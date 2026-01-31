Bătrână de 76 de ani din Tulcea, victima unei escrocherii cu metoda „accidentul”

O femeie în vârstă de 76 de ani, din județul Tulcea, a trăit momente de panică extremă după ce a căzut victimă unei escrocherii clasice, cunoscută sub numele de „metoda accidentul”.

Escrocii au reușit să o convingă că nepotul său ar fi fost implicat într-un grav accident rutier și că se află în stare critică, necesitând intervenții medicale urgente și costisitoare.

Incidentul s-a produs în data de 18 ianuarie 2026, în jurul orei 16:56. Potrivit declarațiilor victimei, femeia a fost contactată telefonic de o persoană care s-a prezentat drept cadru medical.

Aceasta i-a spus că nepotul ei ar fi ajuns la spital în stare gravă și că viața acestuia depinde de rapiditatea cu care pot fi achitate anumite tratamente și proceduri.

Apelantul a insistat asupra urgenței situației și a creat o stare de panică intensă. Sub presiunea emoțională și temându-se pentru viața nepotului, pensionara nu a mai verificat informațiile și nu a contactat alți membri ai familiei. La scurt timp după convorbirea telefonică, doi indivizi s-au prezentat la locuința femeii.

Aceștia au susținut că sunt reprezentanți ai unei unități medicale și că au venit să ridice banii necesari pentru îngrijirea presupusului pacient. Convinsă că face un gest salvator pentru nepotul ei, femeia le-a înmânat toți banii pe care îi avea în casă, respectiv 38.000 de lei, economii strânse în timp.

După ce cei doi au părăsit locuința, pensionara a reușit să ia legătura cu nepotul său. Atunci a aflat că acesta nu fusese implicat în niciun accident și că se afla în siguranță. Realizând că a fost victima unei înșelăciuni, femeia a apelat imediat numărul de urgență 112 și a cerut ajutorul autorităților.

Polițiștii din cadrul Postului de Poliție Mihai Bravu au intervenit prompt. În aceeași zi, în orașul Isaccea, oamenii legii au identificat autoturismul în care se aflau suspecții. Este vorba despre un bărbat în vârstă de 33 de ani și o tânără de 21 de ani.

În urma verificărilor și a cercetărilor efectuate, polițiștii au reușit să recupereze întreaga sumă de bani, care a fost restituită victimei. Intervenția rapidă a autorităților a împiedicat pierderea definitivă a economiilor pensionarei.

Inspectoratul de Poliție Județean Tulcea a anunțat că, în acest caz, a fost deschis un dosar penal pentru infracțiunea de înșelăciune. Totodată, față de tânăra de 21 de ani implicată în faptă a fost dispusă măsura arestului la domiciliu pentru o perioadă de 30 de zile.

Ancheta este în desfășurare, iar polițiștii continuă cercetările pentru a stabili întreaga activitate infracțională a celor doi suspecți.

Cazul readuce în atenție pericolul reprezentat de escrocheriile prin „metoda accidentul”, care vizează în special persoane vârstnice. Poliția recomandă cetățenilor să nu ofere bani sau informații personale în urma unor apeluri telefonice alarmiste și să verifice întotdeauna situațiile invocate, contactând direct membrii familiei sau autoritățile.