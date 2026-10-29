O femeie în vârstă de 45 de ani a murit miercuri seara, în localitatea Poienile de Sub Munte, județul Maramureș, după ce ar fi fost împușcată de un vânător care susține că a confundat-o cu un animal sălbatic, potrivit Mediafax.

Suspectul, în vârstă de 35 de ani, se află în custodia poliției, iar anchetatorii încearcă să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs tragedia.

Incidentul a avut loc în jurul orei 21:00, când polițiștii Secției 4 Poliție Rurală Leordina au fost sesizați cu privire la faptul că o femeie fusese împușcată în Poienile de Sub Munte.

Ajunși la fața locului, oamenii legii au identificat victima, care prezenta o plagă provocată de un glonț în zona gâtului. Leziunile suferite au fost fatale, fiind constatat decesul femeii.

În urma primelor verificări, polițiștii au identificat un vânător de 35 de ani, suspectat că ar fi tras cu o armă de vânătoare în direcția victimei, provocându-i moartea.

Potrivit informațiilor transmise de autorități, bărbatul ar fi confundat femeia cu un animal sălbatic. Circumstanțele în care s-a produs această confuzie urmează să fie clarificate în cadrul anchetei.

Suspectul se află în custodia polițiștilor, care continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat în seara de miercuri și în ce condiții a fost folosită arma de vânătoare.

La locul incidentului s-a deplasat o echipă complexă de cercetare, care desfășoară verificări pentru reconstituirea evenimentelor și clarificarea tuturor detaliilor relevante.

Anchetatorii urmează să stabilească modul în care s-a produs împușcarea, precum și responsabilitățile persoanelor implicate.

Polițiștii continuă activitățile investigative, urmând ca, în funcție de rezultatele cercetărilor, să fie dispuse măsurile legale care se impun.

Până la finalizarea anchetei, împrejurările exacte ale tragediei din Maramureș rămân în curs de stabilire.