Monden Paris Hilton a strâns un milion de dolari din donații. Vedeta și-a pierdut casa din Malibu







Paris Hilton a strâns aproape 1 milion de dolari pentru a sprijini eforturile de ajutorare după incendiile din LA. Și ea a pierdut din pricina focului reședința din Malibu. Potrivit The Hollywood Reporter, Paris și organizația ei non-profit 11:11 Media Impact au strâns 800.000 de dolari în 72 de ore.

Paris a donat prima 100 de mii de dolari

Vedeta a strâns bani pentru sprijinirea familiilor care au rămas fără case. Strângerea de fonduri este încă în desfășurare. Paris a donat și ea pentru această cauză. Vedeta a acordat un grant de 100.000 de dolari Fondului GoFundMe de asistență împotriva incendiilor. „Ca mamă, nu îmi pot imagina durerea și teama de a nu avea un loc sigur pentru bebelușii tăi”, a scris ea prin Instagram. „Încep cu o contribuție personală de 100.000 USD.

Caut și alte persoane care să doneze și să vină alături de mine pentru a sprijini comunitatea!” Paris a participat și la alte campanii, inclusiv la Baby2Baby și la Pasadena Humane Society. A încercat să reunească proprietarii cu animalele de companie separați de incendiu. Paris a dezvăluit că întreține temporar un câine, Zuzu, care a fost predat la adăpost în timpul incendiilor.

Vedeta are o avere de 300 de milioane de dolari

Ea este una dintre multele celebrități care și-a pierdut casa în urma incendiului Eaton. Peste 10.000 de structuri au fost distruse până acum. ”Stau aici, în ceea ce a fost casa noastră, iar durerea este cu adevărat de nedescris”, a scris Paris pe Instagram alături de imagini cu casa ei. „Când am văzut prima dată știrile, am fost complet șocată – nu am putut să procesez.

Dar acum, stând aici și văzând-o cu proprii mei ochi, simt că inima mi s-a spulberat într-un milion de bucăți.” Paris deține mai multe proprietăți, inclusiv o reședință de 14.000 de metri pătrați în Beverly Park. Aceasta are o avere personală de 300 de milioane de dolari.