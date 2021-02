Pentru a se limita acest fenomen sunt luate o serie întreagă de măsuri care să împiedice acţiunea contrainformativă a adversarului, concomitent cu verificarea permanentă şi calificată a propriilor ofiţeri. În cazul spionajului românesc din perioada comunistă aceste măsuri au fost frumoase în teorie dar mediocre, de cele mai multe ori, în practică.

Corupţia şi clientelismul au năpădit şi această zonă a Securităţii, creându-se astfel nu numai condiţiile dar şi motivele pentru defectările unor ofiţeri români în Occident. Cauzele şi formele de manifestare ale acestui fenomen prezent în întregul bloc socialist (România avea, la rândul ei, în 1989, un număr important de ofiţeri „defectori”) nu pot fi înţelese fără o minimă cunoaștere a organizării şi activităţii Direcţiei Generale de Informaţii Externe (DGIE) între anii 1951-1978.

DGIE, deși aflată în structura Securității, era de iure şi de facto o instituţie de sine stătătoare, ale cărei activităţi erau supervizate direct de conducătorul suprem, acesta fiind şi cel care trasa o bună parte din direcţiile de acţiune ale spionajului românesc.

În sprijinul acestei idei vin aserţiunile fostului adjunct al DGIE, generalul Ion Mihai Pacepa care afirma că prin Decretul nr. 363 din 23 iunie 1973, această subordonare a fost legiferată complet contribuind la creşterea în mod exploziv a numărului de ofiţeri acoperiţi din diverse instituţii ale statului român.

Aceasta în pofida deficitului de personal calificat cu care s-a confruntat DGIE încă de la începutul înfiinţării sale. Pentru a rezolva această criză, MAI a înfiinţat încă din anii 1955-1956 zece birouri regionale (în cadrul direcţiilor regionale de securitate şi, ulterior, în cadrul fiecărui inspectorat judeţean) a căror principală sarcină era selecţia persoanelor cu aptitudini pentru munca de informaţii externe.

Schimbări la Securitate

La mijlocul anilor ’50, Direcţia era prevăzută cu un număr total de 400 posturi, din care 343 ofiţeri, 17 sergenţi şi 40 angajaţi civili. Datorită faptului că în vara anului 1956 are loc o consistentă restructurare a întregului aparat al Securităţii, unele documente menţionează existenţa unui efectiv real de 265 angajaţi, din care peste 200 erau ofiţeri.

Numărul acestora a crescut exponenţial după 1960, când relaţiile externe ale României au cunoscut o extindere fără precedent, maximul de efectiv atins în anii ‘70 fiind de cca 2.000 de oameni. Problema cadrelor nu se rezuma însă doar la aspectul numeric, pregătirea profesională şi gradul redus de cultură al ofiţerilor fiind obstacole de netrecut în activitatea de informaţii externe.

Dacă ţinem cont de faptul că mai bine de jumătate din ofiţeri, la mijlocul anilor ‘50, aveau doar studii elementare şi nu cunoşteau nici o limbă străină, avem dimensiunea nivelului de pregătire şi calificare a personalului DIE. Sunt cunoscute cazuri când ofiţeri români din rezidenţe aflate la Londra sau Paris nu reuşeau, ani la rând, să recruteze vreun agent, iar lucrul cu agentura pe care o preluaseră de la alţi colegi era defectuos de aşa manieră încât o bună parte din informatori refuzau să mai colaboreze. Erau de asemenea ofiţeri care pierduseră materiale informative, recrutaseră agenţi provocatori sau primiseră cadouri valoroase din partea unor persoane suspecte.

Schimbarea politicii de cadre a conducerii PMR în legătură cu Securitatea, a avut consecinţe importante şi în compoziţia personalului din cadrul DGIE. Începută în 1960, sub auspiciile Secţiei CC al PMR de Control şi Îndrumare a M.A.I., această „epurare” a avut în vedere, îndeosebi, trecerea în rezervă a ofiţerilor de naţionalitate ruso-ucraineană, evreiască şi a celor căsătoriţi cu rusoaice.

Au fost disponibilizate însă şi o bună parte din cadrele slab pregătite din punct de vedere profesional dar şi intelectual. Deşi intenţia mărturisită oficial era aceea a „îmbunătăţirii” componenţei naţionale a întregului aparat de stat, conducerea PMR avea totuşi în vizor o creştere a calităţii activităţii depuse de Securitate.

O școală de pregătire a agenților

Pentru un nivel ridicat al pregătirii profesionale a ofiţerilor de securitate, dar şi pentru a se preveni repetarea abuzurilor din anii ’50, au fost date o serie de ordine interne care prevedeau obligativitatea absolvirii liceului de către toate cadrele şi înscrierea acestora în învăţământul superior, precum şi participarea la cursuri de limbi străine de circulaţie internaţională.

În acest sens a fost înfiinţată încă din 1968 o şcoală de pregătire şi perfecţionare a ofiţerilor cunoscători de limbi străine, ai cărei cursanţi urmau să fie ofiţeri din aparatul central şi local al Securităţii, care prin specificul activităţii aveau nevoie de cunoaşterea unei limbi străine.

Dar cea mai importantă cale de îmbunătăţire calitativă a compoziţiei cadrelor a fost recrutarea „direct din producţie” sau de pe băncile facultăţilor a absolvenţilor cu studii superioare, ingineri, jurişti, sociologi, economişti şi profesori, toţi fiind vârfuri de promoţii, buni cunoscători ai domeniului lor de activitate şi cunoscători de limbi străine.

Sigur, dosarul de securitate trebuia să fie „curat”, însă prin sistemul cunoscut de pile, relaţii şi cunoştinţe, existau

posibilităţi de a fi ocolit şi acest din urmă obstacol.

Impactul acestei măsuri este vizibil dacă luăm în considerare că numai în anul 1969, în Securitate, au fost angajaţi peste 2000 de tineri intelectuali cu specializări în diverse domenii. Mulţi dintre ei erau atraşi de noua meserie din mai multe motive: un salariu sensibil mai bun decât cel din viaţa civilă, posibilitatea de a călători în străinătate şi, pentru ingineri, chiar de a se realiza ca buni profesionişti, având un contact direct cu ultimele tehnologii din Vest.

Cu toţii aveau însă nevoie de o pregătire „de specialitate” şi ca urmare s-au luat măsuri pentru o bună instruire a acestora în concordanţă cu misiunile şi atribuţiile pe care le aveau unităţile de securitate din care făceau parte.

Cursurile DGIE

DGIE dispunea de o şcoală proprie pentru formarea cadrelor, subordonată Direcţiei Personal – pregătire, care era condusă de Nicolae Călin, fratele lui Nicolae Ceauşescu. Aflată la sud de Brăneşti, pe partea stângă a şoselei Bucureşti-Călăraşi, şcoala era alcătuită din cinci compartimente, fiecare dispus într-o clădire separată.

Studenţii (proaspeţi absolvenţi de liceu) începeau pregătirea cu un ciclu de trei ani în domeniul securităţii, cu accent pe contraspionaj şi contrasabotaj. Apoi, fiecare dintre studenţi urma unul din cele şase cursuri de specializare, în domeniul în care dovedea aptitudini. După absolvire, cei mai mulţi erau păstraţi în structurile centrale ale DGIE, foarte puţini fiind trimişi în exterior.

