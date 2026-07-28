Social

Ministrul Sănătății, mesaj în plină grevă: Ce se întâmplă cu salariile și când ar putea fi abandonată noua lege

Comentează știrea
Ministrul Sănătății, mesaj în plină grevă: Ce se întâmplă cu salariile și când ar putea fi abandonată noua legeSursa: Inquam Photos/George Călin
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Ministrul interimar al Sănătății,Cseke Attila, a declarat că a primit asigurări de la Ministerul Muncii că veniturile angajaților din sistemul sanitar nu vor scădea, în ciuda temerilor exprimate de sindicate. Declarațiile au fost făcute în prima zi a grevei generale declanșate de Federația Sanitas, în contextul nemulțumirilor legate de proiectul noii legi a salarizării unitare.

Cseke Attila: „Veniturile nu vor scădea”

Ministrul a mai spus că proiectul legii salarizării nu aparține Ministerului Sănătății, ci Ministerului Muncii, fiind un proiect care vizează întregul sistem bugetar.

„Vreau să specific că acest proiect al legii salarizării nu este un proiect al legii salarizării în domeniul sanitar, ci o salarizare unitară pentru domeniul bugetar. Nu este un proiect inițiat de către Ministerul Sănătății. Noi am dat ajutor pe partea noastră profesională, astfel încât să rezolvăm cât mai multe dintre problemele pe care le-am identificat”, a declarat Cseke Attila.

Acesta a precizat că Ministerul Sănătății a transmis Ministerului Muncii observațiile rezultate în urma analizelor tehnice, iar o mare parte dintre problemele semnalate au fost între timp soluționate.

Întrebat dacă noua lege va conduce la diminuarea salariilor în sistemul medical, ministrul a spus că a cerut lămuriri Ministerului Muncii.

„Asigurările sunt că nu vor scădea veniturile. La circa 80% va avea loc o creștere a veniturilor, iar 20% vor intra pe sistemul de compensare, în sensul în care veniturile actuale vor rămâne la același nivel până în 2031. Dar acestea sunt, încă o dată, pe baza informațiilor pe care noi le primim”, a afirmat ministrul.

Declarația vine în condițiile în care reprezentanții Sanitas susțin că unii angajați din sistem ar putea pierde între 600 și 700 de lei lunar prin aplicarea noii formule de salarizare.

„Proiectul nu are, în prezent, o majoritate în Parlament”

Cseke Attila

Cseke Attila. Sursa foto: Facebook

Pe lângă funcția de ministru interimar, Cseke Attila este și parlamentar UDMR. În această calitate, el a declarat că actualul proiect al legii salarizării are șanse reduse să fie adoptat în forma actuală.

„Se vede foarte clar că, cel puțin astăzi, nu sunt șanse pe termen scurt, într-o zi, două sau într-o săptămână, ca acest proiect al salarizării unitare să fie adoptat în Parlament”, a spus ministrul.

Potrivit acestuia, soluția este continuarea negocierilor tehnice și politice.

„Eu cred că discuțiile tehnice sunt importante, discuțiile cu grupurile parlamentare pentru a se găsi soluții. Dacă se găsesc soluții în comun, proiectul trebuie promovat și aprobat. Dacă nu, trebuie abandonat acest proiect”, a declarat Cseke Attila.

El a adăugat că, deși adoptarea legii până la sfârșitul lunii august reprezintă un obiectiv asumat prin PNRR, în prezent nu există o majoritate parlamentară care să susțină forma actuală a proiectului.

„Astăzi, majoritate parlamentară pe actuala formă a legii salarizării unitare nu există”, a conchis ministrul.

7.800 de posturi, în așteptarea aprobării Guvernului

Cseke Attila a vorbit și despre memorandumul inițiat de Ministerul Sănătății pentru deblocarea a 7.800 de posturi în spitalele publice.

Potrivit ministrului, documentul se află în circuitul de avizare interministerial, iar după aprobarea în ședința de Guvern fiecare spital va primi numărul exact de posturi care pot fi scoase la concurs.

El a explicat că noua repartizare s-a făcut în funcție de complexitatea cazurilor tratate de fiecare unitate sanitară.

„Spitalele care au o complexitate medicală și tratează diagnostice mai complexe au un număr în creștere de posturi care urmează a fi deblocate, iar cele cu o complexitate mai mică vor primi un număr redus de posturi. S-a acordat prioritate acelor spitale care tratează bolnavi cu problematici mai complexe”, a precizat ministrul.

Mesaj pentru pacienți în prima zi a grevei

În contextul grevei generale din sistemul sanitar, Cseke Attila le-a transmis un mesaj pacienților care aveau programări în spitalele publice: „Interesul Ministerului Sănătății este ca serviciile medicale să fie efectuate și nu afectate. Am discutat cu sindicatele și suntem deschiși dialogului. Astăzi avem încă o discuție tehnică exact pe text”.

Acesta a adăugat că, în condițiile în care negocierile tehnice au avansat, Ministerul Sănătății își dorește ca protestul să se încheie cât mai repede.

Stiri calde

12:48 - Autostrada Olteniei schimbă traseele șoferilor. Încă un tronson intră în construcție

12:39 - Virgil Popescu avertizează asupra unui risc major. Viitorul Centralei de la Cernavodă, readus în prim-plan

12:26 - Dosarul elicopterului SMURD. Raed Arafat încearcă să obțină în instanță ridicarea sechestrului de pe bunurile sale

12:14 - Rusia analizează introducerea legii marțiale, după scrutinul pentru Duma de Stat

12:10 - Fenomenul Georgescu. Cine conduce AUR

12:01 - Cinism bolșevic! Cum s-a folosit Petru Groza de Nicolae Bălcescu în seara dinainte de marea naționalizare

HAI România!

Fenomenul Georgescu. Cine conduce AUR

Fenomenul Georgescu. Cine conduce AUR

România pierde apă și energie din cauza proiectelor blocate. „Sunt proiecte ajunse la 90%”

România pierde apă și energie din cauza proiectelor blocate. „Sunt proiecte ajunse la 90%”

Adrian Severin, despre declarația lui Vladimir Putin privind teritoriile Ucrainei: „Acestea sunt teritorii românești”

Adrian Severin, despre declarația lui Vladimir Putin privind teritoriile Ucrainei: „Acestea sunt teritorii românești”

Proiecte speciale