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Doi ucraineni, găsiți în Munții Maramureșului după ce au trecut granița. Operațiunea, declanșată la solicitarea altor patru conaționali

Doi ucraineni, găsiți în Munții Maramureșului după ce au trecut granița. Operațiunea, declanșată la solicitarea altor patru conaționaliSalvamont Maramures. Sursa foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Doi cetățeni ucraineni au fost recuperați de salvamontiști din Munții Maramureșului, în zona Repedea – Vârful Mic, după o intervenție desfășurată pe timpul nopții. Operațiunea a fost declanșată la solicitarea altor patru conaționali, care au întâlnit un bărbat aflat în imposibilitatea de a se deplasa. Potrivit directorului Serviciului Public Județean Salvamont Maramureș, Dan Benga, cei patru ucraineni au încercat să-l ajute pe bărbat, însă nu au reușit să-l coboare din zona montană.

Doi cetățeni ucraineni, salvați după o intervenție dificilă în Munții Maramureșului

Ulterior, aceștia au ajuns la Poliția de Frontieră și au prezentat o înregistrare video cu persoana aflată în dificultate, fără să poată indica locul exact în care se găsea.

„Intervenția a fost solicitată după ce patru cetățeni ucraineni au găsit un bărbat cu probleme medicale, aflat în imposibilitatea de a se deplasa. Aceștia au încercat să îl ajute să coboare, însă fără succes. Ajunși la Poliția de Frontieră, au prezentat o înregistrare video cu bărbatul, fără a putea indica locul exact în care acesta rămăsese. În condițiile dificile ale intervenției pe timp de noapte, salvatorii montani au verificat zona indicată și împrejurimile, iar în lipsa unor rezultate au decis să extindă căutările în aval, de-a lungul unui pârâu din apropiere”, a precizat Dan Benga.

Salvamont Maramures

Salvamont Maramures. Sursa foto: Facebook

Unde a fost găsit tânărul ucrainean

După extinderea căutărilor, salvatorii au descoperit bărbatul într-un vagon forestier abandonat în pădure, la aproximativ un kilometru de locul indicat inițial.

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„Tânărul de 26 de ani a fost găsit adăpostit într-un vagon forestier deteriorat, la aproximativ un kilometru de locul indicat inițial. Era epuizat fizic și prezenta semne de hipotermie ușoară. Salvatorii montani i-au oferit ceai cald și l-au adăpostit în autospeciala de intervenție pentru a se încălzi. Întrucât nu prezenta alte probleme medicale, acesta a fost predat polițiștilor de frontieră din Poienile de sub Munte”, a mai adăugat Dan Benga.

Patru conaționali au încercat să-l ajute, dar nu au reușit

Pe drumul de întoarcere, echipa Salvamont Maramureș a recuperat un al doilea cetățean ucrainean. Și acesta a fost preluat de Poliția de Frontieră.

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