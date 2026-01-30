International

Focuri de armă trase de pe un pod, în SUA. Anchetă de amploare în Dallas

Focuri de armă trase de pe un pod, în SUA. Anchetă de amploare în DallasFocuri de arma, filmate in Dallas / sursa foto: captură video
Un videoclip devenit viral, care surprinde mai multe persoane trăgând focuri de armă de pe un pod din Dallas în noaptea de Anul Nou, a condus la arestarea mai multor suspecți și la impunerea unor măsuri de reținere în baza legislației privind imigrația, conform informațiilor furnizate de Fox News.

Potrivit autorităților, persoanele implicate sunt suspectate și de alte acte de violență armată comise în nordul statului Texas.

Departamentul de Poliție din Dallas a anunțat marți că doi dintre suspecții identificați în imaginile distribuite pe rețelele sociale sunt Anthony Acevedo, în vârstă de 20 de ani, și Jose Alarcon-Sanchez, de 18 ani, ambii din orașul Grand Prairie.

Cei doi apar în mai multe înregistrări video în care se observă cum sunt trase focuri de armă de pe Podul Margaret McDermott, deasupra autostrăzii Interstate 30, în apropierea centrului orașului Dallas.

Imagini virale și reacția autorităților

Focurile de armă trase în mod periculos, surprinse pe cameră și distribuite pe scară largă online, au atras atenția publicului la nivel internațional, potrivit poliției. Incidentul a generat reacții imediate și a determinat declanșarea unei investigații de amploare.

Detectivii din cadrul Diviziei de Patrulare Centrală și ai Unității de Investigații Speciale din cadrul Dallas Police Department au desfășurat, conform autorităților, o anchetă amplă și susținută.

La investigație au participat și Biroul pentru Alcool, Tutun, Arme de Foc și Explozivi (ATF), precum și Biroul Procurorului Federal al Statelor Unite. În zona podului au fost recuperate peste 100 de tuburi de cartuș.

Legături cu alte incidente armate

În cursul investigației, polițiștii au stabilit că Jose Alarcon-Sanchez fusese arestat în dimineața aceleiași zile de către Poliția din Grand Prairie, într-un dosar separat, pentru o infracțiune similară legată de folosirea armelor de foc, comisă la 1 ianuarie 2026.

Extinderea anchetei a dus și la identificarea unui alt suspect, Anderson Derce Lara, în vârstă de 25 de ani. Conform informațiilor furnizate de autorități, acesta este acuzat de implicare într-un incident de tip „road rage” produs în luna noiembrie, în care ar fi tras mai multe focuri de armă asupra unui autoturism în care se aflau trei adulți și trei copii. Poliția a precizat că victimele nu au fost rănite.

Percheziții și arme confiscate

Cu sprijinul ATF, anchetatorii au pus în aplicare un mandat de percheziție și au recuperat mai multe arme de foc, inclusiv puști care corespund celor observate în imaginile video de pe pod.

Potrivit autorităților, aceste descoperiri leagă suspectul Anderson Derce Lara atât de incidentul de Anul Nou, cât și de cazul de violență rutieră investigat separat.

Încadrări legale și declarații oficiale

Anthony Acevedo și Jose Alarcon-Sanchez sunt acuzați de descărcarea unei arme de foc în anumite municipalități, faptă încadrată ca delict de clasa A. Anderson Derce Lara se confruntă cu șase capete de acuzare pentru agresiune agravată cu armă mortală, infracțiune de gradul întâi.

Autoritățile au anunțat că Anthony Acevedo a fost eliberat pe cauțiune, în timp ce Jose Alarcon-Sanchez și Anderson Derce Lara sunt reținuți în baza unor ordine de imigrație.

Șeful Poliției din Dallas, Daniel Comeaux, a declarat: „Dacă puneți vieți în pericol în Dallas, vă vom identifica, vom investiga în detaliu și vă vom trage la răspundere”.

Proiecte speciale