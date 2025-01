International Numărul de morți în incendiile din California a ajuns la șapte. Zonele afectate, vizibile din spațiu







Încă două decese au fost raportate din cauza incendiului din Palisades, joi, numărul victimelor cauzate de incendiu, care au afectat Los Angeles în această săptămână, crescând la șapte vicitme. „E ca şi cum o bombă atomică ar fi fost aruncată”, a afirmat şeriful din Los Angeles. Președintelele Joe Biden a declarat joi că guvernul federal îşi măreşte finanţarea pentru a acoperi în totalitate costurile de recuperare.

Extinderea incendiului Kenneth

Incendiul Kenneth, numit pentru o perioadă scurtă de timp Kennis, s-a extins pe o suprafaţă de peste 790 de acri la graniţa dintre Los Angeles şi Ventura, potrivit Departamentului de Silvicultură şi Protecţie împotriva Incendiilor din California.

Pentru a controla situația, autoritățile au închis o porţiune a autostrăzii 101. Chiar dacă cendiul s-a extins rapid în doar câteva ore, ritmul de creştere a încetinit, conform imaginilor de la afiliatul CNN, KABC. În cadrul imaginilor se pot observa zone mici care ard, însă dealurile arse par în mare parte inactive.

Incendiul Eaton continuă să se extindă

Anthony Marrone, şeful pompierilor din Los Angeles, a declarat, într-o conferinţă de presă de joi, că incendiul Eaton „a distrus deja 13.690 de acri şi continuă să se extindă”.

„Potenţial, între 4.000 şi 5.000 de structuri au fost deteriorate sau distruse, inclusiv locuinţe unifamiliale sau multifamiliale, spaţii comerciale, anexe sau vehicule”, continuă acesta.

Potrivit lui Carlos Herrera, ofiţer de informare publică pentru Los Angeles, incendiul a ajuns în vârful muntelui Wilson din apropiere și amenință arele de televiziune de pe vârful Munţilor San Gabriel.

Imágenes satelitales muestran la destrucción casi completa de Pacific Palisades, en Los Ángeleshttps://t.co/81hQZMkfIg pic.twitter.com/iBVVKAhikr — CNN en Español (@CNNEE) January 10, 2025

Adevăratul bilanț al morților, greu de estimat

Potrivit informaţiilor preliminare de la Departamentul Şerifului din Los Angeles, au fost raportate „mai multe decese” în zonele afectate de incendii din Los Angeles.

Şeriful Robert Luna a declarat joi că încă nu se cunoaște adevăratul bilanţ al morţilor, anchetatorii de la omucideri nereușind să examineze niciuna dintre zonele afectate, din cauza riscurilor, inclusiv focuri izolate, scurgeri de gaze și linii electrice căzute.

Acesta susține că totul arată „a şi cum o bombă atomică ar fi fost aruncată în aceste zone”, incendiile de vegetaţie continuând să facă ravagii.

El a confirmat cinci decese cauzate de incendiile devastatoare, deşi alţi oficiali au confirmat şapte decese în întreaga regiune.

Într-o conferință de presă, acesta a declarat că „dar chiar şi în timp ce vă spun asta, în momentul în care rostesc aceste cuvinte, sunt neliniştit de acest număr”. Chiar dacă șeriful speră ca bilanţul victimelor să nu crească „având în vedere devastarea evidentă”, el „nu se aşteaptă la veşti bune”.

Pomipierii lucrează între 24 și 48 de ore pentru a putea stinge incendiile

Majoritatea pompierilor care luptă împotriva incendiilor au muncit fără oprire şi au transportat echipamente de până la 45 de kilograme de când au rvenit la incendiul din Pacific Palisades marţi dimineaţă, susține un purtător de cuvânt al sindicatului Pompierilor Profesionişti din California pentru CNN.

Înainte de a fi trimişi la incendiul iniţial, mulți pompieri au lucrat între 40 şi 48 de ore, iar până când sosesc echipe suplimentare, ar putea fi de serviciu între 24 şi 48 de ore, susține sindicatul.

Aceştia se confruntă cu „fum extrem de toxic din cauza chimicalelor provenite din structuri şi vehicule arse”, a susținut purtătorul de cuvânt DeeDee Garcia.

From @Poynter: "The Los Angeles Times and CNN are providing especially notable coverage of ‘the most destructive firestorms to hit the region in memory’"https://t.co/euZUkTfZI5 — Society of Professional Journalists (@spj_tweets) January 9, 2025

Vântul se va intensifica

Zona de coastă de lux din Los Angeles a fost devastată peste noapte din cauza unui incendiu de vegetaţie, iar printre cei evacuaţi cu maşina sau pe jos au fost numărate și celebrităţile de la Hollywood.

Oficialii au avertizat că vântul urma să se intensifice din nou în cursul serii, cu rafale de până la 96,5 km/h, conform prognozei.

Șefa Departamentului de Pompieri al oraşului Los Angeles, Kristin Crowley, a declarat că locuitorii ar trebui să fie pregătiţi să-și părăsească locuințele, dacă li se ordonă.

În Pacific Palisades, un cartier luxos de coastă, unde locuiesc multe celebrităţi, casele au ajuns ruine, liniile electrice căzute, iar maşinile abandonate împânzeau şoselele. Din cauza mirosului de fum, localnicii, cu măşti, se deplasau cu bicicletele, pentru a putea vedea casele avariate.

„Se poate spune cu siguranţă că incendiul din Palisades este unul dintre cele mai distructive dezastre naturale din istoria oraşului Los Angeles”, a declarat Crowley.

Un al treilea incendiu, stins

Pompierii au reuşit să respingă un al treilea incendiu, cunoscut sub numele de Sunset Fire, care a impus evacuări obligatorii în Hollywood şi pe dealurile Hollywood-ului, în locaţii celebre din show-business, precum Hollywood Walk of Fame și Teatrul chinezesc TCL.

