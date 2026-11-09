Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat luni seară că raportul referitor la situația financiară a României va fi prezentat public în a doua jumătate a acestei săptămâni. Documentul, solicitat de PSD și de premierul Luca Niculescu, se află într-un stadiu avansat de pregătire, însă finalizarea sa depinde de transmiterea datelor de la toate ministerele.

Alexandru Nazare a dat asigurări că documentul va oferi o imagine detaliată asupra finanțelor publice și va fi întocmit pe baza informațiilor primite de la instituțiile guvernamentale.

„Pot să vă asigur că pregătim un raport asupra situaţiei financiare a ţării, care va fi un raport complet, un raport credibil, un raport echilibrat, pe care, aşa cum ne-a cerut şi primul ministru Luca Niculescu, îl vom prezenta în următoarele zile”, a declarat ministrul Finanțelor.

Ministrul a arătat că pregătirea documentului este aproape de final, dar Ministerul Finanțelor așteaptă raportările tuturor ministerelor pentru a putea centraliza informațiile.

După primirea acestora, datele vor fi integrate în raportul care urmează să fie pus la dispoziția publicului. Potrivit lui Nazare, documentul ar trebui să clarifice discuțiile referitoare la situația bugetară a României.

„Avem raportul într-o fază avansată de pregătire, depindem în schimb însă şi de raportările fiecărui minister în parte (…) Cum le primim pe toate, le integrăm şi prezentăm raportul public într-un fel în care să elucidăm aceste posibile, eu ştiu, discuţii legate de situaţia financiară a ţării”, a adăugat Nazare.

Alexandru Nazare a atras atenția asupra impactului pe care informațiile referitoare la finanțele publice îl pot avea asupra costurilor de împrumut ale statului.

Oficialul a insistat că execuția bugetară nu reprezintă o chestiune care privește exclusiv un minister sau o formațiune politică, ci are implicații pentru întreaga țară.

„Nu e a unui minister, nu e a unului partid, e a Românii. De ea depind costurile de finanţare ale ţării, care sunt foarte mari. Orice umbră pusă pe execuţi bugetară a României reprezintă un pericol pentru noi toţi. Nu ne permitem şi nu suntem în situaţia în care ne permitem aşa ceva. Ca atare, vă asigur că raportul va fi un raport echilibrat”.

În opinia ministrului, nivelul dobânzilor la care România se împrumută reprezintă unul dintre cei mai relevanți indicatori ai situației economice și financiare a țării.

„Acolo vedem exact, e oglinda performanţei românii. Dacă dăm la o parte efectele crizelor internaţionale care sunt, care există astăzi, o să vedem că acolo este practic oglinda performanţei”, a explicat Alexandru Nazare.

Raportul anunțat de ministrul Finanțelor vine după solicitările formulate de PSD și de premierul Luca Niculescu pentru prezentarea unei analize detaliate a finanțelor țării.

Social-democrații au acuzat existența unei „găuri” în bugetul de stat, pe care o atribuie fostului Guvern condus de Ilie Bolojan.