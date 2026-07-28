Ministrul interimar al Sănătății,Cseke Attila, a declarat că a primit asigurări de la Ministerul Muncii că veniturile angajaților din sistemul sanitar nu vor scădea, în ciuda temerilor exprimate de sindicate. Declarațiile au fost făcute în prima zi a grevei generale declanșate de Federația Sanitas, în contextul nemulțumirilor legate de proiectul noii legi a salarizării unitare.

Ministrul a mai spus că proiectul legii salarizării nu aparține Ministerului Sănătății, ci Ministerului Muncii, fiind un proiect care vizează întregul sistem bugetar.

„Vreau să specific că acest proiect al legii salarizării nu este un proiect al legii salarizării în domeniul sanitar, ci o salarizare unitară pentru domeniul bugetar. Nu este un proiect inițiat de către Ministerul Sănătății. Noi am dat ajutor pe partea noastră profesională, astfel încât să rezolvăm cât mai multe dintre problemele pe care le-am identificat”, a declarat Cseke Attila.

Acesta a precizat că Ministerul Sănătății a transmis Ministerului Muncii observațiile rezultate în urma analizelor tehnice, iar o mare parte dintre problemele semnalate au fost între timp soluționate.

Întrebat dacă noua lege va conduce la diminuarea salariilor în sistemul medical, ministrul a spus că a cerut lămuriri Ministerului Muncii.

„Asigurările sunt că nu vor scădea veniturile. La circa 80% va avea loc o creștere a veniturilor, iar 20% vor intra pe sistemul de compensare, în sensul în care veniturile actuale vor rămâne la același nivel până în 2031. Dar acestea sunt, încă o dată, pe baza informațiilor pe care noi le primim”, a afirmat ministrul.

Declarația vine în condițiile în care reprezentanții Sanitas susțin că unii angajați din sistem ar putea pierde între 600 și 700 de lei lunar prin aplicarea noii formule de salarizare.

Pe lângă funcția de ministru interimar, Cseke Attila este și parlamentar UDMR. În această calitate, el a declarat că actualul proiect al legii salarizării are șanse reduse să fie adoptat în forma actuală.

„Se vede foarte clar că, cel puțin astăzi, nu sunt șanse pe termen scurt, într-o zi, două sau într-o săptămână, ca acest proiect al salarizării unitare să fie adoptat în Parlament”, a spus ministrul.

Potrivit acestuia, soluția este continuarea negocierilor tehnice și politice.

„Eu cred că discuțiile tehnice sunt importante, discuțiile cu grupurile parlamentare pentru a se găsi soluții. Dacă se găsesc soluții în comun, proiectul trebuie promovat și aprobat. Dacă nu, trebuie abandonat acest proiect”, a declarat Cseke Attila.

El a adăugat că, deși adoptarea legii până la sfârșitul lunii august reprezintă un obiectiv asumat prin PNRR, în prezent nu există o majoritate parlamentară care să susțină forma actuală a proiectului.

„Astăzi, majoritate parlamentară pe actuala formă a legii salarizării unitare nu există”, a conchis ministrul.

Cseke Attila a vorbit și despre memorandumul inițiat de Ministerul Sănătății pentru deblocarea a 7.800 de posturi în spitalele publice.

Potrivit ministrului, documentul se află în circuitul de avizare interministerial, iar după aprobarea în ședința de Guvern fiecare spital va primi numărul exact de posturi care pot fi scoase la concurs.

El a explicat că noua repartizare s-a făcut în funcție de complexitatea cazurilor tratate de fiecare unitate sanitară.

„Spitalele care au o complexitate medicală și tratează diagnostice mai complexe au un număr în creștere de posturi care urmează a fi deblocate, iar cele cu o complexitate mai mică vor primi un număr redus de posturi. S-a acordat prioritate acelor spitale care tratează bolnavi cu problematici mai complexe”, a precizat ministrul.

În contextul grevei generale din sistemul sanitar, Cseke Attila le-a transmis un mesaj pacienților care aveau programări în spitalele publice: „Interesul Ministerului Sănătății este ca serviciile medicale să fie efectuate și nu afectate. Am discutat cu sindicatele și suntem deschiși dialogului. Astăzi avem încă o discuție tehnică exact pe text”.

Acesta a adăugat că, în condițiile în care negocierile tehnice au avansat, Ministerul Sănătății își dorește ca protestul să se încheie cât mai repede.