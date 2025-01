Monden Meryl Streep, terorizată de incendiile din Los Angeles. A luat o măsură drastică







Actriţa Meryl Streep a luat o măsură drastică pentru a scăpa de incendiile care au provocat moartea a 28 de persoane şi au distrus peste 16.000 de structuri în Los Angeles, la începutul acestei luni. Nepotul actriței Abe Streep a spus că aceasta e foarte determinată.

Meryl Streep a luat o măsură drastică

Actrița a primit un ordin de evacuare în 8 ianuarie, la o zi după declanşarea incendiilor Palisades şi Eaton, dar, încercând să plece „a descoperit că un copac mare căzuse pe aleea ei, blocându-i singura ieşire”.

„Hotărâtă să scape, ea a împrumutat un cleşte de tăiat sârmă de la un vecin, a făcut o gaură de mărimea unei maşini în gardul pe care îl împărţea cu vecinii şi a trecut prin curtea acestora pentru a scăpa”, a spus nepotul ei.

Streep are o casă în Pasadena, aproape de incendiul Eaton. După incendiile din Los Angeles, Abe Streep a luat legătură cu Martin Short, colegul mătuşii lui din "Only Murders in the Building", care a întâmpinat dificultăţi în a scăpa din casa din Palisades pe care a cumpărat-o în 1984.

A fost extrem de greu

Short i-ar fi spus că un drum spre locul sigur, care în mod normal ar fi durat cinci minute, a durat mai mult de o oră, atât de mult a fost blocaj şi panică. El a declarat că nu va renunța la casa lui, dar că încearcă să fie prudent: „Cu siguranţă voi rămâne în casa mea”, a spus colegul legendarei actrițe. Unul dintre fiii săi şi-a pierdut casa.

Printre vedetele ale căror case au fost distruse în incendii se numără Anthony Hopkins, Mel Gibson, Billy Crystal, Paris Hilton şi Eugene Levy, potrivit The Guardian.

Vedetele au rămas fără case

Actorul James Woods a izbucnit în lacrimi după ce casa sa din Pacific Palisades a ars în urma incendiului. „Într-o zi înoți în piscină și a doua zi totul a dispărut”, a spus Woods în emisiune. „A fost atât de mult haos, a fost ca un infern. Fiecare casă a luat foc în jurul nostru”, a spus acesta.

Și casa lui Paris Hilton, situată pe malul mării, în Malibu, a ars. Ea a spus că se roagă ca toată lumea să scape de aceste incendii devastataore.: „Ma rog pentru LA/California chiar acum”.

Compozitoarea nominalizată la Oscar, Diane Warren, a anunțat că vila ei a fost distrusă. „Există un curcubeu care a apărut, pe care îl iau drept un semn de speranță pentru toate creaturile care au fost afectate de această tragedie”, a scris ea. „Animalele și ferma sunt în regulă și ăsta este cel mai important lucru. Fiți în siguranță cu toții”, a scris ea.