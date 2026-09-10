Curtea de Apel București (CAB)a desființat condamnarea primită de generalul în rezervă Florin Mihalache, fost adjunct al directorului Serviciului de Telecomunicații Speciale între 2001 și 2005. Instanța a admis apelul formulat de acesta și a dispus achitarea pentru acuzațiile de trafic de influență, spălarea banilor și fals în înscrisuri sub semnătură privată. Decizia pronunțată joi este definitivă.

Florin Mihalache fusese condamnat în decembrie 2023 de Tribunalul București la 3 ani și 8 luni de închisoare cu executare. Curtea de Apel București a desființat însă sentința și a stabilit achitarea fostului general.

Instanța a motivat soluția prin lipsa probelor în cazul acuzației de trafic de influență și al celei privind falsul în înscrisuri sub semnătură privată. Pentru infracțiunea de spălare a banilor, judecătorii au stabilit că fapta nu există.

„În temeiul art.421 pct.2 lit.a) Cpp, admite apelul declarat de inculpatul M.F. împotriva sentinței penale nr. 1569/20.12.2023, pronunțată de Tribunalul București. Desființează, în integralitate, sentința penală apelată și, în fond, rejudecând: În temeiul art. 396 alin. 1 și 5 Cod procedură penală rap. la art. 16 alin. 1 lit. c) Cpp achită pe inculpatul M.F. sub aspectul săvârșirii infracțiunii de trafic de influență, întrucât nu există probe că inculpatul a săvârșit infracțiunea. În temeiul art.396 alin.1 și 5 Cpp rap. la art.16 alin.1 lit.a) Cpp achită pe inculpatul M.F. sub aspectul săvârșirii infracțiunii de spălarea banilor, întrucât fapta nu există. Achită pe inculpatul M.F. sub aspectul săvârșirii infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, întrucât nu există probe că inculpatul a săvârșit infracțiunea”, se arată în decizia instanței de apel, care este definitivă.

DNA l-a trimis în judecată pe Florin Mihalache în mai 2022. Procurorii l-au acuzat că ar fi cerut 75.000 de euro de la administratorul unei firme pentru a-și exercita influența pe care lăsase să se înțeleagă că o avea asupra unui alt om de afaceri.

Administratorul avea mai multe litigii comerciale cu firme reprezentate de omul de afaceri respectiv, iar intervenția urmărea stingerea acestora.

Potrivit acuzațiilor formulate de anchetatori, faptele s-ar fi desfășurat între august 2021 și ianuarie 2022. Inițial, Florin Mihalache ar fi solicitat un autoturism de lux, iar ulterior ar fi cerut contravaloarea acestuia, respectiv 75.000 de euro.

DNA susținea că influența pretinsă de fostul general ar fi trebuit folosită pentru soluționarea unor litigii aflate pe rolul instanțelor din București.

Conform anchetatorilor, demersul urmărea încheierea unei tranzacții prin care să fie stinse toate aceste litigii și să fie achitate datorii de aproximativ 1,5 milioane de euro.

Concret, arată anchetatorii, ‘intervenția’ lui Florin Mihalache trebuia să se finalizeze cu încheierea unei tranzacții privind stingerea tuturor litigiilor aflate pe rolul instanțelor din București și achitarea de către una dintre societățile reprezentate de omul de afaceri către societatea administratorului a unor datorii în cuantum de aproximativ 1.500.000 euro.

În dosarul trimis în instanță, procurorii au susținut și că fostul general ar fi încercat să ascundă proveniența banilor printr-un contract fictiv.

„Pentru a disimula proveniența sumei pe care ar fi urmat s-o primească pentru ‘serviciile’ sale, la data de 6 ianuarie, inculpatul ar fi încheiat cu martorul un contract fictiv de împrumut. În contextul menționat, la data de 12 ianuarie, inculpatul ar fi primit cei 75.000 de euro pretinși, ocazie cu care s-a procedat la constatarea infracțiunii flagrante”, menționează procurorii.

Achitarea pronunțată de Curtea de Apel București este definitivă, astfel că Florin Mihalache nu mai are condamnarea stabilită de Tribunalul București.