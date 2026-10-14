Lemne de foc în 2026. Prețurile anunțate de Romsilva

Regia Națională a Pădurilor – Romsilva estimează că va comercializa în 2026 aproximativ două milioane de metri cubi de lemn de foc pentru încălzirea locuințelor. Prețul mediu de vânzare se menține la nivelul celui din 2025, iar în depozitele regiei sunt disponibile în prezent aproximativ 400.000 de metri cubi.

În primele nouă luni ale anului, Romsilva a vândut direct populației 1,24 milioane de metri cubi de lemn pentru foc, la un preț mediu de aproximativ 280 de lei pe metru cub.

Costul diferă în funcție de specia de lemn, sortiment și condițiile de livrare. Pentru lemnul comercializat la locul recoltării, prețurile variază, în medie, între 200 și 450 de lei pe metru cub.

În cazul lemnului paletizat, livrat din depozitele Romsilva, prețul poate ajunge la 700 de lei pentru un palet.

Stocurile existente, de aproximativ 400.000 de metri cubi, vor fi completate pe măsura desfășurării lucrărilor de recoltare. Astfel, regia estimează că va pune la dispoziția populației un volum total de circa două milioane de metri cubi în 2026.

Persoanele interesate pot solicita informații de la ocolul silvic din zona de domiciliu. În funcție de stocurile disponibile și de cerere, personalul silvic le poate îndruma către depozitele sau punctele de vânzare de unde pot cumpăra lemn pentru foc.

Solicitările pot fi depuse la sediile ocoalelor silvice sau adresate direct gestionarilor de masă lemnoasă. Informații despre disponibilitate pot fi obținute și de la personalul silvic din teren.

Oferta actualizată și prețurile practicate de unitățile Romsilva sunt publicate pe site-ul regiei, la secțiunea „Publicitate anunțuri – Disponibil lemn pentru foc”. Lemnul poate fi cumpărat și prin magazinul online romsilva.store.

În funcție de dotările disponibile, unele ocoale silvice pot asigura, la cerere și contra cost, transportul lemnului la domiciliu, precum și servicii de secționare sau despicare. În anumite subunități, lemnul pentru foc este comercializat și vrac, în saci sau paletizat.

Romsilva le recomandă cumpărătorilor să solicite documentele legale care atestă proveniența lemnului, indiferent de furnizor. Acestea sunt avizul de însoțire și factura fiscală sau bonul fiscal.

Asigurarea lemnului pentru încălzirea populației este una dintre obligațiile legale ale Regiei Naționale a Pădurilor. Potrivit prevederilor legale menționate de instituție, Romsilva trebuie să asigure anual cel puțin un milion de metri cubi de lemn pentru foc și lemn rotund cu diametrul la capătul gros de maximum 24 de centimetri, destinat încălzirii.

„Regia nu este singurul furnizor de pe piață, lemnul pentru foc fiind comercializat și de alți operatori economici. Romsilva administrează aproximativ 4,2 milioane de hectare de păduri proprietate publică a statului, precum și alte suprafețe forestiere aflate în diverse forme de proprietate, în baza contractelor de administrare. Toate pădurile proprietate publică a statului administrate de regie sunt certificate pentru management forestier durabil, conform standardelor internaționale”, au transmis reprezentanții Romsilva.