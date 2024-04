Social Metoda „Accidentul” face noi victime. Doi bătrâni, lăsați fără bani și aur







Înșelăciune în Alba. Doi bătrâni din judeţul Alba au fost înşelaţi prin metoda „Accidentul”, ei dând 20.000 de lei, o mie de euro şi bijuterii de aur unei persoane după ce au fost contactaţi telefonic şi li s-a spus că fiica lor este la spital, în urma unui accident rutier. Persoana care i-a contactat s-a dat drept medic și i-a anunțat că fiica lor are nevoie de proteză.

Înșelăciune în Alba. Doi bătrâni au rămas fără bani

„O familie de vârstnici a fost contactată telefonic, de către o persoană necunoscută care, după ce şi-a atribuit calitatea de medic, le-au spus că fiica lor ar fi fost implicată într-un accident şi trebuie să fie supusă unei intervenţii chirurgicale în cadrul căreia îi va fi montată o proteză, iar aceasta costă 70.000 de lei. Din nefericire, cei doi vârstnici au crezut ce li s-a spus, iar la uşa lor s-a prezentat o persoană care purta o mască chirurgicală, căreia i-a dat suma de 20.000 de lei, 1.000 de euro şi 30 de grame de aur”, informează Poliţia judeţeană Alba.

În aceeaşi zi, escrocii au încercat să înşele şi o persoană din Sebeş, dar aceasta nu i-a crezut și a anunțat poliția.

Poliţiştii reamintesc celor care sunt contactaţi cu astfel de mesaje că nu trebuie să dea sau să trimită bani unor necunoscuţi, ci să sune la poliţie și să se explice situația, potrivit News.

O altă bătrână, păcălită prin metoda „Accidentul”

Escrocii au mai păcălit o bătrână prin metoda „Accidentul”. Ei i-au spus că: „nepotul tău are necazuri, are nevoie de bani”. Aceasta nu a ezitat și le-a dat infractorilor bani și bijuterii în valoare totală de 40.000 de euro. Cei doi bărbați, un român și un napolitan, au fost arestați sub acuzația de înșelăciune în formă agravată.

Escrocii au fost arestați

Personalul din Brigada Mobilă Napoli și Biroul de Investigații din Compartimentul Poliției Rutiere pentru Campania și Basilicata, la stația de taxare autostradală Napoli Est, a arestat doi bărbați de 32 și 35 de ani, ambii cu antecedente penale, sub acuzația de înșelăciune în formă agravată.

Agenții Brigăzii Mobile Bari au informat Biroul corespondent din Napoli că în urmă cu puțin timp, doi bărbați la bordul unui Fiat 500 au comis o înșelăciune în detrimentul unei femei de peste optzeci de ani.