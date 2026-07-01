Prințesa Anne a fost protagonista unui moment amuzant în timpul petrecerii regale organizate marți, 30 iunie, la Palatul Holyroodhouse din Edinburgh, după ce o gardă a glumit că Regele Charles ar fi fost responsabil pentru un miros neplăcut resimțit în apropiere, potrivit publicației Daily Express.

Schimbul de replici, surprins în timpul evenimentului, a fost interpretat ulterior de o specialistă în citirea pe buze și a atras atenția presei britanice.

Evenimentul a reprezentat ultima petrecere în grădină organizată de familia regală britanică în acest an și singura desfășurată la reședința oficială a monarhului din Edinburgh.

Totodată, acesta a marcat începutul Royal Week, cunoscută și sub numele de Holyrood Week, programată în perioada 30 iunie – 3 iulie.

În timp ce discuta cu invitații alături de Prințul Edward, Prințesa Anne ar fi remarcat un miros neplăcut și s-ar fi adresat, în glumă, unuia dintre membrii gărzii regale, întrebând dacă el este sursa acestuia.

Potrivit analizei realizate de experta în citirea pe buze Nicola Hickling, garda ar fi răspuns pe un ton la fel de relaxat: „Cred că a fost Charles.”

Specialista susține că Prințesa Anne a continuat schimbul de replici spunând: „Trebuie să ne mutăm”, după care ar fi adăugat, râzând: „Poate că a fost Charles.” Cei aflați în apropiere ar fi izbucnit apoi în râs.

Dialogul nu a fost confirmat oficial de Palatul Buckingham, iar conținutul său se bazează exclusiv pe interpretarea realizată de experta în citirea pe buze.

Petrecerea în grădină organizată la Palatul Holyroodhouse este una dintre cele mai importante întâlniri anuale ale familiei regale în Scoția. La ediția din acest an au participat Regele Charles, Regina Camilla, Prințesa Anne și Prințul Edward, care au salutat mii de invitați veniți din diferite domenii de activitate pentru a le fi recunoscute contribuțiile aduse comunităților locale.

This afternoon Their Majesties held a garden party at the Palace of Holyroodhouse in Edinburgh, accompanied by the Princess Royal and the Duke of Edinburgh pic.twitter.com/xE4jQSHVD1 — Rebecca English (@RE_DailyMail) June 30, 2026

Royal Week reprezintă tradiționala vizită anuală a monarhului în Scoția și include ceremonii oficiale, întâlniri cu reprezentanți ai autorităților și organizațiilor locale, precum și evenimente dedicate societății civile.

Pe lângă momentul amuzant surprins în timpul petrecerii, presa britanică a remarcat și alegerea vestimentară a Prințesei Anne. Aceasta a purtat din nou celebra haină „Nehru Coat”, realizată de brandul britanic Shibumi dintr-un amestec de cașmir și mătase și decorată cu motive florale brodate manual în India.

Prințesa Anne a mai fost văzută purtând aceeași piesă vestimentară la petrecerea regală organizată la Palatul Buckingham în 2022, dar și la serviciile religioase dedicate Commonwealth Day și la Royal Ascot în 2024, consolidându-și reputația de membru al familiei regale care își reutilizează frecvent ținutele.

Schimbul de replici de la Holyroodhouse a oferit unul dintre puținele momente relaxate surprinse în timpul debutului Royal Week. Chiar dacă dialogul atribuit participanților nu poate fi verificat independent, scena a fost prezentată de mai multe publicații britanice drept un episod amuzant petrecut în cadrul vizitei oficiale a familiei regale în Scoția.