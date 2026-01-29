Social

Anchetă internă la UPU Arad. O pacientă ar fi fost ridicată de pe scaun de agenții de pază

Anchetă internă la UPU Arad. O pacientă ar fi fost ridicată de pe scaun de agenții de pazăSpitalul județean Arad. Sursă foto: Facebook
Conducerea Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad a deschis o anchetă internă, după ce o femeie a reclamat că agenţi de pază i-au luat scaunul pe care fusese aşezată, în contextul în care în Unitatea de Primiri Urgenţe nu existau suficiente paturi, deşi aceasta prezenta simptome de infecţie respiratorie.

Cum a avut loc incidentul de la UPU Arad

Potrivit relatării făcute publice de femeie, cei doi agenţi – un bărbat şi o femeie – ar fi susţinut că nu vor sta în picioare în timpul serviciului pentru ca pacienţii să poată sta jos. În urma sesizării, conducerii firmei de pază i s-a cerut înlocuirea personalului din Urgenţă.

„Nu sunt genul de om care să fac «reclamă», da nesimţiţii ăştia doi merită ...”, a scris femeia pe Facebook, unde a publicat şi imagini cu personalul de pază de la Spitalul Judeţean Arad.

Femeia bolnavă: Aveam nişte dureri groaznice

Femeia a povestit că ea, soţul şi cele trei fiice au ajuns la spital acuzând simptome de infecţie respiratorie, starea lor fiind una foarte proastă.

„Între timp, le ia pe fete şi îmi spune că nu au paturi şi că va trebui să stăm toate 4 într-un pat. Na, am zis asta este. Le-am întins pe toate 3 fetiţele pe un pat şi mie îmi aduce o asistenta un scaun. Aveam nişte dureri groaznice, febră, frisoane .. efectiv simţeam că mor”, a relatat femeia.

La scurt timp, agenţii de pază ar fi venit şi i-ar fi cerut să se ridice de pe scaun, solicitare pe care aceasta a ignorat-o iniţial.

„Atât mi-a trebuit, că în sec doi m-au luat amândoi de umeri şi m-au ridicat de pe scaun şi au plecat cu tot cu scaun pentru că era al lor şi ei nu stau în picioare să stea bolnavii jos. (...) Încă nu pot să cred cu câtă nesimţire şi nepasere suntem trataţi. A început cearta, că nu am voie sa fac poze în spital”, a mai povestit femeia.

Paznic spital Arad

Paznic spital Arad. Sursă foto: Facebook

Anchetă internă la UPU Arad după cele întâmplate

Conducerea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad a transmis joi, printr-un comunicat, că „nu tolerează asemenea comportamente din partea personalului unităţii sau a societăţilor comerciale cu care unitatea are încheiate contracte de prestări servicii”.

„Au fost convocaţi reprezentaţii societăţii, respectiv medicul şef şi asistentul şef al Unităţii de Primire Urgenţe pentru a verifica şi analiza situaţia reclamată în mediul on-line şi pentru a dispune măsurile necesare, conform contractelor de muncă şi de prestări servicii pentru ca astfel de comportamente să nu se mai repete”, au precizat reprezentanţii unităţii medicale.

Instituţia a mai arătat că firmei de pază i s-a solicitat înlocuirea agentului de pază din Unitatea de Primiri Urgenţe şi reinstruirea tuturor agenţilor care îşi desfăşoară activitatea în spital.

