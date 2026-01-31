Anchetă deschisă la Cluj, după apariția unor imagini cu un adolescent agresat în fața unui centru comercial

Polițiștii din Cluj au deschis o anchetă după ce, în spațiul public, au apărut imagini care surprind un tânăr bătut, întins pe asfalt și aflat într-o stare vizibil gravă.

Inspectoratul de Poliție Județean Cluj a anunțat, sâmbătă, că incidentul ar fi avut loc între doi tineri. Potrivit polițiștilor, evenimentul s-a petrecut pe data de 30 ianuarie, pe strada Alexandru Vaida Voievod.

„Poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Cluj-Napoca s-au sesizat din oficiu cu privire la o agresiune petrecută între doi tineri, în data de 30 ianuarie a.c., pe strada Alexandru Vaida Voievod, în urma căreia unul dintre aceştia, în vârstă de 17 ani, ar fi suferit leziuni şi a avut nevoie de îngrijiri medicale”, a anunţat Poliţia judeţeană Cluj.

Reprezentanții poliției au anunțat că ancheta este în desfășurare, iar toate circumstanțele în care s-a produs agresiunea urmează să fie clarificate. Polițiștii au transmis că fac cercetări privind săvârșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

„În cauză, se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de lovirea sau alte violenţe şi tulburarea ordinii şi liniştii publice, în vederea stabilirii cu exactitate a împrejurărilor producerii evenimentului şi dispunerii tuturor măsurilor legale care se impun”, a mai anunțat Poliţia judeţeană Cluj.

Incidentul a avut loc în fața Iulius Mall Cluj, unde un adolescent a fost agresat de un alt tânăr, care a fugit de la locul faptei. Victima a fost găsită pe asfalt și a primit îngrijiri medicale de urgență din partea echipajelor sosite la fața locului, potrivit stiridecluj.ro.

„L-a lăsat lat. Cred că și-a înghițit limba. Nu știu de la ce a pornit totul. Dar am văzut starea în care era cel lovit și nu era deloc bună”, a spus un martor, pentru sursa menționată anterior.