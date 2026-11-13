Ce a declarat înainte de execuția din Texas ucigașul a trei copii

John Allen Rubio, un american în vârstă de 46 de ani, condamnat pentru uciderea și decapitarea a trei copii în 2003, a fost executat joi, 12 noiembrie 2026, prin injecție letală, în statul Texas, potrivit Fox News.

Bărbatul a murit într-un penitenciar din Huntsville, la aproape 23 de ani de la crimele comise într-un apartament din Brownsville, oraș situat la granița dintre Statele Unite și Mexic.

Execuția a avut loc la ora locală 18:00, iar decesul a fost constatat la 18:47, după ce administrarea injecției letale începuse cu 21 de minute înainte. Rubio fusese condamnat pentru uciderea a trei copii cu vârste de 3 ani, 14 luni și două luni.

Cazul a provocat un puternic impact asupra comunității locale, iar clădirea în care au avut loc crimele a fost ulterior demolată.

Înainte de administrarea injecției letale, Rubio a făcut o ultimă declarație, în care le-a mulțumit familiei și prietenilor pentru sprijinul acordat de-a lungul anilor. El a vorbit și despre soția sa, Angela Camacho, condamnată la închisoare pe viață pentru implicarea în uciderea copiilor.

Potrivit agenției Associated Press (AP), Rubio a spus că regretă trecutul și că nu mai este aceeași persoană care fusese în momentul comiterii crimelor.

„Vreau să spun că îmi pare rău familiei soției mele. Nu pot schimba trecutul, dar vă pot spune că viața mea se va încheia. Dar asta nu vă va face fericiți”, a declarat acesta.

Ulterior, a făcut referire la copiii pe care i-a ucis și la credința sa religioasă: „În scurt timp voi fi alături de copiii mei. Sunt pregătit să merg în rai, alături de Domnul și Mântuitorul meu”.

Faptele pentru care Rubio a fost condamnat s-au petrecut la 11 martie 2003, într-un apartament fără ferestre din Brownsville, Texas. Victimele au fost Julissa Quezada, în vârstă de 3 ani, John Esteban Rubio, de 14 luni, și Mary Jane Rubio, un bebeluș de două luni.

Potrivit documentelor judiciare, bărbatul a înjunghiat și decapitat cei trei copii. Rubio nu era tatăl biologic al primilor doi, însă își asumase un rol parental în viața lor. Cel mai mic dintre copii era fiica sa.

Anchetatorii au consemnat că Rubio susținea că cei mici erau posedați. În perioada premergătoare crimelor, acesta ar fi afirmat că avea o misiune specială și că trebuia să salveze lumea.

Atât Rubio, cât și partenera sa, Angela Camacho, au fost implicate în anchetă și în procedurile judiciare care au urmat.

Dosarul a avut o evoluție juridică îndelungată. Rubio a fost condamnat inițial în 2003, însă în 2007 Curtea de Apel Penală din Texas a anulat verdictul. Instanța a stabilit că procurorii folosiseră în mod necorespunzător declarații făcute de Camacho în afara instanței, înainte ca aceasta să își invoce dreptul constituțional de a nu depune mărturie împotriva sa.

Un nou proces a avut loc în 2010. Rubio a fost găsit din nou vinovat de omor calificat și condamnat la moarte, după ce pledase nevinovat pe motiv de incapacitate mintală.

Apărarea a susținut că bărbatul suferea de schizofrenie paranoidă. Specialiștii solicitați de apărare au invocat diagnosticul în cadrul procesului, însă experții prezentării acuzării au contestat concluziile. Apărarea a mai prezentat detalii despre copilăria dificilă a lui Rubio, marcată, potrivit avocaților, de violență familială și consum de droguri.

În ultimii ani, echipa sa juridică a încercat în repetate rânduri să obțină suspendarea execuției. La 5 noiembrie 2026, Curtea de Apel Penală din Texas a respins cea mai recentă contestație, care viza mărturia unui expert psihiatric al acuzării.

Angela Camacho, partenera lui Rubio și mama celor trei copii, a fost condamnată pentru rolul său în crime. Aceasta a pledat vinovat și execută trei pedepse cu închisoarea pe viață, potrivit informațiilor publicate de Associated Press și The Texas Tribune.

După demolarea apartamentului în care au fost uciși copiii, terenul a fost transformat într-un parc și într-o grădină comunitară. Astfel, locul asociat unuia dintre cele mai grave cazuri penale din istoria recentă a orașului Brownsville a primit o altă destinație.

Moartea lui John Allen Rubio a fost a doua execuție prin injecție letală programată în Statele Unite pentru joi, 12 noiembrie.

Cu câteva ore înainte, James Pavatt, în vârstă de 73 de ani, fusese executat în Oklahoma. Acesta fusese condamnat pentru implicarea în planificarea și comiterea unei crime în 2001, victima fiind soțul înstrăinat al partenerei sale.

Potrivit Associated Press, execuția lui Rubio a dus la 37 numărul persoanelor executate în Statele Unite de la începutul anului 2026. Cazul readuce în atenție aplicarea pedepsei capitale în sistemul judiciar american, precum și procedurile îndelungate de apel care pot preceda punerea în executare a unei condamnări la moarte.