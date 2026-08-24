Când ar putea primi bani românii cu panouri fotovoltaice

Persoanele fizice care au panouri fotovoltaice și certificat de racordare vor putea aplica la programul de finanțare pentru baterii de stocare pe care autoritățile speră să îl lanseze în octombrie.Diana Buzoianu a declarat că bugetul prevăzut este de 400 de milioane de lei, iar statul ar putea acoperi până la 15.000 de lei cu TVA, beneficiarii urmând să suporte o cofinanțare de cel puțin 25%.

Programul se va adresa persoanelor fizice care au instalate sisteme de panouri fotovoltaice și dețin certificat de racordare.

„Orice persoană fizică care are un sistem cu panouri fotovoltaice, cu certificat de racordare poate să aplice. Sunt condiţii, pentru prima dată schimbăm sistemul de primul venit, primul servit. Deci vom prioritiza, de exemplu, beneficiarii care doresc să cofinanţeze într-un procent mai mare. Cofinanţarea minimă este de 25%, deci românii trebuie să ştie că vor trebui să-şi acopere 25% din costul stocării bateriilor. Dar, important este că vom avea la final un minim de 400 MWh capacitate de stocare care vor fi extraordinar de importanţi”, a menţionat ea la TVR Info.

Față de programele anterioare, selecția nu se va mai face exclusiv după principiul „primul venit, primul servit”.

Printre criteriile luate în calcul se va număra și nivelul de cofinanțare asumat de beneficiar.

Diana Buzoianu a spus că în prezent există numeroși prosumatori care produc energie în timpul zilei, dar nu au sisteme prin care să o poată stoca pentru consumul ulterior.

„Practic, asta înseamnă că în timpul zilei sistemele produc energie, nu este stocată nicăieri energia respectivă. Seara, când românii importă energie, când România importă energie la un preţ mult mai ridicat, am putea de fapt să ne bazăm pe aceste sisteme de stocare şi să nu mai plătim la preţuri mult mai mari o energie pe care o producem în timpul zilei”, a precizat ea.

Programul urmărește astfel creșterea capacității de stocare a energiei produse de prosumatori.

Platforma utilizată pentru program va fi modificată față de anul trecut, în condițiile în care dosarele vor fi analizate pe baza mai multor criterii.

Diana Buzoianu a spus însă că depunerea documentelor se va face în continuare prin instalatori.

„Este important să se ştie că dosarele se vor depune tot prin instalatori, deci acelaşi sistem care a fost făcut şi anul anterior va fi păstrat. În urma observaţiilor venite din spaţiul public, (..) vom îmbunătăţi ghidul. Am primit şi observaţii care erau pertinente. (..) Am primit şi observaţii mai puţin pertinente care vor primi răspunsurile tehnice, din spate, de ce nu pot fi luate în considerare. Dar eu, la final, în zilele următoare, sper că vom avea un ghid final care să fie bun, să putem să lansăm anul acesta proiectul şi să vedem deja rezultatele, inclusiv în preţuri scăzute la energie”, a mai spus Diana Buzoianu.

Ministrul interimar al Mediului a prezentat și nivelul finanțării prevăzute pentru fiecare beneficiar.

„1.250 lei pe kilowatt şi, per total, statul va putea să plătească 15.000 lei cu TVA. Cofinanţare de 25% minim. Pentru beneficiarii care vor dori să cofinanţeze mai mult, lăsând astfel bani mai mulţi în bugetul programului, ca să poată să fie mai mulţi beneficiari în acest program, atunci ei vor avea o prioritate”, a afirmat ea.

Beneficiarii care vor accepta să contribuie cu o sumă mai mare decât pragul minim de 25% ar urma să primească prioritate în cadrul programului.