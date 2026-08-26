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Focar de malarie la aeroportul din Frankfurt. Un angajat a murit

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Focar de malarie la aeroportul din Frankfurt. Un angajat a murit
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Din cuprinsul articolului

Un angajat al aeroportului din Frankfurt a murit de malarie după ce o epidemie rară a dus la contractarea infecției grave răspândite de țânțari la șase angajați, potrivit BBC.

Țânțarii cu malarie, aduși cu avionul la Frankfurt

Se crede că țânțarii au ajuns pe cel mai aglomerat aeroport din Germania cu un avion, potrivit oficialilor germani din domeniul sănătății publice.

Cele cinci persoane infectate rămase primesc tratament medical, a declarat un purtător de cuvânt al operatorului aeroportuar Fraport.

Au fost instalate capcane la aeroport, iar țânțarii capturați vor fi analizați într-un laborator pentru a le determina specia și originea.

„Din păcate, trebuie să confirmăm că un angajat a murit din cauza infecției”, a declarat purtătorul de cuvânt al Fraport pentru BBC.

„Am furnizat informații complete tuturor angajaților și îi încurajăm să consulte un medic dacă prezintă simptome.”

Epidemia din Frankfurt

În iulie s-a relatat că epidemia a implicat patru angajați infectați.

Institutul Robert Koch - o agenție guvernamentală federală germană și un institut de cercetare pentru controlul bolilor și sănătate publică - a declarat anterior că cei patru angajați s-au îmbolnăvit între 4 și 6 iulie, iar țânțarii au fost aduși cu avionul.

Institutul a declarat că malaria din Germania afectează aproape exclusiv călătorii pe distanțe lungi care au fost infectați în zone endemice de malarie și că transmiterea malariai pe un aeroport german este rară.

Avion Lufthansa, prăbușit la Frankfurt. sursa: https://aerospaceglobalnews.com

„Lipsa unui istoric de călătorie poate duce la un diagnostic întârziat. Un diagnostic întârziat crește riscul unei evoluții severe a bolii”, a precizat institutul în buletinul său epidemiologic.

Ultimul caz de malarie pe aeroport, în același loc, în 2023

Ultimul caz de malarie pe aeroport a fost în 2023, tot pe aeroportul din Frankfurt, a adăugat acesta.

BBC a contactat Departamentul de Sănătate Publică din Frankfurt, care conduce ancheta asupra focarului, pentru comentarii.

Malaria este o boală răspândită de anumite tipuri de țânțari care mușcă oamenii și se găsește mai ales în țările tropicale, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS).

Infecția, care poate fi prevenită și vindecată, este cauzată de un parazit și nu se răspândește de la o persoană la alta. Cu toate acestea, simptomele pot fi ușoare sau pot pune viața în pericol.

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