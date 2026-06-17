Un fost angajat din sistemul medical britanic a fost sancționat de autoritatea pentru protecția datelor din Marea Britanie după ce a încercat să obțină beneficii financiare din divulgarea unor informații medicale confidențiale care o vizau pe prințesa Kate. Cazul a intrat în atenția autorităților după ce London Clinic, spitalul privat unde Prințesa de Wales a fost tratată în 2024, a raportat o posibilă breșă de securitate privind accesarea datelor medicale ale pacientei, potrivit The Independent.

Oficiul Comisarului pentru Informații (ICO) a deschis o investigație penală în martie 2024, după ce a primit informații privind accesarea și transmiterea fără autorizație a unor date medicale către terțe persoane.

Potrivit concluziilor anchetei, fostul angajat a utilizat în mod abuziv informații medicale extrem de sensibile și s-ar fi oferit să le divulge în schimbul unei recompense financiare.

„În urma unei evaluări complete în conformitate cu Codul procurorilor Coroanei și cu Politica de urmărire penală a ICO, ICO a emis o avertizare oficială unui fost cadru medical din Londra în legătură cu o infracțiune prevăzută la articolul 170 alineatul (5) din Legea privind protecția datelor din 2018. Conduita a implicat utilizarea abuzivă deliberată a unor informații personale extrem de sensibile și o ofertă de a le divulga în scopul obținerii unui câștig financiar, ceea ce reprezintă o încălcare clară a încrederii”, potrivit ICO.

În perioada respectivă, prințesa Kate a fost internată timp de aproape două săptămâni la clinica londoneză, după o intervenție chirurgicală abdominală. Ulterior, ea a anunțat public că investigațiile efectuate în timpul operației au dus la descoperirea unei forme de cancer.

Ancheta a vizat informațiile potrivit cărora cel puțin un membru al personalului medical ar fi încercat să acceseze dosarele sale medicale fără autorizație.

Reprezentanții ICO au adăugat că avertismentul oficial emis în acest caz a fost considerat cea mai potrivită măsură legală.

„Am analizat, de asemenea, dacă au existat probleme organizaționale mai ample legate de furnizarea serviciilor medicale în acest caz. Pe baza probelor disponibile, nu am identificat nicio neregulă care să îndeplinească criteriile necesare pentru aplicarea măsurilor de reglementare”, au arătat reprezentanții instituției.

La rândul său, Ian Hulme, director executiv pentru supravegherea reglementară la ICO, a declarat că oamenii ar trebui să poată avea încredere că informațiile personale pe care le furnizează instituțiilor medicale sunt protejate.

„Când această încredere este încălcată, este corect ca legea să ne permită să luăm măsuri. Nu vom ezita să inițiem urmărirea penală acolo unde este necesar și proporțional să o facem”, a mai spus acesta.

Conducerea London Clinic susține că incidentul a fost unul izolat și că unitatea medicală a colaborat pe deplin cu autoritățile în timpul investigației.

„Cu toții suntem extrem de mândri că oferim cele mai înalte standarde de îngrijire și discreție pentru fiecare pacient de la The London Clinic. Ne bucurăm că colaborarea noastră cu ICO a dus la soluționarea acestui incident trist și izolat. Spitalul nu a încălcat nicio reglementare”, a afirmat un purtător de cuvânt.

În ianuarie 2025, prințesa Kate a anunțat că boala sa a intrat în remisie, iar în lunile următoare și-a reluat treptat aparițiile publice și activitățile oficiale.

În 2024, dosarul medical al prințesei Kate ar fi fost accesat ilegal.