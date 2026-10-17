Tribunalul Cluj a dispus, printr-o hotărâre din 5 octombrie 2026, sancționarea Direcției Silvice Maramureș pentru neexecutarea unei sentințe referitoare la verificarea unei păduri din Borșa. Potrivit publicației Clujust, instituția trebuie să suporte o amendă calculată zilnic și penalități de 200 de lei pe zi. Decizia apare într-un litigiu de aproximativ 20 de ani, în care familia Rondolean reclamă tăieri ilegale și prejudicii de milioane de euro pe proprietățile sale din Maramureș.

Deși în acest interval au fost pronunțate mai multe hotărâri judecătorești, familia susține că executarea acestora a întâmpinat obstacole din partea instituțiilor responsabile de administrarea fondului forestier și de evidența proprietăților.

La 5 octombrie 2026, prin Sentința civilă nr. 859/2026, Tribunalul Cluj a dispus, potrivit sursei citate, sancționarea Direcției Silvice Maramureș cu o amendă echivalentă cu 20% din salariul minim brut pe economie pentru fiecare zi de întârziere.

Instanța a stabilit și penalități de 200 de lei pe zi, care trebuie plătite proprietarului.

Măsura a fost luată în legătură cu neexecutarea Sentinței nr. 2458/2023, prin care Direcția Silvică fusese obligată să efectueze un control de fond pentru descărcarea gestiunii unei păduri de aproximativ 146 de hectare din Borșa. Conform relatării, obligația nu a fost îndeplinită timp de peste 880 de zile.

În acest interval, instituția a emis un act de control care a fost ulterior anulat definitiv de Curtea de Apel Cluj, prin Decizia nr. 511/2026. Instanța a reținut că documentul „nu reflectă situația reală a fondului forestier”.

Litigiul este legat și de exploatările forestiere semnalate în zona Borșa, în special în bazinele Izvorul Ursului și Jupanea. Potrivit informațiilor prezentate de Clujust, în anul 2010, directorul general al Romsilva a sesizat Poliția cu privire la exploatarea ilegală a unei cantități estimate între 700.000 și 900.000 de metri cubi de lemn.

Suprafața vizată depășea 1.500 de hectare, iar valoarea estimată a materialului lemnos era cuprinsă între 35 și 45 de milioane de euro. Din această zonă fac parte și aproximativ 147 de hectare revendicate de familia Rondolean.

Pe baza ponderii suprafeței deținute de familie, materialul publicat estimează un posibil prejudiciu între 3,5 și 4,5 milioane de euro. Această sumă reprezintă însă un calcul proporțional, nu un prejudiciu individual stabilit definitiv printr-o hotărâre judecătorească.

Dosarul penal referitor la exploatările din Borșa a primit o soluție de neîncepere a urmăririi penale în 2012, din partea procurorului Ioan Ulici. Potrivit relatării, acesta a considerat estimarea Romsilva „evazivă și nefondată”. Ulterior, cercetările referitoare la exploatările reclamate au rămas, conform sursei, la un parchet local, cu autorii neidentificați.

Un alt conflict prezentat în material vizează o proprietate din Sighetu Marmației. Potrivit expertizelor invocate de familia Rondolean, din zona respectivă ar lipsi peste 2.000 de metri cubi de material lemnos, cu o valoare estimată la aproximativ 500.000 de euro.

Proprietarii susțin că limitele terenului au fost modificate în documentele cadastrale, prin deplasarea cu aproximativ 100 de metri a unei borne de hotar. În acest proces ar fi fost utilizate hărți realizate în sistemul Stereo 42, în locul planului oficial Stereo 70.

Familia reclamă și suprapunerea peste terenul său a unui număr topografic provenit din altă localitate. Reprezentanții proprietarilor afirmă că au cerut Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Maramureș corectarea documentelor, fără să obțină rezultatul solicitat.

Materialul original ridică și suspiciuni privind posibile influențe personale și instituționale asupra soluționării acestei situații. Aceste suspiciuni nu echivalează însă cu stabilirea unor fapte de corupție sau de fals în sarcina persoanelor menționate.

În cazul proprietății din Vișeu de Sus, documentele de control invocate de familie ar indica tăieri ilegale într-o zonă protejată Natura 2000. Prejudiciul consemnat în aceste documente ar depăși 1,2 milioane de lei, însă suma aprobată pentru recuperare ar fi fost de numai 9.419 lei.

Familia contestă diferența dintre valoarea prejudiciului indicată de documentele de control și suma stabilită pentru recuperare. Potrivit sursei citate, inspectorul general al Gărzii Forestiere Naționale, George Gârbacea, a efectuat o verificare în teren și ar fi confirmat verbal limitele proprietății, în prezența mai multor martori.

Proprietarii susțin că raportul scris aferent acelei verificări nu le-a fost pus la dispoziție.

Ulterior, a fost prezentat un alt raport, semnat de Laurențiu Heraru, care contesta delimitarea terenului. Familia susține că documentul contrazice hotărârile civile definitive și pune sub semnul întrebării corectitudinea întocmirii sale. Laurențiu Heraru a fost numit ulterior la conducerea Gărzii Forestiere București, potrivit informațiilor prezentate în materialul inițial.

Maria Rondolean, proprietara pădurilor aflate în litigiu, continuă demersurile pentru recuperarea prejudiciilor pe care familia susține că le-a suferit în ultimii aproximativ 20 de ani. Potrivit sursei citate, dosarul, însoțit de hotărârile judecătorești pronunțate în cauză, a fost transmis către Parchetul European (EPPO) și Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT).

Demersul urmărește verificarea aspectelor reclamate privind exploatările forestiere, documentele administrative și aplicarea hotărârilor instanțelor.

Transmiterea documentelor către cele două parchete nu înseamnă automat că acestea au deschis dosare penale sau că acuzațiile formulate de proprietari au fost confirmate.

Litigiul privind proprietățile forestiere din Maramureș continuă, în condițiile în care familia solicită respectarea hotărârilor judecătorești și clarificarea prejudiciilor reclamate.