Pentru străinătate erau preferaţi, aşa cum am arătat mai sus, absolvenţii facultăţilor civile, îndeosebi inginerii, care, înainte de plecare în misiune, nu frecventau un curs regulat ci erau obligaţi să parcurgă cât mai mult din literatura de specialitate.

Schimbările din politica de personal s-au reflectat puternic în evoluţia DGIE, mai ales după 1965, când sub conducerea lui Nicolae Ceauşescu, regimul a continuat să-şi consolideze în plan extern propria imagine, nu numai prin revenirea la valorile naţionale, ci şi printr-o reorientare a spionajului românesc spre domeniul economic şi promovarea intereselor politice tradiţionale ale statului român.

Având în vedere aceste realităţi nu putem să nu ne întrebăm de ce în spionajul românesc a existat un număr atât de mare ofiţeri care au preferat să rămână în ţările unde au lucrat sau să „defecteze” în Occident?

Trebuie spus că acest fenomen a fost abordat de cercetători ai serviciilor secrete, doi autori francezi, Geoffrey D‘Aumale şi Jean Pierre Fourre, identificând două categorii de „transfugi”: transfugi exteriori care îşi părăsesc ţara sau îşi abandonează misiunea din motive politice, ideologice, economice sau profesionale trecând astfel la inamic şi transfugii interiori (sau activi) care deşi rămân în ţara de origine, lucrează pentru un serviciu de informaţii străin.

Documentul oficial

În prima categorie, cea a defectorilor-transfugi externi, îi putem încadra (în deplin acord cu abordarea istoricului Cristian Troncotă), în cazul românesc, pe toţi ofiţerii de securitate aflaţi la post în străinătate şi care au refuzat revenirea în ţară, solicitând azil politic.

Explicaţiile oferite de istoriografie pentru gestul acestora sunt în principal două: o parte dintre aceşti ofiţeri erau dirijaţi de serviciile secrete sovietice pentru a se infiltra în Occident (de aici şi constatarea unora că, din perspectiva blocului socialist, din care România era parte integrantă, aceştia nu erau totuşi trădători) iar ceilalţi procedau la această alegere datorită unor nemulţumiri proprii, de ordin profesional, economic sau politic.

Arhivele CNSAS ne dezvăluie profilul moral şi profesional al unora dintre aceste personaje şi, pentru că nimic nu redă mai fidel aceste portrete decât documentele epocii, am considerat că publicarea lor este corectă şi utilă.

Menţionăm doar că nota raport a Securităţii (pe care o publicăm în continuare), face parte din ancheta desfăşurată în cadrul fostei Direcţii Generale de Informaţii Externe, pornită în urma trădării generalului Ion Mihai Pacepa (adjunct al şefului acestei direcţii) la 28 iulie 1978.

După doi ani de cercetări (1978-1980) asupra contextului în care a avut loc evenimentul, ancheta a fost oprită brusc, fără a se lua măsuri împotriva unor înalţi demnitari ai regimului care fuseseră mituiţi, la propriu, de către fostul şef al DGIE sau de către subordonaţii acestuia care se aflau la post în străinătate.

Nota de plată au achitat-o tot ofiţerii din DGIE care au fost în legătură sau au lucrat cu generalul Ion Mihai Pacepa, aceştia fiind rechemaţi în ţară şi încadraţi pe la diverse întreprinderi, cu interdicţia de a mai pleca în exterior sau de a avea legături cu străinii.

Ministerul de Interne Strict Secret Departamentul Securităţii Statului Ex. Unic UM 0920/I.C. 8-9 Nr. c/1668 din 29 IX 1979

Notă raport privind analiza situaţiei unor foşti ofiţeri din UM – 0920 care au trădat în timp ce se aflau în misiune în exterior

În perioada 1959-1976 au dezertat din misiune trecând de partea duşmanului, trei ofiţeri superiori, cinci ofiţeri inferiori şi un subofiţer; dintre aceştia trei erau ofiţeri deplin conspiraţi.

Analizând situaţia acestor trădători, raportăm următoarele:

Mandache D. Gheorghe, fost căpitan de securitate şi lucrător operativ în cadrul Dir. Germania. A dezertat în RF Germania la 13 martie 1959, în timp ce se afla în misiune pe linia Brigăzii „U”. Este născut la 13 feb. 1933, în com. Păltiniş – Botoşani, de profesie muncitor strungar. În ţară a fost căsătorit şi avea un copil. În anul 1951, a fost încadrat în Ministerul de Interne cu gradul de plutonier, iar în 1952 a fost avansat sublocotenent. În anul 1953, a fost mutat în DGIE unde a lucrat până în 1956 când a fost trimis la cursul de specializare de 2 ani din URSS. Întorcându-se din URSS în anul 1958, a fost recomandat de consilierul sovietic ca un om capabil, bine pregătit şi cu aptitudini pentru munca nelegală. Acelaşi consilier a dat indicaţii să nu fie ţinut mult în ţară, să i se facă o scurtă pregătire de 1-2 luni, în care timp să i se întocmească o biografie legendă temporară valabilă numai pentru RDG şi trimis în această ţară, pentru a-şi perfecţiona cunoştinţe le de limbă germană, a însuşi obiceiurile, „modul de viaţă” şi comportare al germanilor, apoi să fie trimis în misiune în RFG cu altă biografie legendă. Dându-se curs indicaţiilor primite, la 28 aug. 1958 Mandache Gh. a fost trimis în RDG, pe situaţia legendată având numele de Rudolf Bauman. Întreaga acţiune de legalizare, pregătire şi acoperire, s-a făcut în colaborare cu organele de securitate ale RDG, care au cunoscut combinaţia preconizată de noi în cazul Mandache Gh.

La 13 martie 1959, organele RDG ne-au informat că Mandache Gh. împreună cu logodnica sa Bruntsch Käthe, cetăţeană RDG, au dispărut trecând în RFG, unde s-au predat Serviciului de contrainformaţii, trădând misiunea şi adevărata lor biografie. Mandache Gh. nu a fost condamnat deoarece s-a considerat, la timpul respectiv, că va putea fi adus în ţară, unde să fie judecat şi condamnat. Nereuşindu-se aducerea lui, fapta lui a suferit intervenţia prescripţiei şi a decretului de graţiere.

În anul 1973, pe baza unor date sumare despre caz, sursa externă „Haer” a indicativului „L.C.” (valută) a stabilit că Mandache Gh. trăieşte sub numele de Bruchner Rudolf în RFG, oraşul Neuss.

Pe baza acestor noi date s-a deplasat în RFG, generalul mr. Tănăsescu Ion, care împreună cu col. Olaru Petre din cadrul lectoratului [rezidenţei româneşti în RFG], au întreprins investigaţii, identificându-l şi fotografiindu-l pe trădător. Ulterior printr-o sursă a Brigăzii „U”, care lucrează la aceeaşi întreprindere cu Mandache Gh., s-a realizat un studiu complet asupra lui. Prin această sursă îl avem pe trădător sub control, ultimul raport primit de la sursa „U” este din martie 1978.

Cunoaştem în prezent următoarele date mai importante despre Mandache Gh.

– Domiciliul, numărul de telefon – înregistrat pe numele soţiei; schiţa locuinţei şi a împrejurimilor;

– Locul de muncă, programul de lucru, funcţia ce o ocupă, numărul de telefon de la serviciu şi relaţiile ce le are în instituţie;

– Locurile şi localurile frecventate;

– Traseul parcurs de acasă la serviciu şi mijloacele de transport folosite; > Date despre soţie şi cei doi copii;

– Fotografii recente ale trădătorului.

