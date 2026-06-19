Actrița Anne Hathaway, în vârstă de 43 de ani, a anunțat vineri că este însărcinată cu al treilea copil. Informația a fost confirmată pentru ABC News de un reprezentant al vedetei, iar ulterior actrița a publicat un videoclip pe Instagram în care și-a arătat sarcina.

Anne Hathaway a reușit să păstreze discretă sarcina pentru o perioadă îndelungată, în ciuda numeroaselor apariții publice din ultimele luni. Actrița a participat recent la campania internațională de promovare a filmului „Diavolul se îmbracă de la Prada 2”, fără să ofere indicii despre schimbările din viața sa personală.

Vineri, vedeta a decis să împărtășească vestea cu fanii săi prin intermediul unui videoclip publicat pe contul personal de Instagram. În imaginile distribuite online, Hathaway apare îmbrăcată într-o ținută albă lejeră, formată dintr-o fustă lungă și vaporoasă. La începutul filmării își ține brațele încrucișate peste abdomen, iar apoi își dezvăluie sarcina și zâmbește către cameră.

„Sunt a ta”, a scris actrița în descrierea videoclipului, folosind titlul piesei lansate de Barbara Lewis în anul 1965.

Postarea a generat rapid reacții din partea urmăritorilor. În mai puțin de 30 de minute, videoclipul a adunat peste 800.000 de aprecieri, iar secțiunea de comentarii a fost umplută de mesaje de felicitare din partea fanilor, prietenilor și colegilor de breaslă.

Anne Hathaway și soțul ei, Adam Shulman, sunt părinții a doi copii. Cei doi îl au pe Jonathan Shulman, în vârstă de 10 ani, și pe Jack Shulman, care are 6 ani.

Actrița și producătorul sunt căsătoriți din anul 2012 și au ales să își păstreze viața de familie departe de atenția publică, în timp ce și-au continuat proiectele profesionale.

Vestea privind cea de-a treia sarcină a actriței apare cu puțin timp înainte de lansarea filmului „Odiseea”, noua producție regizată de Christopher Nolan. Filmul va avea premiera în Statele Unite pe 17 iulie, iar Anne Hathaway interpretează rolul reginei Penelope, soția lui Odysseus, personaj jucat de Matt Damon.

Într-un interviu acordat revistei Elle, actrița a vorbit despre relația dintre cele două personaje.

„Într-o perioadă în care atât de multe căsătorii se încheiau din rațiuni de conveniență politică, cei doi s-au ales unul pe celălalt și au înțeles ce aveau și că nu toată lumea are parte de așa ceva.”

În cadrul aceluiași interviu, Hathaway a vorbit și despre propria perspectivă asupra căsătoriei: „Părerea mea despre căsătorie este că… e ceva cu totul deosebit să-ți împarți viața cu cineva… Și, prin urmare, să găsești pe cineva care te inspiră să spui: Oricât de minunat ar fi să trăiesc asta singur, faptul că am cu cine să le împărtășesc este și mai bine”.