Politica

Peste un milion de copii din România au fost victime ale violenței, spune Luca Niculescu. „Sistemul nu funcționează întotdeauna”

Peste un milion de copii din România au fost victime ale violenței, spune Luca Niculescu. „Sistemul nu funcționează întotdeauna”sursa: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Peste un milion de copii din România s-au confruntat cu cel puțin o formă de violență de-a lungul vieții, iar aproximativ 600.000 au trecut prin astfel de experiențe numai în ultimul an.

Luca Niculescu despre copii și violență

Datele au fost prezentate luni de premierul Luca Niculescu, la Palatul Victoria, în cadrul conferinței de încheiere a proiectului „Consolidarea răspunsului la violența împotriva copiilor prin politici mai bine fundamentate și capacitate instituțională sporită”.

Șeful Executivului a atras atenția că, deși România a înregistrat progrese în domeniul protecției copilului, instituțiile statului nu reușesc întotdeauna să identifice și să gestioneze la timp situațiile de abuz.

„Anul trecut, direcțiile de protecție a copilului au înregistrat peste 20.000 de cazuri de abuz, neglijare și exploatare. Dar știm că multe situații nu ajung niciodată în atenția autorităților”, a declarat premierul.

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Niculescu spune că instituțiile nu comunică suficient între ele

Acesta a subliniat că, în numeroase situații, instituțiile nu comunică suficient între ele, intervențiile întârzie, iar semnalele transmise de copiii aflați în pericol rămân neobservate.

Stop Violență. Sursa foto: TVR Moldova

Proiectul realizat în colaborare cu parteneri din Polonia, Comisia Europeană și UNICEF propune o foaie de parcurs cu șapte direcții strategice și 57 de măsuri concrete.

Acestea vizează prevenirea violenței, identificarea timpurie a cazurilor, intervenția autorităților, recuperarea victimelor și reintegrarea acestora.

57 de măsuri pentru combaterea violenței împotriva copiilor

Niculescu a cerut instituțiilor responsabile să transforme recomandările în acțiuni concrete, astfel încât copiii și familiile să resimtă schimbările.

Premierul a mai precizat că Ministerul Educației a început consultările privind siguranța copiilor în școli, în timp ce Guvernul lucrează la finalizarea unei strategii naționale pentru prevenirea radicalizării care poate conduce la extremism violent.

„Nu ar trebui să așteptăm o tragedie pentru a vedea că un copil are nevoie de ajutor”, a avertizat șeful Executivului, subliniind că protecția minorilor este responsabilitatea întregii societăți, nu doar a instituțiilor statului.

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