Din analiza cazului rezultă că selecţionarea şi pregătirea lui Mandache Gh. ca lucrător nelegal s-a făcut la indicaţia expresă a consilierului sovietic trăgându-se concluzia că Mandache Gh. a fost bine cunoscut şi instruit în timpul şcolii de organele sovietice pentru a primi o astfel de misiune.

Afirmăm cele de mai sus, bazându-ne pe următoarele argumente:

– La un an după dezertare, Mandache Gh. a trimis la o adresă din RDG şi la domiciliul din ţară al părinţilor col. Tereş Ştefan, câteva scrisori adresate organului nostru, prin care îşi cerea iertare pentru fapta sa cerând întâlnire pentru a se clarifica faţă de noi. La timpul respectiv cererile sale au fost respinse, iar consilierii sovietici de pe lângă serviciul nostru şi organele RDG nu au acordat nici un fel de sprijin în soluţionarea cazului.

– De la dezertarea lui şi până în prezent nu au avut loc provocări ale organelor de contrainformaţii duşmane în care să fi fost amestecat Mandache Gh. deşi în cei peste 19 ani ce au trecut de la dezertarea lui au funcţionat în RFG şi alte ţări, mai multe cadre ale organului nostru cunoscute de către Mandache, atât din perioada cât a lucrat în ţară cât şi din şcoala urmată în URSS.

– Deşi încă din anul 1960, Mandache Gh. a comunicat numele sub care trăia în RFG, iar oraşul în care domicilia ne era cunoscut din scrisorile soţiei sale trimise la părinţii ei din RDG, timp de 13 ani nu s-au luat în consideraţie comunicările respective, luându-se cu totul alte măsuri pentru depistarea sa.

Identificarea făcută de „Haer” în decembrie 1973 nu a fost altceva decât o confirmare a datelor pe care le deţineam încă din 1960. Nu am stabilit nici un fel de alte acţiuni duşmănoase ale lui Mandache Gh., împotriva ţării noastre. Raportăm că pe baza datelor acumulate, în decembrie 1974, s-a iniţiat de către generalul mr. Tănăsescu Ioan aducerea în ţară a lui Mandache Gh.

Când toată această acţiune era deja pregătită din punct de vedere organizatoric şi tehnico-operativ, din ordin superior echipa „Dinu” – „Vârtej” – cetăţeni italieni – care trebuia să-l aducă în ţară pe Mandache Gh. a fost retrasă şi dirijată spre Viena cu ordinul de a acţiona pentru recuperarea fugarului Tisan Axente, acţiune care a eşuat.

În acest caz propunem să se aprobe următoarele măsuri:

Aducerea în ţară a lui Mandache Gh., folosind în acest sens o echipă formată din ofiţeri de securitate, special pregătiţi şi trimişi în acţiune cu documente şi biografii străine.

– Mihai I. Atanasie, fost lt. maj. de securitate pe linia Brigăzii „U”. A dezertat în Franţa la 1.XI. 1969. Este născut la 3.IX.1932 în Buzău, de profesie inginer hidrotehnic. La 31.XII.1961 a fost încadrat în Ministerul de Interne cu gradul de lt. maj. După ce a fost pregătit şi legendat ca cetăţean francez, la 5.IX.1964 a fost trimis în misiune la Paris-Franţa.

La 1.XI.1969 presa franceză a publicat date cu privire la arestarea lui Mihai Atanasie lăsând să se înţeleagă că aceasta a avut loc ca urmare a trădării lui Iacob Ioan, fost funcţionar internaţional la UNESCO-Paris. În timpul anchetei Mihai Atanasie a trădat organelor franceze, adevărata sa identitate, calitatea de ofiţer de securitate şi misiunea ce-i fusese încredinţată la plecarea din ţară.

După eliberarea din detenţie, organele franceze l-au luat sub protecţie, acordându-i ajutor material, locuinţă, loc de muncă şi cetăţenie franceză. Pentru crima de înaltă trădare comisă, Tribunalul militar al R.S. România, prin sentinţa nr. 346 din 22.09.1970, l-a condamnat la moarte.

În urma măsurilor informativ-operative întreprinse s-au stabilit următoarele date despre trădătorul Mihai Atanasie:

– Este căsătorit cu o cetăţeană franceză şi are un copil.

– Locul de muncă din Paris

– Domiciliul pe care-l are la 30 km de Paris şi traseul folosit cu regularitate între serviciu şi domiciliu.

– Programul de lucru şi unele locuri frecventate în afara orelor de program.

– Marca şi numărul de înmatriculare al automobilului personal. Se află sub controlul nostru printro sursă externă care l-a identificat şi studiat. Prin această sursă dispunem de posibilitatea executării sentinţei.

Analizând acest caz se constată faptul că selecţionarea şi pregătirea lui au fost necorespunzătoare, el neavând calităţile şi aptitudinile necesare unui ofiţer nelegal. Cu toate că în perioada pregătirii sale Mihai Atanasie a dovedit trăsături de caracter negative (îngâmfare, comoditate, insuficientă hotărâre şi voinţă, slab spirit critic etc.) care-l făceau necorespunzător pentru o astfel de muncă, totuşi a fost trimis în misiune externă.

La scurt timp după stabilirea sa în Franţa a cerut să fie retras din misiune. Aceste cereri insistente ale lui Mihai Atanasie au continuat până în iulie 1966, când comunicându-i-se aprobarea de venire în ţară, acesta a refuzat, arătând că „preferă să rămână singur”.

Menţionăm că în perioada 1966- 1969 s-au efectuat mai multe contacte personale cu acesta la Paris şi Bruxelles, încercându-se, fără succes determinarea lui de a veni în ţară.

Raportăm că din studiu şi analiza faptelor petrecute în cazul trădătorului se poate trage şi următoarea concluzie:

Mihai Atanasie cu o pregătire slabă contrainformativă şi cu trăsături de caracter negative a fost depistat cu uşurinţă de organele franceze; contactat încă din 1967 când s-au făcut verificări şi la adresa din ţară, unde el a locuit pe identitatea reală.

Este posibil ca trădătorul să fi dezertat la duşman încă din anul 1966, când a refuzat să mai vină în ţară, iar organele franceze s-au folosit de trădarea lui Iacob Ion pentru a oficializa şi a face publică şi trădarea lui Mihai Atanasie.

Plecat împreună cu soția și copilul

Iacob Gh. Ioan, fost lt. colonel de securitate, lucrător operativ în cadrul biroului Franţa. A dezertat în Franţa, la 25 iulie 1969, în timp ce se afla în misiune pe linie V-1, împreună cu soţia şi copilul său. Este născut la 13 mai 1931 în com. Băiţa-Bihor. Provine dintr-o familie de muncitori, iar el este de profesie laborant oţelar. La 1 iunie 1951 a fost încadrat în Ministerul de Interne cu gradul de sublocotenent şi repartizat la Timişoara.

În perioada anilor 1954-1955 a urmat un curs de specializare, pe linie de securitate, în URSS. Întors de la acest curs a fost numit ajutor şef serviciu iar în anul 1959 a fost promovat ca şef al fostului raion de securitate Arad. La 1.II.1960 a fost încadrat în DGIE iar în mai 1961 a fost trimis în misiune la lectoratul din Paris, unde a lucrat sub acoperire de diplomat la ambasadă, iar mai târziu ca funcţionar internaţional în cadrul UNESCO.

