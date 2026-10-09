Luca Niculescu consideră că România are mai multe variante pentru reducerea deficitului bugetar în 2027, iar diminuarea cheltuielilor publice nu trebuie să reprezinte singura măsură. Premierul desemnat a declarat că statul poate obține venituri suplimentare prin îmbunătățirea colectării taxelor și utilizarea mai eficientă a finanțărilor europene.

Declarațiile au fost făcute după primele negocieri cu PSD, PNL și UDMR pentru formarea noului Executiv. Niculescu a spus că partidele sunt de acord asupra necesității continuării reducerii deficitului, însă nu a fost stabilită formula viitorului cabinet.

Premierul desemnat a declarat că negocierile sunt încă în desfășurare și că nu exclude niciuna dintre variantele privind componența noului Guvern. Obiectivul său este formarea unei majorități parlamentare care să permită atât învestirea Executivului, cât și aplicarea ulterioară a programului de guvernare.

„Toate opțiunile sunt pe masă: guvern tehnocrat, guvern hibrid, politic-tehnocrat, guvern politic. Evident că îmi doresc o majoritate cât mai solidă pentru un guvern care nu doar să treacă de votul Parlamentului, dar după aceea să poată să ducă la capăt cu bine programul, să facă reformele de care este nevoie, să facă schimbările de care este nevoie, să le dea încredere românilor că cei care îi conduc sunt oameni rezonabili și responsabili”, a declarat Luca Niculescu la Digi24. Micul semn de circulație cu o istorie neagră în spate Cel mai mare pericol la zborul cu avionul. Puțini se gândesc la asta

Acesta a spus că formațiunile politice înțeleg dificultățile economice și sociale cu care se confruntă România.

„Toate partidele își dau seama de momentul dificil în care se află România. Suntem în criză politică, avem probleme economice, avem probleme sociale, iar toată lumea este perfect conștientă de acest lucru”, a afirmat premierul desemnat.

Luca Niculescu a declarat că întâlnirile cu reprezentanții partidelor au indicat disponibilitatea acestora de a susține formarea unui Guvern, chiar dacă există și formațiuni care preferă organizarea alegerilor anticipate.

„Am văzut deschideri ieri. Am văzut deschiderea de a vota un guvern. Dar există deschiderea de a avea un guvern. Adică sunt unele partide care doresc și anticipate, dar partidele pe care le-am văzut ieri sunt conștiente că trebuie să ieșim rapid din acest blocaj politic. A fost, după cum vă spuneam, o primă întâlnire foarte bună, în care am discutat atât despre cum ar putea să arate un guvern, cât și, foarte important, despre programul de guvernare”, a declarat Niculescu.

Întrebat dacă are o formulă preferată pentru viitorul cabinet, premierul desemnat nu a indicat o variantă concretă.

„Aceea dintre mai multe. Chiar dacă aș avea-o acum, vă dați seama că nu aș putea să v-o spun acum. Trebuie să o discut cu partidele, să discutăm cu partidele, ceea ce facem deja. Deci, soluțiile, după cum ziceam, opțiunile sunt toate pe masă”, a explicat premierul desemnat.

„Am o soluție în care mi-aș dori, după cum ziceam, să existe o majoritate care să susțină acest guvern. Dar felul în care vom ajunge la ea poate fi diferit”, a adăugat Luca Niculescu.

Dincolo de formula viitorului Executiv, Luca Niculescu a declarat că negocierile au evidențiat un obiectiv asupra căruia partidele sunt de acord: România trebuie să continue reducerea deficitului și să respecte angajamentele financiare asumate.

„Da, pentru că este extrem de important ca România să fie o țară predictibilă și să își asume angajamentele pe care și le-a luat. După cum știți, aveam un deficit foarte mare, l-am mai redus, trebuie să continuăm să-l reducem. În același timp, trebuie să arătăm că există posibilități de a lucra și pentru îmbunătățirea nivelului de trai al românilor”, a declarat premierul desemnat.

Niculescu a explicat că respectarea obiectivelor bugetare este importantă și pentru menținerea încrederii investitorilor internaționali.

„Deci trebuie să fim atenți la aceste două aspecte. Pe de o parte, să continuăm pe o traiectorie corectă de reducere a deficitului, pentru că, dacă nu o faci, există posibilitatea ca investitorii să ne privească cu și mai multă neîncredere. În același timp, știm condițiile grele în care trăiesc românii”, a afirmat Luca Niculescu.

Luca Niculescu a declarat că a avut întâlniri cu ministrul Finanțelor, guvernatorul Băncii Naționale și reprezentanți ai mediului politic și sindical pentru a discuta situația economică. Acesta a invocat datele privind deficitul după primele opt luni ale anului, dar a atras atenția că până la sfârșitul lui 2026 urmează și alte cheltuieli.

„Da, și am avut multe întâlniri și le mulțumesc celor cu care m-am întâlnit, pentru că am vorbit cu ministrul Finanțelor, cu guvernatorul Băncii Naționale, cu alți responsabili, atât din lumea politică, cât și din cea sindicală. Într-adevăr, senzația, și nu numai senzația, cifrele o arată foarte clar: avem deficit după opt luni, 2,89, dar sunt și unele cheltuieli care ar trebui să vină pe finalul anului”, a declarat Niculescu.

