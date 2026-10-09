Președintele PSD, Sorin Grindeanu, solicită refacerea unei majorități parlamentare alături de PNL și UDMR, în contextul crizei politice care a lăsat România fără un Guvern cu puteri depline. Liderul social-democrat susține că negocierile trebuie să urmărească formarea unei echipe guvernamentale capabile să ia măsuri economice, nu doar obținerea voturilor necesare învestirii.

Grindeanu consideră că partidele parlamentare trebuie să acorde prioritate problemelor economice și nivelului de trai al populației, în loc să urmărească exclusiv obiective politice și electorale.

Liderul PSD afirmă că România ar fi putut avea deja un Executiv cu atribuții depline dacă partidele ar fi pus stabilitatea politică înaintea intereselor electorale.

„România ar fi putut avea deja un Guvern cu puteri depline, capabil să schimbe direcția economică a țării, dacă refacerea unei majorități stabile ar fi fost pusă înaintea calculelor politice și electorale”, susține Grindeanu.

Acesta afirmă că blocajul politic continuă, iar partidele trebuie să decidă dacă urmăresc formarea unui Guvern funcțional sau doar identificarea unei formule care să treacă de votul Parlamentului.

„Au trecut cinci luni de blocaj și suntem din nou în fața aceleiași alegeri: punem pe primul loc oamenii, economia și interesul României sau se caută în continuare formule politice care rezolvă doar problema învestirii unui Guvern?

PSD susține refacerea unei majorități stabile alături de PNL și UDMR și este pregătit să își asume responsabilitatea guvernării. Totul pe baza unui program care să ofere României șansa de a-și redresa parcursul economic, de a proteja puterea de cumpărare a românilor, de a stimula masiv investițiile pentru crearea locurilor de muncă.

O discuție despre viitorul unei țări nu se poate reduce doar la numărul de voturi necesare pentru instalarea unui Guvern. Trebuie să vorbim și despre ceea ce se întâmplă după învestire, despre capacitatea de a lua decizii și de a le duce până la capăt.

Atunci când aproape 90% dintre români au spus că țara merge într-o direcție greșită, toate partidele care au primit votul lor pentru a-i reprezenta în Parlament au datoria să țină cont de acest semnal și să răspundă prin decizii concrete, nu doar prin declarații politice”, transmite Sorin Grindeanu.

Declarațiile liderului PSD vin după mai multe luni de instabilitate politică, declanșată de demiterea Guvernului condus de Ilie Bolojan. Executivul a fost demis prin moțiune de cenzură la 5 mai, iar negocierile pentru formarea unui nou Cabinet nu au dus încă la instalarea unui Guvern cu puteri depline.

Pe 5 octombrie, președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe diplomatul Luca Niculescu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe, pentru funcția de prim-ministru. Aceasta este a patra nominalizare pentru conducerea Guvernului de la declanșarea crizei politice.

După anunțarea propunerii, Sorin Grindeanu a criticat desemnarea, afirmând că aceasta „continuă să sfideze matematica parlamentară”.

Formațiunile politice au transmis poziții diferite în privința susținerii lui Luca Niculescu pentru funcția de prim-ministru.

UDMR a anunțat că ar putea vota pentru învestirea acestuia, cu condiția ca negocierile să nu includă AUR și SOS România. PNL a transmis că își va stabili poziția după analizarea programului de guvernare și a listei de miniștri, în timp ce AUR a anunțat că nu va susține nominalizarea.

În acest context, PSD insistă asupra refacerii unei majorități parlamentare alături de liberali și UDMR, pe baza unui program care să includă măsuri economice și sociale.

Potrivit unor surse politice, votul de învestire a noului Guvern ar putea avea loc pe 19 octombrie. Până atunci, negocierile dintre partide vor fi esențiale pentru stabilirea formulei de guvernare și a sprijinului parlamentar necesar.