În general, o bună perioadă de timp, aproximativ până la sfârşitul anului 1967, Iacob Ioan s-a preocupat de rezolvarea unor sarcini profesionale, obţinând şi unele rezultate concrete pentru care a fost decorat, premiat şi avansat la gradul de lt. col. înainte de termen.

De la sfârşitul anului 1967 până în iulie 1969 aportul lui Iacob Ioan, în activitatea profesională a fost foarte scăzut, aproape inexistent. După numirea lui Iacob Ioan la UNESCO, fiind salarizat cu mult peste nivelul chiar al ambasadorului a început să manifeste o atitudine de subapreciere a celorlalţi diplomaţi dând dovadă de îngâmfare şi grandomanie.

Dacă de la început era în relaţii foarte bune – profesionale şi de familie – cu g-ral mr. Caraman Mihai, şeful lectoratului, ulterior s-au certat, ajungând să se urască şi să se suspicioneze reciproc.

Într-o astfel de atmosferă viciată, de neînţelegere între lector şi ajutorul său, a fost posibil, după părerea noastră, ca organele franceze să acţioneze la atragerea la colaborare a lui Iacob Ioan, folosindu-se de nemulţumirile sale, trăsăturile negative de caracter şi slabul simţ contrainformativ de care dădea dovadă.

Sunt indicii certe că în timp ce lucra la UNESCO şi nemaifiind sub controlul colectivului din cadrul ambasadei, serviciile de informaţii duşmane l-au studiat cu uşurinţă şi au reuşit să-i plaseze o femeie (funcţionară UNESCO – cetăţeană engleză de origine americană) prin care l-au studiat, exploatat în orb şi apoi recrutat. În august 1968 a avut loc căderea unui agent de mare valoare aflat în legătura g-ral mr. Caraman Mihai.

Toate concluziile conduc la faptul că acesta a fost trădat de către Iacob Ioan pentru a-l compromite pe g-ral mr. Caraman Mihai şi a-i lua el locul în calitate de lector. În legătură cu acest agent, care a adus servicii deosebite statului nostru, prin informaţiile furnizate din NATO, trebuie menţionat că nu s-a întreprins aproape nimic pentru scoaterea lui din închisorile turceşti, unde are de ispăşit o pedeapsă de 20 de ani închisoare.

Nereuşind să-şi realizeze planul de compromitere a lectorului şi fiind presat de termenul stabilit pentru analiză în ţară, de unde datorită lipsei de rezultate nu mai avea certitudinea că se va mai întoarce la post, la 25 iulie 1969, împreună cu familia a dezertat, cerând azil politic în SUA.

Presa franceză şi cea din majoritatea ţărilor capitaliste au declanşat o campanie calomnioasă la adresa ţării noastre, ca urmare a declaraţiilor făcute de Iacob după trădare, trădătorul a furnizat organelor franceze şi americane, informaţii pe baza cărora s-au făcut numeroase arestări şi astfel a căzut o întreagă reţea valoroasă condusă de g-ral mr. Caraman Mihai.

La 6 mai 1974 s-a obţinut prima informaţie că Iacob Ioan a fost admis în SUA în anul 1969, dându-i-se dreptul să rămână în continuare în această ţară. Pornind de la această informaţie sursa externă „Bone” a obţinut documentul Comitetului Juridic cu privire la acordarea cetăţeniei americane lui Iacob Ioan. Ulterior s-au obţinut şi alte documente originale din care rezulta cu certitudine că Iacob Ioan se află în SUA aducând servicii deosebite acestei ţări.

Prin măsurile informativ-operative întreprinse de către noi s-a reuşit până în prezent să se stabilească următoarele despre trădător:

– Numele americanizat sub care trăieşte.

– Domiciliul său din oraşul San Rafael – California (SUA)

– Numărul de telefon de la domiciliu

– Fotografiile domiciliului său

– Averea mobilă şi imobilă.

La indicaţia organelor de informaţii americane foloseşte alte adrese pentru corespondenţa cu rudele din ţară. Pentru crima de înaltă trădare Iacob Ion a fost condamnat la moarte prin sentinţa Tribunalului Militar nr. 346 din 22.09.1970. Raportăm că la 24.X.1974, g-ral mr. Tănăsescu Ion a întocmit o notă raport în care arăta numele americanizat sub care trăieşte Iacob Ioan şi adresa sa exactă din SUA.

În aceeaşi notă se cerea aprobarea trimiterii în SUA a ofiţerilor Brigăzii „U” „SturmDaniela” din Austria pentru a efectua identificarea fizică a trădătorului şi a familiei sale. Nota-raport a fost aprobată, la data menţionată, de către Pacepa Mihai, însă nu s-a dat curs acţiunii.

La începutul lunii ianuarie 1975, deci la aproximativ 70 zile de la întocmirea acestei note-raport, s-a prezentat la tov. Pungan Vasile, ambasadorul american la Bucureşti Barnes jr. arătând că autorităţile americane deţin informaţii că organele noastre întreprind măsuri pentru identificarea lui Iacob Ioan. El a solicitat, în numele bunelor relaţii dintre România şi SUA, ca aceste măsuri să fie sistate.

La timpul respectiv s-au făcut verificări pentru a stabili cum au aflat organele americane despre intenţiile noastre în cazul trădătorului Iacob Ioan, însă nu s-a putut elucida cine a făcut deconspirarea sau trădarea acţiunilor noastre.

Faţă de cele raportate în acest caz propunem să se aprobe pregătirea unei echipe de ofiţeri care să treacă la executarea sentinţei pe teritoriul SUA.

Dezertor la Tel Aviv

– Dumitrăchescu D. Constantin fost lt. col. de securitate, şef de serviciu şi lector [şef rezidenţă] în India şi Israel.

A dezertat la Tel-Aviv-Israel la 25.06.1972 în timp ce se afla în misiune pe linie V-2. Este născut la 12 august 1925 în comuna Albeşti – Prahova. În perioada 1940-1947 a fost muncitor mecanic la „Rafinăria românoamericană” din Ploieşti. În anul 1949 a fost încadrat în SSI iar în 1951 i s-a acordat gradul de locotenent.

În perioada 1951-1956 a lucrat în exterior la oficiul diplomatic din Washington, apoi timp de doi ani în cadrul misiunii permanente a ţării noastre din New-York. În anul 1958 a fost retras de la post, iar în 1960 a fost trimis ca lector la New-Delhi, India, unde a funcţionat până în anul 1967. După o scurtă şedere în centrală, în anul 1968, a fost trimis în calitate de lector la Tel-Aviv, unde a funcţionat până la data dezertării.

Pentru refuzul înapoierii în ţară a fost condamnat la 7 ani închisoare prin sentinţa nr. 580 din 29.09.1973, condamnare care în anul 1976 a fost graţiată. Dumitrăchescu Constantin are în ţară părinţii, doi fraţi, soţia şi o fiică, o altă fiică a sa se află în Austria, unde a plecat legal în anul 1978.

După dezertare, Dumitrăchescu Constantin a scris cinci scrisori pe care le-a expediat din Paris la adresa soţiei şi fiicei sale din Bucureşti una din aceste scrisori a fost adresată conducerii DGIE.