Premierul desemnat consideră că România poate încheia anul în limita deficitului asumat. Acesta a explicat că pierderea încrederii piețelor internaționale ar putea duce la creșterea dobânzilor și a costului vieții.

„Deci să vedem cum se încheie anul, dar eu sunt optimist că vom rămâne în cifra de deficit pe care ne-am propus-o, care este asumată, și acesta este un semnal foarte important pentru piețele internaționale. Știu că românii nu trăiesc cu piețele internaționale, dar, dacă acestea nu au încredere în noi — România acum se finanțează în bună parte de pe aceste piețe —, dacă acestea nu au încredere în noi, înseamnă dobânzi și mai mari, înseamnă un cost al vieții și mai mare. Deci e important să ne respectăm acest angajament”, a explicat premierul desemnat.

Întrebat dacă reducerea deficitului va presupune tăieri importante ale cheltuielilor bugetare în 2027, Luca Niculescu a declarat că există și alte măsuri care pot contribui la echilibrarea finanțelor publice. Premierul desemnat a indicat diferența dintre TVA-ul care ar trebui încasat și sumele colectate efectiv drept una dintre problemele importante ale sistemului fiscal românesc.

„Există mai multe pârghii, domnule Pelinceanu. Există reducerea cheltuielilor, pe de o parte, există creșterea încasărilor, pe de altă parte. România este țara din Europa cu cea mai mare diferență între TVA-ul pe care ar trebui să-l încaseze și cel pe care îl încasează. Este o diferență de 20% față de media europeană”, a declarat Luca Niculescu.

Niculescu a comparat și nivelul veniturilor fiscale ale României cu media europeană, susținând că îmbunătățirea colectării ar putea reduce semnificativ deficitul.

„Este țara din Europa care colectează cele mai puține venituri fiscale la buget. O medie de 28-29%, față de o medie europeană de 37-38%. Noi, dacă ajungem la media europeană, acest deficit dispare”, a afirmat premierul desemnat.

Premierul desemnat a vorbit despre necesitatea îmbunătățirii activității ANAF și despre continuarea procesului de digitalizare a instituției. Potrivit acestuia, statul poate obține venituri suplimentare fără să se bazeze exclusiv pe reducerea cheltuielilor.

„Deci avem o plajă unde putem lucra în așa fel încât să nu tăiem, să nu creăm impresia că vom intra masiv cu tăieri. În schimb, putem îmbunătăți colectarea, putem digitaliza și mai bine ANAF. ANAF-ul deja a început să lucreze mai bine, dar va putea lucra și mai bine”, a declarat Luca Niculescu.

Acesta a menționat și fondurile europene, în special cele de coeziune, ca surse de finanțare care pot fi utilizate mai eficient.

„Există fondurile europene, nu neapărat PNRR-ul, care se închide anul acesta, dar există fondurile de coeziune și acolo absorbția poate fi crescută. Deci există speranță și din aceste pârghii. Există programe de relansare economică. Există investițiile”, a adăugat premierul desemnat.

În acest context, premierul desemnat a vorbit și despre aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), pe care o consideră o oportunitate pentru creșterea investițiilor.

Niculescu a declarat că apartenența la organizație ar putea permite României să atragă fonduri de investiții care preferă statele membre OCDE.

„Dacă intrăm în OCDE, organizația de care m-am ocupat în ultimii ani, volumul investițiilor care va veni în România va fi mai mare decât a fost până acum. Pentru că sunt multe fonduri mari de investiții. Cele mai mari fonduri de investiții din lume nu investesc decât în țări care au această etichetă. Sunt motive rezonabile de speranță”, a conchis Luca Niculescu.

Premierul desemnat a oferit și detalii despre stadiul procesului de aderare, pe care l-a coordonat în ultimii ani. Luca Niculescu a declarat că România este prima dintre cele opt țări candidate care a finalizat procesul de aderare, dar că mai există un aspect de rezolvat.

Acesta a susținut că formarea unui nou Guvern ar facilita încheierea demersurilor și a amintit că proiectul a fost realizat prin colaborarea Ministerului Afacerilor Externe cu instituțiile statului și formațiunile politice.

„E foarte aproape OCDE. Este proiectul meu de suflet, este clubul țărilor dezvoltate din lume. Îți aduce mai multe investiții, este cea mai bună școală de guvernare din lume. Și foarte important, am lucrat cu echipa de la MAE, cu aproape toate partidele politice, cu toate instituțiile din România. România este prima dintre cele opt țări ce doresc să adere la OCDE care a terminat procesul de aderare. Mai există un mic detaliu, dacă vom avea guvern va fi mai simplu. România, atunci când vrea, poate. Partidele au știut despre ce este vorba, dar și-au dat seama că este un proiect de țară", a spus Luca Niculescu.

Premierul desemnat nu a explicat în declarația prezentată care este ultimul aspect ce trebuie rezolvat, dar a asociat finalizarea aderării cu formarea unui Executiv.