Pentru supravegherea situației, două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au decolat de la Baza 86 Aeriană Borcea.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, iar la ora 10:57 a fost transmis un mesaj RO-Alert pentru populația din nordul județului Tulcea.

Ministerul Apărării Naționale a anunțat că, în urma monitorizării de miercuri, nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian al României.