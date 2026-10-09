Vasile Patilineț, omul lui Ceaușescu care a murit într-un accident suspect în Turcia

Vasile Patilineț a fost pentru Nicolae Ceaușescu un sprijin real în organizarea instituțională a României comuniste în intervalul 1965-1972. Cu doar aproape 6 ani mai tânăr decât Ceaușescu, Vasile Patilineț era un ilegalist cu „state vechi”. Moartea lui într-un accident suspect pe 9 octombrie 1986, pe Autostrada Ankara-Istanbul a fost considerată suspectă. Asta, pentru că și înmormântarea sa a fost una discretă. Deși Patilineț fusese în intervalul 1980-1986, Ambasadorul României la Ankara, s-a scris că relațiile lui cu liderul României au fost reci.

Oficial, Vasile Patilineț moare la 9 octombrie 1986 pe autostrada Ankara-Istanbul ( localitatea Kızılcıkorman in Provincia Sakarya). Își conducea singur mașina, un Merdeces al Ambasadei. Unii spun că ar fi mers să predea mașina, alții că urma să aibă o întâlnire conspirativă. Soția sa a primit un telefon prin care i s-a cerut să rămână acasă iar ea a invocat o migrenă din senin (în tinerețe, a avut o aventură cu fotbalistul Sandu Boc, care a fost închis din ordinul lui Ceaușescu și i s-a refuzat grațierea, deci era șantajabilă). Generalul Vasile Gheorghe, fost comandant al Direcției a IV-a a Securității se lăuda în fața celor care erau în conflict cu el: „l-am terminat noi pe Patilineț”.

Cert este că Ziarul Scînteia din perioada 10-12 octombrie 1986 nu amintește nimic de moartea lui. O mențiune importantă o face „Financial Times” din 10 octombrie 1986, care pe prima pagină menționează accidentul dintre un camion și mașina sa, citând ziarul oficial „Hurriyet” din Turcia. ”Associated Press”, pe 9 octombrie 1986 menționează sumar același lucru. S-a afirmat că la Ghencea, înmormântarea sa s-a făcut în mare secret în prezența unui număr restrâns de persoane.

Anul 1972 a reprezentat pentru Vasile Patilineț un moment dureros. Fiica lui și a Siminei Patilineț, Amalia a murit la Maternitatea Polizu, ca urmare a unei întreruperi clandestine de sarcină. Patilineț era în misiune politică la Cairo. Contribuise la modernizarea în spiritul socialist trasat de Ceaușescu a României după 1965.

Din 1972, Vasile Patilineț a trecut la alte demnități politice dar nu a mai avut funcția de Secretar al CC al PCR. Mulți au interpretat asta ca o răcire a relației cu Nicolae Ceaușescu. Au plusat chiar spunând că de atunci, Vasile Patilineț ar fi complotat la adresa lui Ceaușescu.

Vasile Patilineț a avut portofolii ministeriale importante, a fost lângă Nicolae Ceaușescu în calitate de Ministru al Materialelor de Construcții, Ministru al Minelor și Petrolului. Au fost importante portofolii, cel puțin cel de la Mine și Petrol. În vara lui 1977, Patilineț contribuie decisiv la detensionarea situației din Valea Jiului când minerii au făcut grevă.

Se consideră că defectarea generalului Pacepa în iulie 1978 ar fi contribuit la răcirea relațiilor dintre Patilineț și Ceaușescu. Și totuși în 1980, Vasile Patilineț devine Ambasador la Ankara.

S-a scris despre faptul că Vasile Patilineț ar fi dorit o debarcare a lui Nicolae Ceaușescu în anii 80. Comploturi mai mult sau mai puțin cunoscute au avut loc. CIA monitoriza și starea de sănătate a lui Ceaușescu, dar și faptul că existau acțiuni contra lui. Unele, se considera de către structura americană de intelligence, ar fi fost puse la cale de către oameni din partid fideli URSS.

Ceaușescu îi izolase iar ei prinseseră avânt după venirea în 1985 a lui Mihail Gorbaciov la Moscova. În SUA, se considera că dacă ar fi înlocuit Ceaușescu, ar fi venit un pro-moscovit la conducere.

Despre Vasile Patilineț se știa că nu dorea căderea regimului comunist ci doar îndepărtarea lui Ceaușescu. Evident, când mai multe persoane doresc lucruri diferite, se produc și victime. Se pare că accidentul suspect al lui Vasile Patilineț a fost un fel de „sah” la Ceaușescu.

Practic, moartea sa a arătat că un vechi colaborator al lui Ceaușescu era îndepărtat sub masca lichidării unui complotist. Se știa că Patilineț fusese în legătură cu grupul constituit în jurul lui Ion Iliescu, al lui Nicolae Militaru, grupul care a câștigat în 1989, bătălia pentru Revoluția din Decembrie 1989,

În perioada 1965-1972, Patilineț a fost un sprijin real pentru Nicolae Ceaușescu. Acesta dorea să continue destalinizarea făcută de către Dej, însă pe alte coordonate. Voia accentuarea desprinderii de sub influența sovietică. În 1964, fusese îndepărtat Nikita Hrusciov. Dej murise în martie 1965,

Vasile Patilineț a ajutat ca secretar al CC al PCR, la reforma administrativă care a fost gata în 1968, revenindus-se la județe. A reorganizat Armata, Securitatea, Miliția. A condus alături de Ion Stănescu ancheta pentru reabilitările lui Ștefan Foriș și Lucrețiu Pătrășcanu. Gheorghe Pintilie, Alexandru Drăghici au fost „trași pe linie moartă”, discret, adică pensionați.