Noi reguli pentru pasageri în timpul zborului. Ce nu mai au voie să facă în avion

Organizația Internațională a Aviației Civile (ICAO) a anunțat noi reguli privind bateriile portabile în avioane, limitând numărul acestora la două per pasager și interzicând încărcarea lor în timpul zborului, măsuri aplicabile imediat.

Organizația Internațională a Aviației Civile (ICAO), agenție a Organizației Națiunilor Unite cu sediul la Montreal, a anunțat introducerea unor reguli noi care vizează utilizarea bateriilor portabile și reîncărcabile în timpul zborurilor.

Potrivit comunicatului, pasagerii vor avea voie să transporte cel mult două astfel de dispozitive la bordul unei curse aeriene. Măsura vizează în special bateriile externe cunoscute sub denumirea de „power banks”.

Noile reglementări prevăd, de asemenea, interzicerea încărcării bateriilor externe pe durata zborului. Decizia este aplicată pentru a reduce riscurile asociate utilizării acestui tip de echipamente în spațiul aerian.

ICAO a precizat că aceste standarde au caracter global și sunt, în mod obișnuit, adoptate de cele 193 de state membre ale organizației, în cadrul propriilor reglementări naționale.

Decizia a fost influențată de mai multe incidente recente care au implicat baterii litiu-ion. Printre acestea se numără un incendiu produs la bordul unui avion Air Busan în anul 2025, eveniment care a contribuit la intensificarea preocupărilor privind siguranța acestor dispozitive în timpul zborului.

Înaintea anunțului ICAO, unele companii aeriene, inclusiv Lufthansa, precum și anumite state, printre care Coreea de Sud, implementaseră deja restricții similare privind utilizarea bateriilor externe la bord.

Noile specificații ale ICAO intră în vigoare imediat, fără o perioadă extinsă de tranziție.

Deși organizația stabilește în mod obișnuit standarde globale care necesită adoptare națională, aceste reguli sunt considerate aplicabile direct în contextul operațiunilor aeriene internaționale.

În 2026, în multe aeroporturi care au fost dotate cu echipamente noi de securitate, limita clasică de 100 ml per recipient a fost eliminată treptat. Pasagerii pot, astfel, transporta recipiente mai mari în bagajul de cabină, inclusiv sticle de apă, parfum sau produse cosmetice, fără obligația de a le introduce în pungi transparente de un litru și fără a le scoate separat la controlul de securitate.

Schimbarea este posibilă datorită introducerii scanerelor de tip CT, capabile să analizeze mai precis conținutul bagajelor fără deschiderea acestora.

De asemenea, în 2026, la nivelul Uniunii Europene se conturează o tendință de standardizare a dimensiunilor pentru bagajele de cabină. Un format frecvent menționat în practică este de aproximativ 55×40×20 cm, utilizat de mai multe companii aeriene. Obiectivul acestor modificări este reducerea diferențelor dintre politicile operatorilor aerieni, în special în segmentul companiilor low-cost, unde regulile au variat în mod semnificativ.