În această scrisoare Dumitrăchescu arată motivele care l-au determinat să dezerteze (subaprecierea activităţii sale, suspicionarea sa şi a familiei sale precum şi corupţia de care şi-a dat seama că există în centrală). De la primirea celor cinci scrisori expediate în perioada iulie-august 1972, alte informaţii despre existenţa lui Dumitrăchescu Constantin şi locul unde se află nu s-au obţinut.

Cu toate că s-au făcut demersuri oficiale pe lângă autorităţile israeliene acestea ne-au furnizat o serie de date care nu au corespuns realităţii cu scopul vădit de a ne dezinforma.

Analizând trădarea lui Dumitrăchescu Constantin am ajuns la concluzia că aceasta s-a datorat următoarelor cauze:

– Ţinerea la post în exterior a lui Dumitrăchescu Constantin o perioadă de peste 19 ani în SUA, India şi Israel, a influenţat în mod negativ asupra caracterului şi a modului său de viaţă, rupându-se de realităţile din ţara noastră.

– Disensiunile care au existat între Dumitrăchescu Constantin şi reprezentanţii centralei pe diferite teme de muncă şi comportare a familiei sale.

– Imoralitatea crescândă şi slăbirea simţului contrainformativ a lui Dumitrăchescu C-tin a dus la posibilitatea studierii şi recrutării sale de către serviciile de informaţii duşmane.

Raportăm că Dumitrăchescu întreţinea relaţii intime cu diferite femei încă din India, acestea luând o amploare mai mare în Israel, unde frecventa marele hotel „Cheraton” din Tel-Aviv, împreună cu femei de moravuri uşoare şi elemente dubioase originare din România. Acest lucru a fost recunoscut însăşi de soţia sa.

La ultima analiză din 1971 făcută lui Dumitrăchescu Constantin în ţară i s-a adus la cunoştinţă comportarea imorală a fetelor sale, ceea ce l-a deranjat foarte mult şi aşa cum susţine el în scrisoarea sa acest lucru a fost determinant în decizia lui de dezertare. Din datele obţinute până în prezent se desprinde faptul că Centrala respectiv conducerea Diviziei din care făcea parte cu toate că cunoştea o bună parte din abaterile trădătorului, disensiunile din familia sa, lipsa de rezultate în muncă, nu a luat măsuri la timp pentru curmarea acestora ci din contră le-au minimalizat fiind menţinut în exterior, în Israel.

Ofițerul mort în exil după 47 de ani

– Răuţă C. Constantin fost lt. maj. de securitate, în funcţie de inginer principal la UM 0920/M – 500.

A dezertat la 24 noiembrie 1973 în SUA. Este născut la 6 noiembrie 1943, în com. Bărăbăuţ-Alba, de profesie inginer electronist. Până în anul 1971 a funcţionat ca proiectant la IPROCHIM – Bucureşti şi apoi transferat la Direcţia organizare şi control din Ministerul Industriei Chimice, de unde a fost selecţionat pentru a fi încadrat la UM 0920/ M-500.

În acest scop a fost obţinută aprobarea organelor de partid pentru atragerea lui la colaborare cu organele de Securitate, urmând ca încadrarea să aibă loc în raport de rezultatele obţinute şi a verificărilor efectuate prin mijloacele muncii de securitate.

La 1 iunie 1971 a fost chemat în cadrele active ale Ministerului de Interne cu gradul de lt. maj. fiind repartizat la M-500 în calitate de şef problemă la compartimentul „Depistări, pază şi alarmare”. În luna ianuarie 1972, în baza propunerilor făcute de conducerea lui M-500, s-a aprobat trimiterea sa la specializare în Italia cu o bursă ONUDI, pe care o obţinuse înainte de a fi chemat în cadrele active ale unităţii noastre.

La 14 ian. 1972 a ajuns la Roma, iar la 24 ian. acelaşi an a mers în localitatea Brindisi unde timp de două zile – potrivit declaraţiilor sale – a stat la un hotel fără a se prezentat la firma unde fusese repartizat pe motiv că a fost bolnav. În ziua de 27 ianuarie 1972 a fost contactat la hotel de doi poliţişti şi invitat la Chestura poliţiei din localitate pe motiv că nu avea autorizaţie de acces în această zonă.

Ulterior s-a mai stabilit că Răuţă C-tin era în legătură cu o româncă Nichita Ioana Alexandra aflată la specializare în Italia, pe cont propriu, pe care a adus-o în sediul agenţiei economice a RSR deşi ştia că nu-i este permis. Nu mergea la întreprinderea la care fusese repartizat şi nu a raportat în ţară aceste probleme.

La 40 de zile de la ajungerea lui Răuţă Constantin la Roma, şeful UM 0920 aflându-se în Italia a analizat situaţia şi comportamentul lui stabilind că acesta nu respectase instructajul ce se făcuse în ţară, a ordonat chemarea imediată a lui Răuţă Constantin în ţară, unde să se ia toate măsurile de verificare prin sectorul „V.S.”. Adus în ţară la 25.02.1972, Răuţă Constantin a fost anchetat în legătură cu abaterile săvârşite în Italia, anchetă care s-a efectuat pe bază de rapoarte.

Verificarea lui s-a făcut printr-un mijloc simplu aflat în dotarea unităţii în care lucra şi care a funcţionat numai cinci zile, fără ca în perioada respectivă să se întreprindă vreo combinaţie informativ-operativă. Imediat după aducerea lui în ţară, ca urmare a celor întâmplate în Italia s-a ordonat scoaterea lui Răuţă Constantin din cadrele active ale lui UM 0920, lucru care s-a tergiversat fiind menţinut în continuare în acelaşi sector şi trimis după aceea în câteva rânduri în misiuni externe – Israel, Cipru, RSF Iugoslavia – deşi Răuţă Constantin manifesta o preocupare vădită pentru continuarea specializării în străinătate, făcând chiar raport în acest sens.

La 24 noiembrie 1973 a fost trimis în misiune în cadrul unei grupe care avea sarcina să efectueze control T.O. şi revizie tehnică a aparaturii din dotarea lectoratelor Washington şi New-York. Ajuns la New-York în timp ce se afla pe aeroport aşteptând avionul pentru Washington, Răuţă Constantin a dezertat la duşman luând cu el o servietă cu scule şi aparatură şi un plic cu corespondenţă diplomatică.

La 26 noiembrie 1973, organele americane din New-York ne-au informat că Răuţă Constantin a luat hotărârea de a rămâne în SUA, restituindu-ne plicul diplomatic cu menţiunea că nu a fost violat. Prin sentinţa Tribunalului Militar nr. 133 din 2 septembrie 1974 Răuţă Constantin a fost condamnat la moarte şi confiscarea totală a averii. În ţară trădătorul are pe mama sa, două surori, un frate, soţia şi un copil.

Răuţă Constantin nu posedă cetăţenia americană, având statut de refugiat politic.

Imediat după dezertare Răuţă Constantin a stat ascuns la diferite adrese, după care a început să facă presiuni şi demonstraţii protestatare ce rând să i se dea drumul soţiei şi copilului său să plece în SUA. Prin sursa externă „Felix” s-a făcut un studiu în SUA asupra acestui caz stabilindu-se: domiciliul; locul de muncă; traseul pe care îl urmează de acasă la serviciu şi invers; schiţa imobilului şi modul de pătrundere.

