Tinmar Energy, precizări legate de activitatea sa pe piața de energie

Compania Tinmar Energy a emis un punct de vedere, în urma discuțiilor din spațiul public din ultimele zile legate de activitatea sa:

Având în vedere faptul că :

Că în spațiul public au apărut o serie de acuzatii grave, nefondate, și defăimătoare la adresa grupului de companii Tinmar. Linșajul mediatic din presă, generat de o înțelegere gresită a modului de funcționare a pieței de energie și al activității grupului Tinmar, poate să afecteze imaginea publică a companiei, precum și relațiile de încredere construite cu partenerii contractuali și instituțiile bancare. Mai mult, caracterul repetitiv și lipsit de fundament al acestor atacuri contribuie la amplificarea unor percepții negative nejustificate, generând prejudicii de imagine semnificative și creând un climat de neîncredere care influențează în mod nedrept poziționarea societății pe piață. În perioada supusă analizei, nicio societate dintre cele menționate în presă nu avea în portofoliu consumatori casnici de energie. Clienții grupului Tinmar sunt exclusiv consumatori non-casnici, familiarizați cu modul de funcționare al pieței de energie și liberi să își aleagă oricând furnizorul. În aceste condiții, dacă prețurile practicate de Tinmar ar fi depășit nivelul pieței, acești parteneri ar fi reacționat imediat, denunțând contractele.

Pentru o imagine completă a situatiei de fapt, menționăm că societățile Solprim și Eye Mall activează pe piața de energie ı̂ncă din anul 2012, ı̂n calitate de producători, iar din 2013 și până ı̂n prezent ı̂ntreaga cantitate de energie produsă de aceste companii a fost vândută către Tinmar Energy, ı̂n baza unor contracte bilaterale pe termen lung.

Incheierea acestor contracte a reprezentat o condiție esențială pentru obținerea finanțărilor bancare necesare dezvoltării activității de producție, iar ı̂ncasările aferente acestor contracte au reprezentat sursa de restituire a ı̂mprumutului către bănci, motiv pentru care instituțiile de credit au analizat ı̂n mod constant fluxurile comerciale, modul de funcționare al relației contractuale și trasabilitatea energiei livrate.

Cantitatea de energie produsă de Solprim, respectiv de Eye Mall și vândută către Tinmar, ı̂n baza contractelor anterior menționate, reprezintă un procent nesemnificativ din consumul total al clienților finali din portofoliul propriu al companiilor Solprim și Eye Mall ı̂n perioada aprilie–decembrie 2022.

externi pe piețele centralizate OPCOM (PCCB NC și PCCB LE) și nu in baza unor contracte bilaterale negociate direct. In mod logic, aceste volume nu puteau fi revândute către companii din grup, având deja o destinație contractuală clară. Subliniem faptul că energia achiziționată de la Solprim și Eye Mall nu putea fi vândută de două ori, așa cum s-a afirmat ı̂n presă, deoarece acest lucru nu ar fi fost posibil, raportat la principiile pieței de energie privind corelarea cantităților intrate și ieșite.

Solprim și Eye Mall și-au extins activitatea și ı̂n domeniul furnizării de energie electrică, ca o necesitate economică impusă de modul particular de funcționare al pieței energetice ı̂n anul 2022. In acel an, măsurile de protecție a consumatorilor finali au fost ı̂nsoțite de reguli noi, complexe și dificil de implementat pentru furnizori: (i) prețul energiei era plafonat, furnizorii fiind ı̂n situația de a factura la un preț reglementat și nu la prețul contractual, (ii) toate sumele aferente acestui mecanism trebuiau ı̂ncasate ı̂ntr-un singur cont, deschis la Trezorerie, (iii) procedura de restituire a sumelor de la stat era neclară, generând ı̂ntârzieri semnificative ı̂n procesul de decontare.

Menționăm că, ı̂n prezent, ı̂ntârzierile ı̂n procesul de decontare au ajuns la aproximativ 23 de luni, echivalentul a aproape doi ani. In vederea obținerii acestor finanțări, au fost constituite garanții asupra creanțelor de ı̂ncasat de la stat, provenite din schema de plafonare, distribuite pe mai multe conturi de trezorerie, la nivelul mai multor societăți din grup.

In acest sens, s-au purtat discuții cu băncile și s-a considerat că soluția ı̂mpărțirii riscului, din perspectiva acestora, pe mai multe societăți era cea mai viabilă soluție, pentru că permitea existența mai multor conturi de trezorerie aparținând mai multor societăți din grup. Creanțele plătite de stat, care s-au ı̂ncasat ı̂n aceste conturi de trezorerie, au constituit garanții ı̂n favoarea băncilor creditoare și au permis finanțări suplimentare pentru fiecare dintre societățile din grup, astfel grupul fiind ı̂n măsură să ı̂și continue activitatea de furnizare către clienții finali.

Contractele bilaterale de achiziție negociate direct și ı̂ncheiate cu Lord Energy au avut ca referință prețul de tranzacționare de pe piața pentru ziua următoare (PZU) — același indicator utilizat de legislația privind plafonarea prețului la consumatorii finali, pentru stabilirea prețului mediu de decontare. Astfel, prețul contractual reflecta fidel evoluțiile reale ale pieței.

Prețurile din contractele ı̂n discuție s-au situat ı̂ntotdeauna ı̂n limitele prețurilor de piață.

Acest aspect a fost și va fi clar demonstrat, prin documente justificative, ı̂n fața autorităților competente.

In realitate, Eye Mall și Solprim au cumpărat de la Lord Energy, la prețuri de piață — nu la valori majorate, așa cum s-a prezentat ı̂n spațiul public — cantități de energie extrem de mici prin raportare la totalul energiei furnizate clienților finali din propriul portofoliu ı̂n perioada aprilie–decembrie 2022, volumele neputând si considerate relevante.

Tranzacțiile intragrup au reprezentat o pondere nesemnificativă din totalul operațiunilor comerciale. Documentele și evidențele contabile care susțin toate aceste informații au fost și vor fi puse la dispoziția autorităților competente. Ele confirmă fără echivoc că nu a existat nicio „rotire a cantităților de energie” și că așa-numitul „circuit fictiv” menționat ı̂n unele relatări nu are fundament real. Menționăm că nu au existat operațiuni de „revânzare” ı̂n cadrul grupului, așa cum greșit s-a afirmat ı̂n spațiul public. Toate tranzacțiile din cadrul grupului s-au desfășurat ı̂n limitele și condițiile impuse de lege, la prețurile de piață valabile la acel moment. Toate documentele depuse ı̂n vederea decontarii au fost verificate de ANRE, atât la momentul aprobării sumelor ce urmau a si decontate, cât și ulterior, ı̂n cadrul controlului efectuat de autoritatea de reglementare.

Precizăm că Tinmar colaborează pe deplin cu autoritățile, prin punerea la dispoziție a tuturor informațiilor și documentelor necesare și avem credința că toate aspectele analizate vor fi pe deplin clarificate și se va constata că grupul Tinmar a respectat și respectă și în prezent, în totalitate, dispozițiile legale relevante si regulile pieței de energie.

In acest context, facem un apel la calm, responsabilitate și profesionalism, pentru ca analiza situației si informatiile transmise in spatiul public să se bazeze pe date reale și pe o înțelegere corectă a modului de funcționare a pieței de energie.