Pacepa, cel mai important dezertor din spionajul românesc. Fostul șef al SIE rupe tăcerea

Pacepa a fost unul din cei mai importanți dezertori din spionajul românesc. A scris o carte în anii ’80, Orizonturi Roșii, în colaborare cu CIA. O carte plină de lucruri inventate sau exagerate, dar cu un efect devastator. Cartea lui Pacepa a avut un efect puternic în România și în rândul liderilor blocului comunist, diminuând statutul lui Ceaușescu. Ceaușescu nu l-a iertat niciodată.

Ion Mihai Pacepa, un fost general de Securitate din România, a evitat executarea unei sentințe la moarte. Condamnare care nu a fost niciodată pusă în practică, deoarece nu a mai fost găsit. Această sentință a fost anulată în 1999 de Curtea Supremă a României. Pacepa a decedat din cauze naturale în februarie 2021.

Generalul Pacepa este recunoscut ca fiind cel mai înalt oficial din blocul sovietic care a cerut azil politic într-o țară NATO. În decursul a zece ani, el a colaborat cu guvernul Statelor Unite în operațiuni împotriva serviciilor de spionaj sovietice. În cele peste patru decenii de când a fugit din România, acesta a scris cărți și articole. Dezvăluind informații despre regimul comunist românesc și relațiile lui Nicolae Ceaușescu cu liderii blocului comunist. Multe secrete au ieșit la lumină.

Într-un interviu cu Victor Ciutacu la România TV, Cătălin Harnagea, fost șef al SIE (Serviciul de Informații Externe), a adus noi informații despre fuga sa în SUA. Potrivit lui Harnagea, Generalul nu era doar un oficial important în structura informativă. Avea și acces neîngrădit la familia Ceaușescu. Se speculează că dezertarea generalului a fost motivată de teama de a fi înlăturat de Ceaușescu. Din cauza acuzațiilor de lăcomie și abuzuri materiale. Documentele SIE prezentau o perspectivă diferită față de cele ale Securității. Lăsând motivele exacte ale dezertării lui neclare.

Am fost curios de ce s-a întâmplat cu el. SIE avea un fel de document făcut de serviciu, de fapt atunci s-a făcut o anchetă de către Direcţia Securităţii, şi o altă anchetă făcuta de SIE. În ceea ce am văzut eu, lucrurile erau diferite faţă de ancheta făcută de Securitate. În ancheta făcută de Securitate erau tot felul de lucruri care ţineau mai mult de avantaje materiale de care profitase şi profita gen. Pacepa, ce au găsit în casă, tot felul de amănunte care duceau la ideea că a plecat fiindcă Ceauşescu ar fi aflat de lăcomia generalului, care prefera să profite cât mai mult din punct de vedere material decât politic.

În 1978, Pacepa a fost extras din Berlin de către ofițeri de informații americani. A fost ținut pentru o perioadă îndelungată într-o bază militară SUA pentru verificări. Harnagea menționează că fuga lui Pacepa a fost aranjată rapid. Pentru a evita detectarea, și din teama că în rândul ofițerilor americani s-ar fi putut afla spioni ruși. Odată ajuns în SUA, Pacepa a fost recunoscut ca dezertor. A colaborat cu autoritățile americane, oferind informații detaliate despre operațiunile de spionaj românești și sovietice.

Plecarea lui a fost aranjată, dar nu cu mult inainte, fiindca a preferat să o facă din scurt ca să nu se afle de povestea asta. Îi era teamă că exista prinre ofiţerii de informaţii americani şi unii care erau surse ale spionajului rusesc. De asta s-a ferit şi a vrut să facă plecarea din scurt.

Odată ajuns în America, statutul gen. Pacepa a fost cel de dezertor. Americanii l-au recunoscut, l-au verificat, tot sistemul de verificare nu doar al României, dar şi cel rusesc a acţionat în aşa fel încât americanii au crezut că nu e agent dublu, să se infiltreze în sistemul american.

Din cauza asta nu a primit cetăţenia americană foarte repede, a fost tinut luni de zile, interogat, cu greu l-au crezut ca e sincer si că a vrut să dezerteze ca să aibă ocazia să spună ce se întâmplă nu neapărat în România, ci cu Ceauşescu. Americanii au fost extrem de interesaţi de ceea ce avea Pacepa de spus. S-a povestit că multi agenţi români au căzut după plecarea lui Pacepa.

Pacepa nu cunoștea spionii care fuseseră trimişi cu o anumită pregătire, acea pregătire mai specială, pentru ‘fantome’, adică cei cărora li se schimba identitatea total şi erau folosiţi la anumite comenzi, contacte pentru a afla informatii. Pacepa nu a avut acces la identitatea grupului acestuia de fantome, dar Ceauşescu, în nebunia care l-a apucat după plecarea lui Pacepa (stiti ca, in momentul în care a plecat Pacepa, Ceauşescu a schimbat şi denumirea Direcției de Informații Externe, să nu pară că e importantă, în Centrul de Informații Externe), a cerut ca toata lumea sa vina in tara si atunci a fost un şoc tocmai în grupul special pregatit de fantome, obligate să renunţe la familii, la anumite privilegii, să vină toţi în ţară.

Oamenii ăştia au fost preluaţi din sistem la un nivel sub ce erau capabile să faca respectivele personaje pregatite 3-4 ani. Erau practic scoși din identitatea lor, li se dadea alta identitate de la nastere pana la vârsta la care aveau sa invete ce nu facusera in vata lor, erau pusi in pielea altora. Scoaterea lor din tara nu era ca la alti ofiteri, erau pusi sa se descurce pe pielea lor. Au fost cazuri in care au fost prinsi si nu a intervenit nimeni pentru ei, bătuţi, băgaţi la închisoare.

Pregătirea lor era foarte complicată, era greu sa ii pregatesti, nu faceau fata, nu tineau minte amanunte. Un agent special pregatit putea să se întâlnească cu un aşa-zis coleg de facultate şi să îl întrebe detalii: tu unde ai fost si la ce ai fost si cand ai terminat. Daca nu stiai amanunte, isi dadea seama. Unii nu rezistau, nu aveau memorie, pricepere, curaj, dar au fost persoane si agenti antrenati in felul asta care au ajuns in functii importante.

Toata metoda asta a fost inventata de rusi. În lagărul comunist era usor sa schimbi identitatea pentru ca totul era sub un control al statului. Şi acum exista agenti sau urmasi sau copii ai unor agenti care pot functiona la semnal sau cand li se cere, a mai dezvăluit Cătălin Harnagea.