Având toate aceste date s-a organizat acţiunea de executare a sentinţei prin lichidarea trădătorului, lăsânduse impresia că a fost jefuit. Chiar în timpul desfăşurării acestei acţiuni s-a primit ordin să i se comunice lui „Felix” stoparea acţiunii de lichidare.

Cu toate măsurile luate pe lângă soţia trădătorului, aceasta fiind încurajată de Răuţă Constantin şi membrii ambasadei americane la Bucureşti, se manifestă duşmănos şi cere insistent să i se aprobe plecarea definitivă în SUA. Pentru scoaterea soţiei trădătorului din ţară s-au făcut intervenţii la toate nivelele, ultima fiind în luna aprilie 1978 cu ocazia vizitei ce a făcut-o în SUA Îndrumătorul nostru Principal.

La întrebarea ce a fost pusă, tovarăşul N. Ceauşescu a dat următorul răspuns: „Cum ar rezolva guvernul american trădarea unui ofiţer al Statelor Unite. Cei care au pus întrebarea probabil că nu cunosc aceste lucruri, de aceea despre trădătorii jurământului militar, nu doresc să vorbesc”.

Văzându-se în imposibilitatea de a o scoate legal din ţară, se pare că în prezent CIA intenţionează scoaterea acesteia în mod ilegal. Din analiza şi prelucrarea informaţiilor obţinute cu privire la comportarea şi acţiunile trădătorului Răuţă Constantin rezultă:

La dezertare Răuţă Constantin a luat cu el şi corespondenţa diplomatică intenţionând ca prin şantaj să oblige autorităţile române să permită soţiei şi fiului său să părăsească ţara. Planul său nu a reuşit deoarece autorităţile americane, pentru a nu compromite vizita în SUA, din anul 1973, a Îndrumătorului nostru Principal au predat plicul cu corespondenţa diplomatică în schimb i-au promis lui Răuţă Constantin sprijin în rezolvarea solicitărilor sale.

La 4 aprilie 1974, Răuţă Constantin s-a prezentat la ambasada noastră de la Washington unde a avut o discuţie, care a fost interceptată, prin care cerea să i se dea soţia şi copilul din ţară făcând anumite „ameninţări” la fosta lui calitate de ofiţer.

Redăm în extras o parte din afirmaţiile sale: „… Eu m-am angajat în serviciul în care am lucrat cu o condiţie bine precizată, bine explicată, care a fost acceptată. Urma să fac specializarea pe care am obţinut-o înainte de a mă angaja. Am insistat pentru această specializare pentru că este o dorinţă strict profesională, nu este vorba de altceva. Această

specializare nu am putut să o fac”…

„…Am fost în Italia, nu am terminat specializarea şi mi-a fost întreruptă pentru o perioadă, aşa mi s-a spus. De altfel nici lucrurile mele din cameră nu am putut să le iau. Nu ştiu, nici eu ce motive au existat. Am discutat cu dânşii, le-am spus că dacă nu sunt motive, eu vreau să continui specializarea.

Mi s-a spus că peste şase luni cel mai târziu am s-o reiau, dar această promisiune nu a fost respectată. Aceasta a fost condiţia cu care m-am angajat în serviciul în care am lucrat”.

„… Mai mult, într-o şedinţă de partid, când se făcea analiza activităţii mele, mi s-a făcut o mică pregătire înainte de şedinţă. Secretarul de partid şi şeful meu mi-au atras foarte serios atenţia să nu ridic dorinţa mea şi anume că vreau să fac specializarea, deci mi se interzicea măcar să pun problema. Dacă au existat motive de suspiciune împotriva mea, trebuia să mi se spună atunci, pentru că eu aş fi spus foarte clar, aici nu rămân…”

„…Nu mă cunoaşteţi şi din păcate nici cei cu care am lucrat mai îndeaproape nu m-au cunoscut. Nici atunci când am insistat luni întregi să-mi dea drumul la specializare sau dacă nu aveam dreptul trebuia să mi se spună, nu ţi se permite, nu să mi se promită. Şi atunci am hotărât singur”.

„…Foarte pe scurt să vă explic motivul pentru care am luat acel curier. A fost, dacă vreţi să apreciaţi sinceritatea,

doream un şantaj. Vroiam să şantajez cu el pentru familia mea. Asta este realitatea. Nu este frumos, dar ăsta este adevărul”.

Raportăm că selecţionarea pentru unitatea noastră a lui Răuţă Constantin s-a făcut cu uşurinţă de către serviciul personal care nu a luat în consideraţie faptul că tatăl său a fost plutonier în armata veche. Nu s-a ţinut cont de trăsăturile negative de caracter reieşite din verificări şi de dorinţa acestuia de a ajunge cu orice preţ în străinătate.

Răuţă Constantin a condiţionat încadrarea sa în Ministerul de Interne de plecarea lui la specializare în străinătate. Părerea noastră este că Răuţă Constantin a fost racolat de serviciile de informaţii occidentale, încă din Italia, motiv pentru care ar fi trebuit să fie temeinic verificat, lucru ce nu s-a făcut, cu toate că s-a primit ordin – la timpul respectiv – în acest sens şi chiar să fie îndepărtat din cadrele armatei. Ignorând faptele şi ordinul dat, conducerea V-

3 şi M-500, l-au menţinut pe Răuţă Constantin în aceeaşi funcţie, trimiţându-l în continuare în misiuni externe, dându-i astfel posibilitatea de a-şi pune în aplicare planul său.

Faţă de cele raportate mai sus, propunem deplasarea în zonă a unei echipe formată din ofiţeri pregătiţi special, care să execute sentinţa de condamnare la moarte a lui Răuţă Constantin.

Trădător condamnat la 6 ani

– Marcu V. Ioan fost lt. col. de securitate deplin conspirat al V-2 la MCE

A dezertat la 1 august 1976 în timpul reîntoarcerii sale la post în Iran, unde îndeplinea funcţia de şef al Agenţiei Economice.

Este născut la 21 ianuarie 1922 în Tatar-Bunar URSS de profesie inginer electromecanic. Este căsătorit şi are doi copii. A lucrat în MCE [Ministerul Comerţului Exterior] ca şef secţie şi director, apoi – în perioada 1956-1964 – a funcţionat ca diplomat şef al agenţiei economice a RS România din Cairo.

În anul 1970 a fost numit şef al Agenţiei Economice române din Teheran, Iran, unde a funcţionat până în august 1976, când a dezertat stabilindu-se în Canada. Pentru refuzul înapoierii în ţară Tribunalul Militar, prin sentinţa nr. 567 din 15.11.1977, l-a condamnat la 6 ani de închisoare.

Raportăm că Marcu Ioan prin relaţiile sale ce le avea atât în cadrul unităţii noastre, MCE şi alte instituţii a reuşit să obţină aprobările necesare pentru menţinerea sa la post şi scoaterea, în excursie, din ţară a familiei sale (soţie, fiu, fiică, ginere şi nepot), punându-şi astfel în aplicare planul său de dezertare.

Prin măsuri informativ-operative întreprinse, în ianuarie 1977, am reuşit organizarea aducerii în ţară a ginerelui trădătorului, care fusese scos din ţară fără să cunoască intenţiile de trădare ale socrului său. Acesta a fost încadrat în muncă şi colaborează cu organele noastre, aducându-şi o contribuţie substanţială la cunoaşterea unora din cauzele trădării lui Marcu Ioan.

