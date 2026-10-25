Aproximativ 95.600 de persoane au trecut granițele României în data de 24 octombrie, pe fondul unui trafic intens la frontiera cu Republica Moldova. Punctele de trecere Sculeni și Albița s-au numărat printre zonele aglomerate, după ce numeroși călători au intrat în țară. În același interval, polițiștii de frontieră au identificat zeci de fapte ilegale și au aplicat sancțiuni de aproape 30.000 de lei, arată Poliția de Frontieră.

Potrivit datelor transmise de Poliția de Frontieră, în ultimele 24 de ore au fost verificate peste 15.800 de mijloace de transport, atât pe sensul de intrare, cât și pe cel de ieșire din România.

Din totalul persoanelor care au trecut frontiera externă, 49.266 au intrat în țară, alături de 7.862 de mijloace de transport. Statisticile includ punctele de trecere de la granițele cu Republica Moldova, Serbia și Ucraina, dar și aeroporturile și porturile care asigură legături cu state din afara spațiului Schengen.

Activitatea autorităților nu s-a limitat la verificarea documentelor de călătorie. În punctele de trecere și în zonele de frontieră, polițiștii au descoperit 82 de fapte ilegale, dintre care 31 de infracțiuni și 51 de contravenții.

Pentru neregulile constatate, au fost aplicate amenzi în valoare totală de 29.226 de lei.

De asemenea, autoritățile au ridicat în vederea confiscării bunuri evaluate la aproximativ 225.200 de lei. Produsele au fost retrase de la comercializare pentru protejarea cumpărătorilor.

Tot în data de 24 octombrie, 26 de cetățeni străini nu au primit permisiunea de a intra în România, deoarece nu îndeplineau cerințele legale. În același timp, polițiștii au împiedicat ieșirea din țară a 16 cetățeni români, în baza unor restricții prevăzute de legislație.

Polițiștii de frontieră au realizat, în aceeași perioadă, peste 16.700 de verificări cu ajutorul aplicației eDAC, care permite consultarea bazelor de date ale instituțiilor din România și ale statelor Schengen.

Aceste verificări continuă și după eliminarea controalelor sistematice la frontierele terestre interne cu Ungaria și Bulgaria, măsură aplicată de la 1 ianuarie 2025.

Astfel, persoanele care călătoresc între România și cele două state nu mai sunt obligate să oprească la cabinele de control. Polițiștii pot însă desfășura verificări aleatorii pe o distanță de până la 30 de kilometri de la frontieră, pentru identificarea eventualelor încălcări ale legii.

Datele Poliției de Frontieră arată că, de la izbucnirea războiului din Ucraina și până la 24 octombrie 2026, au fost înregistrate peste 16,2 milioane de intrări ale cetățenilor ucraineni pe teritoriul României.

Între timp, traficul de la granița cu Republica Moldova rămâne intens. Sâmbătă, 24 octombrie, un număr mare de călători s-a îndreptat spre România, fiind semnalată aglomerație la punctele de trecere Sculeni și Albița.