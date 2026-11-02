Mai mulți membri ai Bundestagului și ai Guvernului federal german au primit avertizări din partea Apple că telefoanele lor iPhone ar fi putut fi vizate de programe de spionaj capabile să acceseze informații personale și comunicații. Ministrul german pentru digitalizare, Karsten Wildberger, a confirmat duminică existența notificărilor, precizând că autoritățile au transmis persoanelor afectate recomandări de securitate. Deocamdată, nu se știe cine se află în spatele atacului și câte dispozitive au fost vizate.

Wildberger a făcut declarațiile în emisiunea „Bericht aus Berlin”, difuzată de postul ARD.

„A existat o notificare din partea Apple potrivit căreia anumite dispozitive ar fi putut fi compromise cu așa-numitele programe de spionaj”, a declarat ministrul, citat de euronews.com.

Potrivit unei scrisori a Oficiului Federal pentru Securitatea Informațiilor (BSI), consultate de Karsten Wildberger, avertizările au început să ajungă pe telefoanele persoanelor vizate în 29 octombrie.

Notificările indicau că Apple a detectat un atac folosind programe de spionaj de tip „mercenar”, dezvoltate pentru a urmări individual anumite persoane și pentru a le accesa informațiile de pe dispozitive.

Ministrul german a afirmat că BSI a reacționat rapid și a transmis celor afectați instrucțiuni privind măsurile pe care trebuie să le ia.

„BSI a reacționat foarte rapid și le-a scris tuturor celor afectați despre ce trebuie să facă”, a precizat Wildberger.

Oficialul nu a dezvăluit câți parlamentari și membri ai Guvernului au primit notificări și nici identitatea acestora.

Potrivit ministrului german, BSI le-a recomandat persoanelor avertizate să considere, ca măsură de precauție, că dispozitivele lor ar fi putut fi compromise.

Notificările Apple nu confirmă însă că atacul a avut succes, ci indică faptul că telefoanele ar fi fost vizate.

Euronews a solicitat un punct de vedere din partea BSI în legătură cu incidentul.

Apple transmite avertizări de securitate atunci când consideră că un utilizator a fost vizat individual de programe de spionaj sofisticate, dezvoltate pentru supraveghere. Compania descrie aceste instrumente drept mult mai complexe decât cele utilizate în mod obișnuit în activitățile infracționale informatice.

Potrivit Apple, programele de spionaj de acest tip sunt mai dificil de detectat și de prevenit, însă marea majoritate a utilizatorilor nu vor fi niciodată vizați de asemenea atacuri.

Avertizările sunt afișate pe ecranul de blocare al iPhone-ului și în setările dispozitivului. De asemenea, Apple le transmite prin e-mail.

Potrivit BSI, programele de spionaj de acest tip pot permite atacatorilor să acceseze mesaje, inclusiv cele trimise prin aplicații de comunicare criptate, apeluri telefonice, contacte, calendare și date privind localizarea.

În anumite situații, acestea pot activa și microfonul sau camera telefonului, permițând supravegherea utilizatorului.

Nici Apple, nici autoritățile germane nu au precizat până în prezent cine ar putea fi responsabil pentru atacurile semnalate.