Până în prezent am stabilit că Marcu Ioan, împreună cu familia, are domiciliul în Montreal-Canada, au primit cetăţenia canadiană şi au o avere de circa două milioane de dolari SUA. Această sumă a fost obţinută în urma unor afaceri pe care Marcu Ioan le făcea, în numele agenţiei economice, cu partenerii iranieni, de la care primea comisioane confidenţiale ce îi erau depuse la diferite bănci din Occident.

Ajuns în Canada, din această sumă el a închiriat şi mobilat două apartamente luxoase în Montreal, a cumpărat un automobil şi a investit o parte din bani în diverse afaceri comerciale. Soţia sa şi copiii corespondează cu rudele din ţară, la rândul lor rudele din România le scriu la o adresă poştală din Montreal, cunoscută de organele noastre.

Printr-o sursă a lectoratului există posibilitatea verificării şi ţinerii sub control a trădătorului şi familiei acestuia.

Analizând materialele informative existente în acest caz se desprinde concluzia că Marcu Ioan a fost încadrat ofiţer superior fără verificări prealabile aprofundate; i s-au încredinţat sarcini de importanţă deosebită fără discernământ profesional, având astfel posibilitatea să cunoască conducerea centralei şi unele probleme informative şi de cadre care nu trebuiau să-i fie făcute cunoscute.

Raportăm că verificările ulterioare au scos în evidenţă slaba muncă de cunoaştere şi verificare în acest caz. El este de origine macedoneană şi a ajuns în funcţiile de conducere cunoscute, nu pe baza meritelor personale ci pe baza cadourilor şi meselor oferite unor persoane care-l vizitau cu regularitate la Teheran (exemplu g-ral Munteanu Constantin şi alţii), şi despre care pot da relaţii competente fostul lector la Teheran col. Ştefănescu care în prezent este director adjunct la V-2.

Multe dintre carenţele în muncă şi abaterile de la morală ale lui Marcu Ioan îi erau cunoscute fostului lector Ştefănescu, care-l avea în legătură, însă nu le-a raportat în centrală pentru a se lua măsuri de curmarea lor. Soţia lui Marcu Ioan, femeie imorală şi reacţionară, cu apucături burgheze a jucat de asemenea, un rol important în luarea deciziei de dezertare de către Marcu Ioan.

Aceasta era cunoscută încă din tinereţe ca o femeie de moravuri uşoare. Ea a fost căsătorită cu un emigrant polonez cu care a avut un copil la Varşovia. Marcu Ioan a cunoscut-o pe actuala sa soţie în timp ce lucra ca delegat al MCE pe lângă Agenţia noastră comercială din Varşovia.

Este surprinzător faptul că o serie de cadre cu munci de răspundere, care l-au cunoscut îndeaproape pe Marcu Ioan, n-au sesizat tendinţa acestuia de căpătuială, îmbogăţire şi ruperea de realităţile din ţară, după aproximativ 15 ani de şedere în exterior.

Unele din aceste aspecte puteau uşor fi confirmate de bunurile materiale acumulate fără acoperire – în apartamentul său din Bucureşti. Cu toate că principalele valori le-a scos din ţară (bijuterii, tablouri etc.) în apartamentul său au fost găsite obiecte în valoare de sute de mii de lei, care au fost confiscate şi predate la stat. Având în vedere particularităţile din acest caz propunem să se aprobe continuarea măsurilor de verificare, cu sprijinul lectoratului, în vederea stabilirii noului domiciliu din Montreal şi obţinerii de informaţii care să elucideze cauzele trădării sale şi eventualii săi complici din ţară şi străinătate.

Propunere: Neutralizarea

– Vulpe C. Ion fost căpitan de securitate deplin conspirat la MCE Este condamnat la 15 ani închisoare. A dezertat la 8 septembrie 1971 împreună cu familia (soţia şi copilul) în timp ce lucra în calitate de secretar II economic la Agenţia Economică a R.S. România din Londra.

Este născut la 19 septembrie 1935, în Tecuci, de profesie inginer electromecanic. A lucrat în MCE în calitate de şef serviciu până în anul 1967 când a fost trimis la post la Londra. Din datele obţinute până în prezent rezultă că autorităţile engleze i-au acordat cetăţenia şi dreptul de a se stabili şi munci în oraşul Londra.

Cunoaştem domiciliul şi locul de muncă, situaţia sa materială şi familială, relaţiile sale cu autorităţile engleze şi colonia reacţionară din Anglia. Vulpe Ion, lucrează la fiţuica reacţionară a fugarului Iancu Raţiu din Londra. Ca urmare a cererii şi protestelor sale făcute în Anglia, la 26 aprilie 1978, s-a aprobat plecarea din ţară a fratelui său Vulpe Virgil, fost maior de miliţie, dar pe care fratele său nu l-a primit în Anglia şi în prezent Virgil Vulpe se află în RFG la rudele soţiei sale.

Analizând acest caz se desprinde concluzia că a fost încadrat ca ofiţer, fără temeinice verificări, iar în timp ce se afla la post nu a fost antrenat şi sprijinit în muncă, fapt ce a permis organelor engleze exploatând slaba pregătire a lui Vulpe Ion pe linie de securitate, să-l atragă de partea lor, mai ales că el răspundea de realizarea unor contracte în domeniul cumpărării de avioane şi cooperării pe această linie.

După trădarea sa unii dintre colegii săi de la „Industrialexport” şi-au explicat faptul de ce acesta era atât de insistent ca ţara noastră să cumpere şi că coopereze în domeniul aviatic cu Anglia. Având în vedere că despre Vulpe Ion cunoaştem locuinţa sa proprietate personală din Londra şi locul său de muncă sunt condiţii de a fi neutralizat de către o echipă de ofiţeri de securitate pregătiţi special în acest scop.

Păstrat de Pacepa în funcție

– Tipănuţ Gh. Virgil, fost căpitan de securitate deplin conspirat la MCE. A dezertat împreună cu soţia şi copiii la 15 iunie 1975 în timp ce se afla în misiune pe linia Brigăzii S.D., în cadrul Agenţiei Economice a RS România la Oslo-Norvegia.

Este născut la 15.11.1938 în Oradea, de profesie jurist. Este căsătorit şi are doi copii minori. Fiind ofiţer deplin conspirat nu s-a aprobat, de fostul şef al colectivului nostru, să fie trimis în judecată, cu toate că erau probe, din presa occidentală, că a trădat o serie de probleme cunoscute de el cu privire la munca de securitate, cadre şi agentură.

În ţară are pe mama sa, o soră şi alte rude din partea soţiei domiciliate la Oradea. Soţia trădătorului are un frate medic care a fost plecat pentru asistenţă medicală în Maroc. Acesta după expirarea contractului nu s-a mai întors în ţară, rămânând definitiv la Paris împreună cu soţia şi copilul lor. Se presupune că acesta nu s-a mai întors în ţară la îndemnul trădătorului Tipănuţ Virgil cu care se afla în corespondenţă.

Până în prezent nu s-au putut afla nici un fel de informaţii cu privire la locul unde domiciliază şi lucrează trădătorul. Analizând acest caz am desprins concluzia că fostul şef al colectivului nostru (Pacepa Mihai) în mod deliberat a ţinut în cabinetul său, întreg materialul cu privire la trădător, predându-ni-l după insistenţe, abia la sfârşitul lunii februarie 1978, deci după aproximativ doi ani de la trădarea lui Tipănuţ V.

