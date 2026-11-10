Viorel Cataramă a criticat deciziile fostului Executiv, condus de Ilie Bolojan, atât pentru majorarea taxelor și impozitelor, cât și pentru continuarea unor investiții costisitoare pe care omul de afaceri le consideră nejustificate. Liberalul a vorbit despre aceste subiecte în podcastul „Contrapunct”, difuzat pe canalul de YouTube al Evenimentului Zilei, unde a fost invitatul jurnalistului Mirel Curea. Printre temele abordate s-au numărat politica fiscală, cheltuielile statului, finanțarea ONG-urilor și sprijinul acordat persoanelor vulnerabile.

Cataramă consideră că România ar putea reduce taxele fără să afecteze veniturile, dacă autoritățile ar elimina cheltuielile pe care le consideră nejustificate și ar recupera mai eficient banii datorați statului.

Omul de afaceri a criticat deciziile fiscale și a susținut că măsurile adoptate nu corespund principiilor unui partid care se declară de dreapta.

În opinia sa, reducerea fiscalității ar permite companiilor să investească, să creeze locuri de muncă și să contribuie la dezvoltarea economiei.

„Principala calitate a unui partid de dreapta este că reduce fiscalitatea pentru a permite sectorului privat să acumuleze și să genereze plusvaloare. În toată lumea”, a afirmat Viorel Cataramă.

Acesta a susținut că majorarea impozitelor și a taxelor a afectat nivelul de trai al populației și activitatea firmelor.

Un alt subiect abordat în discuția cu Mirel Curea a fost modul în care sunt distribuiți banii publici. Cataramă a vorbit despre sumele alocate pentru construirea și întreținerea stadioanelor, menționând că acestea generează pierderi importante.

„La Târgoviște faci două stadioane. Dom’le, dar de ce nu oprești acolo? Pentru ce? Dai sute și sute și sute de milioane de euro pe aceste stadioane și iei de la bolnavi de cancer, de la mame, de la bolnavi de diabet și așa mai departe”, a declarat omul de afaceri.

Acesta a susținut că întreținerea unor astfel de obiective presupune cheltuieli lunare semnificative, bani care ar putea fi direcționați către alte domenii.

„Statul cheltuie, domnul Curea, miliarde de euro aiurea”, a mai spus Cataramă.

Viorel Cataramă consideră că autoritățile ar trebui să identifice mai întâi cheltuielile care pot fi eliminate înainte de a impune noi taxe populației și companiilor.

El a vorbit și despre simplificarea procedurilor administrative, reducerea numărului de formulare și încurajarea investițiilor private.

„Putem face rost de bani la buget fără să creștem fiscalitatea? Ci, din contră, să o scădem? Și toți banii care sunt datorați statului să vină în vistieria statului și, când vin în vistieria statului, să fie chibzuiți. Nu aruncați cu banii în stânga”, a afirmat acesta.

Cataramă a pledat și pentru eliminarea impozitării profitului reinvestit, argumentând că firmele ar avea astfel mai multe motive să își dezvolte activitatea și să creeze noi locuri de muncă.

Un alt punct al discuției a vizat finanțarea organizațiilor neguvernamentale. Omul de afaceri a contestat mecanismele prin care o parte din impozitele datorate statului poate fi direcționată către ONG-uri.

Acesta consideră că, în condițiile în care autoritățile invocă dificultăți bugetare, finanțarea unor astfel de organizații ar trebui analizată.

„De ce nu lași sectorul privat să finanțeze din câștiguri și din profit treaba asta? De ce tu, stat, finanțezi asta?”, a întrebat Viorel Cataramă.

În opinia sa, banii publici ar trebui direcționați cu prioritate către domeniile și persoanele care au nevoie de sprijin.

În podcast a fost abordată și problema neplății primei zile de concediu medical, în special în cazul persoanelor care urmează tratamente pentru afecțiuni grave.

Mirel Curea a criticat lipsa unor excepții pentru bolnavii care trebuie să meargă periodic la medic pentru reînnoirea prescripțiilor.

Cataramă a folosit discuția pentru a reveni la problema priorităților bugetare și la necesitatea reducerii cheltuielilor pe care le consideră inutile.

„Dacă ar fi făcut toată treaba asta domnul Bolojan, ar fi redus toate cheltuielile inutile ale statului, cheltuieli inutile, care pot fi reduse oricând și tot nu ajungeau bani, aș fi putut atunci să înțeleg. Dar el nici măcar nu s-a atins de treburile astea”, a declarat Viorel Cataramă.