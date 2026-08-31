Anunțul retragerii lui Lionel Messi din echipa națională a Argentinei a avut un puternic ecou în presa internațională. La scurt timp după ce fotbalistul a făcut publică decizia, publicații din Europa și America de Sud au dedicat spații largi sfârșitului carierei internaționale a unuia dintre cei mai importanți jucători din istoria fotbalului.

Decizia vine la câteva săptămâni după moartea tatălui său și după înfrângerea Argentinei în finala Cupei Mondiale, pierdută în fața Spaniei.

În Italia, Gazzetta dello Sport a titrat „Messi, o scrisoare de adio”, în timp ce publicația franceză L'Équipe a ales pentru prima pagină o fotografie cu Messi plângând și mesajul „Messi și Argentina, s-a terminat”.

În Spania, unde Messi și-a construit cea mai mare parte a carierei la FC Barcelona, reacțiile au fost la fel de puternice. Marca a vorbit despre o „răsturnare de situație”, iar AS a descris momentul drept un „șoc mondial”. Publicația madrilenă a urmărit evoluția informațiilor într-o transmisiune în direct.

Presa catalană a pus accentul pe întreaga perioadă petrecută de Messi alături de naționala Argentinei și pe transformarea carierei sale internaționale, marcată atât de trofee, cât și de momente dificile.

Sport a evidențiat contrastul dintre bucuriile și dezamăgirile trăite de Messi cu Argentina și lecția parcursului său: lupta pentru un obiectiv poate continua chiar și după eșecuri repetate.

La rândul său, El Mundo Deportivo i-a transmis mulțumiri pentru momentele care au marcat cariera sa: „pentru fiecare dribling, fiecare pasă, fiecare gol”, subliniind că Messi va rămâne o figură importantă în istoria fotbalului.

În Argentina, reacțiile au avut o încărcătură emoțională aparte. Cotidianul Olé a publicat mesajul „Mulțumim, Leo, vei rămâne pentru totdeauna în inimile noastre”.

Publicația a prezentat retragerea lui Messi drept încheierea unui capitol major din istoria echipei naționale și a evidențiat legătura dintre fotbalist și reprezentativa Argentinei.

„Cel mai bun jucător din istorie și-a luat rămas bun de la naționala pe care a iubit-o atât de mult, căreia i-a dăruit atât de mult și alături de care a atins culmile sportului”, a scris Olé, în reacția la anunț.

Presa britanică a reamintit că nu este prima dată când Messi anunță despărțirea de națională.

The Sun a a scris că fotbalistul părăsește „din nou” echipa Argentinei, făcând trimitere la momentul din 2016, când, la 29 de ani, a anunțat că își încheie cariera internațională după înfrângerea Argentinei în finala Copa América, în fața statului Chile.

Messi a revenit ulterior asupra deciziei și s-a întors la națională, evoluând pentru Argentina la Cupa Mondială din 2018.

Despărțirea de națională a fost comentată și de mai mulți dintre foștii și actualii săi colegi din reprezentativa Argentinei.

Ángel Di María i-a transmis un mesaj lui Messi pe Instagram, mulțumindu-i pentru contribuția avută la performanțele naționalei.

„Mulțumesc pentru tot, căpitane. Îți vom fi recunoscători toată viața pentru că ai dus numele Argentinei în vârful lumii”, a scris Di María.

Leandro Paredes a avut un mesaj scurt: „Vei rămâne întotdeauna cel mai mare dintre toți”.

Rodrigo De Paul a vorbit despre relația lui Messi cu naționala și despre rolul pe care l-a avut în vestiar. Fotbalistul i-a mulțumit pentru perseverență, pentru modul în care și-a asumat rolul de lider și pentru atenția acordată colegilor.

De Paul a descris parcursul lui Messi prin „dragostea necondiționată” față de Argentina și i-a mulțumit pentru momentele de bucurie oferite suporterilor.

Și alte publicații internaționale, între care O Globo, The Guardian, BBC, ESPN și TyC Sports, au relatat despre anunțul fotbalistului. TyC Sports a subliniat că retragerea lui Messi deschide perspectiva unei noi perioade pentru naționala Argentinei, după încheierea unui capitol în care el a fost principala figură a echipei.