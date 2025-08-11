Social Vietnam deschide porțile românilor. Ce condiții trebuie să îndeplinești







Începând cu data de 15 august, cetățenii din 12 țări vor putea călători în Vietnam în scop turistic, pentru perioade de până la 45 de zile, fără a avea nevoie de viză, a anunțat luni VNA.

Potrivit unei hotărâri de guvern din 8 august, noua măsură se aplică deținătorilor tuturor tipurilor de pașapoarte emise de Belgia, Bulgaria, Cehia, Croația, Elveția, Luxemburg, Olanda, Polonia, România, Slovacia, Slovenia și Ungaria.

Măsura, care va fi valabilă până la 14 august 2028, face parte din programul Vietnamului de promovare și dezvoltare a turismului, inițiativă prin care autoritățile urmăresc să atragă mai mulți vizitatori străini.

O altă hotărâre a guvernului prevede scutirea temporară de vize pentru cetățenii străini din categorii speciale, considerați benefici pentru Vietnam. Printre aceștia se numără oaspeți ai conducerii țării, oameni de știință, experți, profesori universitari, ingineri, specialiști în tehnologie digitală, investitori, directori ai unor corporații internaționale, personalități culturale, artistice, sportive și din turism, precum și consuli onorifici ai Vietnamului din alte state.

Invitațiile pot fi trimise de secretarul general al Partidului Comunist Vietnamez, președintele țării, președintele Adunării Naționale, premier, alți lideri ai structurilor de partid și de stat, șefi ai organizațiilor de masă, președintele Curții Supreme, procurorul general, auditorul general al statului, miniștri și oficiali de rang similar, precum și conducători la nivel provincial și municipal.

Invitații fără viză pot fi trimise și de institute de cercetare, universități și mari întreprinderi incluse pe o listă aprobată de ministere, precum și de alte organizații similare, agenții guvernamentale sau chiar direct de guvernul de la Hanoi

Alte persoane declarate eligibile de Ministerul Securității Publice vor putea intra în Vietnam fără viză, dar doar pentru scopuri diplomatice sau socioeconomice.