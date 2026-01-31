Un bărbat din Arad, reținut pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor

Un bărbat de 64 de ani din Arad a fost reținut pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor, după ce a fost prins conducând un vehicul cu permisul anulat și sub influența alcoolului, potrivit IPJ Arad.

Sursa citată anterior a anunțat sâmbătă că, pe data de 30 ianuarie 2026, polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase au depistat în flagrant un bărbat în vârstă de 65 de ani, pe un fond de vânătoare. „La data de 30 ianuarie 2026, poliţiştii Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase au depistat, în flagrant delict, un arădean de 65 de ani, pe un fond de vânătoare din Pădurea Ceala, din Arad”, a anunțat IPJ Arad.

În urma controlului efectuat asupra autoturismului, polițiștii au descoperit o armă de vânătoare confecționată artizanal, alături cu muniția aferentă. Potrivit IPJ Arad, bunurile nu erau înregistrate și, de asemenea, erau deținute ilegal. Pe lângă armă și muniție, în mașină au mai fost găsite și alte obiecte folosite la activități de vânătoare, toate fiind ridicate pentru continuarea cercetărilor în dosarul penal.

Bărbatul a fost supus testării cu aparatele din dotarea poliției, rezultatul indicând o îmbibaţie alcoolică de 0,51 mg./l. alcool pur în aerul expirat. Totodată, în urma verificărilor ulterioare, s-a constatat că acesta avea dreptul de a conduce anulat.

Ulterior, persoana a fost dusă la o unitate medicală, unde i-au fost recoltate probe biologice, procedură necesară pentru stabilirea exactă a alcoolemiei.

În baza probelor strânse până în acest moment, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore. Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile au anunțat că vor analiza dispunerea unor măsuri preventive suplimentare, în funcție de evoluția cercetărilor și de rezultatele analizelor.