Karen Bass, primarul oraşului Los Angeles, a anunţat joi în jurul prânzului că incediul a fost complet izolat. O purtătoare de cuvânt a departamentului de pompieri al oraşului a susținut că nicio clădire din zonă nu a fost distrusă, iar ordinul de evacuare a fost ridicat.

Acesta a fost ulul dintre cel puţin cinci incendii separate care au ars joi în comitatul Los Angeles, în timp ce vânturile puternice au răspândit flăcările pe un teren arid care nu a fost umed de multă vreme.

Apocalyptic scenes have emerged across Los Angeles County, where wildfires have forced tens of thousands to flee: https://t.co/kXccdCYmVO pic.twitter.com/NonHUx3sXE — CNN Photos (@CNNPhotos) January 9, 2025

Primarul metropolei, criticat cu privire la pregătirea adecvată a oraşului

Primarul metropolei, aflat într-o călătorie ofcială în Ghana în momentul izbucnirii primelor incendii, a fost criticat cu privire la pregătirea adecvată a oraşului.

Aceasta a declarat joi că, în prezent, se concentrează pe protejarea oamenilor, iar oraşul va evalua eficienţa răspunsului după ce criza va fi izolată. „Trebuie să salvăm vieţi şi trebuie să salvăm case”, a spus ea.

Casa Albă a informat că președintele SUA, Joe Biden, urma să se întâlnească după-amiază cu oficiali ai administraţiei pentru a discuta despre răspunsul federal.

Incendiile, vizibile din spațiu

Cele mai mari două evenimente, incendiile Palisades şi Eaton, au format o centură în jurul oraşului, care a putut fi observată din spațiu.

Casele vedetelor de cinema şi ale celebrităţilor au fost printre cele mai afectate de flăcări.

„Avem inima frântă, desigur, dar cu dragostea copiilor şi a prietenilor vom trece peste asta”, au declarat starul de cinema Billy Crystal şi soţia sa Janice, anunţând că le-a fost distrusă casa din Pacific Palisades în care locuiau din 1979.

Paris Hilton a susținut că are „inima frântă dincolo de cuvinte” după ce şi-a văzut casa de pe malul mării din Malibu „arzând din temelii, în direct la TV”.

At least two people are dead and more than 1,100 structures destroyed as wildfires rage throughout the Los Angeles area. Follow live updates: https://t.co/y0ltXeMGes pic.twitter.com/NPpPgbn86y — CNN (@CNN) January 8, 2025

Cauzele incendiilor

Incendiile au avut loc într-un context de vulnerabilitate accentuată pentru sudul Californiei, care nu a înregistrat precipitaţii semnificative de câteva luni. Acestea au fost alimentate ulterior de vânturile puternice Santa Ana, care au adus aer uscat dinspre est, dinspre deșert, spre munții de coastă, intensificând incendiile pe măsură ce vântul se deplasa peste vârfurile dealurilor și prin canioane.

Serviciul Meteorologic Național a prelungit avertizările Red Flag, care sunt emise atunci când riscul de incendiu este ridicat din cauza umidității scăzute, vânturilor puternice și temperaturilor ridicate, pentru comitatele Los Angeles și Ventura, până vineri, la ora locală 18:00 (sâmbătă, 1:00, ora României).

De asemenea, autoritățile au declarat că lipsa apei a provocat secarea unor hidranţi în cartierul bogat Pacific Palisades, situat între Malibu şi Santa Monica.

Locuitorii din Los Angeles, refugiați în locații temporare

Unii rezidenți au ales să se întoarcă în zonele afectate de incendii, unde doar coșurile de cărămidă mai rămăseseră în picioare, printre resturile carbonizate și vehiculele arse. Pe un stâlp se aflau rămășițele unui steag american deteriorat și ars.

Palisades Fire alone could be the "costliest" wildfire in US history, climate expert says #California https://t.co/sqjXkdCcGu pic.twitter.com/s3dWr2kN0r — Wynn Westmoreland CNN (@WynnWs) January 8, 2025

Mii de locuitori din Los Angeles, care fugiseră de flăcări, s-au adăpostit în locații temporare. Foad Farid s-a adăpostit în sala de sport a Westwood Recreation Center, având doar mașina și telefonul. Vecinii au contribuit cu pături, haine, apă, pizza și hrană pentru animale.

Aflat la un centru de evacuare din Pasadena, Kevin Williams, a susținut că a ştiut că este timpul să fugă atunci când buteliile de gaz de la casele vecinilor săi au început să explodeze din cauza căldurii. „Vântul se înteţea, flăcările se ridicau la o înălţime de 10 sau 12 metri şi auzeai poc, poc, poc. Se auzea ca într-o zonă de război”, a povestit bărbatul.

Pompierii, al capătul puterilor

Amploarea și răspândirea incendiilor au depășit capacitatea echipajelor de pompieri, care erau deja epuizate.

Pompieri din alte șase state americane au fost trimiși de urgență în California, iar 250 de companii de pompieri, cu un total de 1.000 de persoane, au fost relocate din California de Nord în California de Sud.

Premierul canadian Justin Trudeau a anunțat că Canada a trimis bombardiere cu apă în sudul Californiei pentru a sprijini lupta împotriva incendiilor și că 250 de pompieri canadieni sunt pregătiți să intervină. Forțele armate canadiene au fost, de asemenea, pregătite să mobilizeze personal și echipamente.

Canada s-a confruntat cu incendii grave de vegetație în ultimii ani, cauzate de secetă și condiții extrem de calde, iar experții estimează că aceste fenomene se vor agrava din cauza schimbărilor climatice, relatează CNN.com