Social Codul Rutier. Reguli stricte pentru șoferii începători. Amenzile pe care le pot primi







Având în vedere experiența lor limitată pe șosele, șoferii începători trebuie să urmeze un set de reguli și interdicții atunci când sunt în trafic, totul pentru a garanta siguranța rutieră, după cum stabilește Codul Rutier.

O obligație bine cunoscută a conducătorilor auto care abia și-au luat permisul de conducere este aceea de a afișa semnul de începători atât pe parbriz, cât și pe luneta mașinii.

„Conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori de tramvai cu o vechime mai mică de un an de la data obținerii permisului de conducere are obligația de a aplica semnul distinctiv sub forma unui disc de culoare galbenă, cu diametrul de 100 mm, care are în centru semnul exclamării, de culoare neagră, cu lungimea de 60 mm și diametrul punctului de 10 mm”, stipulează rticolul 149, din Regulamentul de aplicare a OUG nr. 195/2002.

Codul Rutier. Ce reguli trebuie să respecte șoferii începători

O altă obligație este cea legată de viteza cu care șoferii începători au voie să meargă pe drum.

Astfel, conform legislației, pentru șoferii cu mai puțin de un an de experiență la volan sau pentru cei care urmează pregătirea practică în vederea obținerii permisului de conducere, viteza maximă permisă în afara localităților este cu 20 km/h mai mică decât limita maximă admisă pentru categoria vehiculului condus.

În același timp, Codul Rutier impune și anumite interdicții pentru șoferii care au permisul de conducere de mai puțin de un an.

Aceștia nu au permisiunea de a conduce autovehicule care transportă mărfuri li produse periculoase sau vehicule destinate testării sau utilizate pentru probe. Nu au voie să conducă nici vehicule destinate transportului public de persoane, inclusiv taxiuri.

Amenzile pe care le riscă conducătorii auto care abia și-au luat permisul

După cum se arată în Codul Rutier, neaplicarea semnului distinctiv pe autovehicule și tractoare agricole sau forestiere, atunci când acestea sunt conduse de persoane cu mai puțin de un an experiență de la obținerea permisului de conducere, constituie contravenție.

Această acțiune se sancționează cu o amendă prevăzută în clasa I de sancțiuni. Un punct de amendă este de 165 de lei.

Bineînțeles, șoferii începători riscă amenzi și mai mari, în funcție de regulile pe care le încalcă.