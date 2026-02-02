Noi detalii despre continuarea filmului Diavolul se îmbracă de la Prada. A fost lansat primul trailer complet

Primul trailer integral al filmului The Devil Wears Prada 2 a fost lansat și oferă noi indicii despre povestea mult așteptatei continuări a producției regizate de David Frankel. În imaginile prezentate, Miranda Priestly, personajul interpretat de Meryl Streep, se reîntâlnește cu Nigel, mâna ei dreaptă, jucat de Stanley Tucci, dar și cu Andy, interpretată de Anne Hathaway, iar mai târziu apare și Emily, rol reluat de Emily Blunt.

În trailer, Priestly nu pare să își amintească nici de Andy, nici de Emily și nici măcar de obiceiul ei de a-și numi toate asistentele „Emily”, un detaliu care trimite direct la dinamica celebră din filmul original.

Povestea din „The Devil Wears Prada 2” o urmărește pe Miranda Priestly în postura de redactor-șef al revistei Runway, confruntată cu declinul presei tipărite și cu dificultatea de a-și menține influența într-o industrie aflată în transformare. Personajul ajunge într-un conflict direct cu fosta sa asistentă, interpretată de Emily Blunt, devenită între timp o directoare puternică într-un conglomerat de lux, care controlează bugete publicitare esențiale pentru supraviețuirea revistei.

Din informațiile dezvăluite până acum, acțiunea sequel-ului mută personajele într-un context actualizat, adaptat erei digitale. Miranda Priestly se vede pusă în fața declinului presei tipărite și încearcă să mențină relevanța imperiului său editorial într-o lume dominată de online. Într-o ironie perfectă, va fi nevoită să ceară sprijinul fostei sale asistente, Emily Charlton (interpretată de Emily Blunt).

Între timp, Emily a urcat spectaculos în ierarhiile lumii modei și a ajuns un executiv de top într-un conglomerat de lux de tipul LVMH sau Kering, cu responsabilitatea unor bugete uriașe de publicitate – exact resursa de care Runway are nevoie pentru a supraviețui. Practic, cele două ajung în situația de a colabora sau de a se confrunta, în funcție de interese, ceea ce promite tensiune, umor și replici memorabile. Surse din interior sugerează că Emily nu a uitat complet experiențele amare trăite sub comanda Mirandei și că ar putea avea propriile planuri ascunse, poate chiar o revanșă, detaliu care anunță un conflict savuros.

Teaserul lansat în luna noiembrie a stabilit, potrivit informațiilor disponibile, un record, devenind cel mai vizionat trailer de comedie din ultimii 15 ani, cu 181,5 milioane de vizualizări pe YouTube în primele 24 de ore. Trailerul complet, publicat recent, a adunat 2,8 milioane de vizualizări în primele nouă ore de la lansare.

Continuarea filmului din 2006 va ajunge în cinematografele din Australia pe 30 aprilie, urmând să fie lansată în Marea Britanie și Statele Unite pe 1 mai. Distribuția este completată de Kenneth Branagh, care interpretează noul iubit al Mirandei Priestly, alături de Sydney Sweeney, Lucy Liu, Justin Theroux, BJ Novak și Pauline Chalamet. Lady Gaga va avea, de asemenea, o apariție cameo în film.