De altfel, tot la indicaţiile lui Pacepa Mihai nu s-au luat măsuri de verificare în exterior, spunând că acesta nu mai trebuie să facă obiectul preocupărilor noastre, motiv pentru care la diverse analize nici n-a fost amintit. Apreciem că trădătorul nefiind bine controlat şi verificat, atât în ţară cât şi în exterior, a putut să i-a cunoştinţă de foarte multe probleme strict secrete ale DGIE pe care le-a divulgat duşmanului.

Acest din urmă aspect este confirmat şi de unele articole apărute în presa occidentală. Raportăm că factorii de răspundere de la Brigada SD au trecut cu mare uşurinţă peste unele carenţe din activitatea trădătorului (frică, tendinţă de căpătuială, minciună etc.) menţinându-l la post în mod nejustificat.

Mai mult chiar, conducerea Brigăzii SD cunoştea câte ceva şi din legăturile neoficiale neraportate ale lui Tipănuţ Virgil cu diplomaţi americani, acreditaţi în Norvegia. Este de presupus că americanii respectivi l-au studiat şi determinat să dezerteze. În acest caz ne propunem intensificarea măsurilor de verificare, în ţară şi străinătate, pentru identificarea trădătorului şi neutralizarea acestuia.

7 ani de închisoare

– Sârbu Dumitru, fost plutonier de securitate şi lucrător de pază la V-3.

A dezertat în SUA împreună cu soţia şi cei doi copii la 20 ianuarie 1976, în timp ce se afla în misiune la ambasada R.S. România din Washington. Este născut la 25 ianuarie 1949 în com. Stelnica – Ialomiţa. Este de profesie electrician. A fost condamnat la 7 ani închisoare conform sentinţei nr. 141 din 11.02.1976 a Tribunalului Militar. În ţară are părinţii, fraţii şi surorile cu care poartă corespondenţă.

Imediat după dezertare a folosit ca adresă o căsuţă poştală din Canada, ulterior stabilindu-se la Houston – Texas unde lucrează ca electrician la un atelier auto din acest oraş.

Din corespondenţa lui Sârbu Dumitru cu familia din ţară lasă să se înţeleagă că îi este dor de ţară şi familie regretând într-un fel fapta comisă. Nu are o situaţia materială prea bună, plângându-se că trebuie să muncească din greu pentru a asigura existenţa lui şi a familiei sale.

Rudele apropiate din ţară detestă gestul făcut de Sârbu Dumitru şi îl îndeamnă să-şi revizuiască atitudinea fiind oricând binevenit în mijlocul lor. Pe de altă parte Sârbu Dumitru a căutat să explice acestora cauzele care l-au determinat să dezerteze.

Analizând acest caz rezultă că încadrarea lui DGIE s-a făcut cu multă uşurinţă, trecându-se peste o serie de lipsuri care-l făceau incompatibil pentru munca unităţii noastre. În acest sens este demn de semnalat faptul că deşi se cunoştea că Sârbu Dumitru a purtat corespondenţă cu cetăţeni străini din Franţa şi avea un unchi legionar, totuşi a fost încadrat ca militar.

Astfel, Centrul de Cercetări Psihologice, în urma testărilor făcute lui Sârbu Dumitru, a stabilit:

– „emotivitatea apare ridicată şi se impune un examen neuropsihiatric”

– „rezultatul la atenţie arată că nu este corespunzător pentru misiunea preconizată”.

După ajungerea la post în comportarea lui Sârbu Dumitru au apărut unele manifestări de nemulţumire în legătură cu salariul şi faptul că deşi el cunoştea franceza, a fost trimis într-o ţară de limbă engleză. Ulterior s-a manifestat la el şi aviditate după bani, nemulţumiri în viaţa sa personală şi în atmosfera din ambasadă, ceea ce l-a făcut să afirme că dacă nu ar avea copii, s-ar sinucide.

A manifestat neglijenţe în respectarea atribuţiunilor de serviciu purtând discuţii cu autohtoni care veneau la

ambasadă, fiind găsit de mai multe ori dormind în timpul serviciului. Considerăm că şi tov. lector de la Washington – generalul mr. Angelescu nu a sesizat şi nu a raportat la timp manifestările din comportarea lui Sârbu Dumitru lăsând ca situaţia să se agraveze, culminând cu decizia lui de a dezerta.

Tergiversarea manifestată atât de lectorat cât şi de centrală în luarea hotărârii de aducere în ţară a lui Sârbu Dumitru a dat acestuia posibilitatea să sesizeze că se pregăteşte trimiterea sa legendată acasă ca urmare a unor abateri săvârşite de el pe timpul misiunii la Washington şi dând dovadă de slăbiciune de caracter a hotărât să dezerteze.

Faţă de cele raportate propunem ca în cazul trădătorului Sârbu Dumitru să se întreprindă măsuri de identificarea lui fizică la adresa cunoscută şi apoi să se organizeze măsuri menite să ducă la neutralizarea sa.

Din studiul şi analiza celor nouă cazuri de trădare se desprind următoarele concluzii:

– În majoritatea lor verificările la încadrare şi după aceea au fost superficiale trecându-se cu uşurinţă peste o serie de lipsuri din activitatea şi comportarea trădătorilor la locul de muncă în familie şi societate.

– La încadrarea ofiţerilor deplin conspiraţi, nu s-au respectat principiile care stau la baza muncii de selecţionare şi verificare a unui ofiţer de securitate. Fără a fi verificate în munca practică şi fără a fi puşi la diverse încercări li s-au încredinţat sarcini de o deosebită importanţă ca şi cum aceştia ar fi avut o vechime îndelungată în Ministerul de Interne. Ex. cazul Marcu Ion şi Vulpe Ion.

– Tendinţa de căpătuială, imoralitate şi minciună a unora dintre aceştia, nu a fost raportată la timp deşi aceste trăsături negative de caracter erau, în mare parte, cunoscute de şefii lor ierarhici.

– Urmare a unor relaţii neprincipiale statornicite între unii dintre trădători şi şefii lor ierarhici din MAE, MCE şi Ministerul de Interne, a fost posibilă menţinerea acestora la post timp îndelungat, fără rezultate şi trecerea cu vederea în mod deliberat peste unele lipsuri grave manifestate în activitatea acestora.

– Unii dintre trădători (ex. Marcu, Dumitrăchescu şi Iacob) au fost ţinuţi la post între 8 şi 18 ani fapt ce a dus la ruperea lor de realităţile din ţară, tocirea simţului lor politic şi la ignorarea măsurilor contrainformative întreprinse de duşman asupra lor fiind astfel o pradă uşoară pentru serviciile de spionaj.

– Apreciem că indiferent de cauzele care au provocat sau amplificat hotărârea de a trăda patria şi jurământul militar, nu scuză cu nimic pe cei care au comis o astfel de faptă, ei sunt şi vor rămâne dezertori din misiuni şi trădători ai patriei şi poporului lor, fapte pentru care trebuie să-şi primească pedeapsa conform legilor Republicii Socialiste România.

Reamintim că Ioan Mihai Pacepa a decedat pe 14 februarie, la vârsta de 92 de ani, într-un spital din Statele Unite ale Americii.