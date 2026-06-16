Prințul George, fiul cel mare al Prințului și Prințesei de Wales, va începe din luna septembrie cursurile la prestigiosul Colegiu Eton, a anunțat Palatul Kensington. Decizia pune capăt speculațiilor privind viitorul educațional al celui de-al doilea în ordinea de succesiune la tronul Marii Britanii.

George va împlini 13 ani luna viitoare, vârstă la care elevii sunt admiși la Eton, una dintre cele mai cunoscute instituții de învățământ private din Regatul Unit.

Anunțul a fost făcut marți de Palatul Kensington și vine după luni de speculații privind școala pe care o va urma Prințul George după finalizarea studiilor la Lambrook School din Berkshire.

Acolo a învățat împreună cu sora sa, Prințesa Charlotte, și cu fratele său, Prințul Louis.

Printre variantele luate în calcul s-a aflat și Marlborough College, însă familia regală a optat în cele din urmă pentru Eton.

Alegerea înseamnă că Prințul George îi va călca pe urmele tatălui său, Prințul William, care a studiat la aceeași instituție. De asemenea, cursurile Eton au fost urmate și de Prințul Harry, precum și de numeroase personalități britanice. Într-un interviu acordat la vârsta de 18 ani, Prințul William declara că experiența sa la Eton a fost una pozitivă.

„Mi-a plăcut foarte mult faptul că am putut să fiu la Eton pur și simplu ca orice alt elev”, afirma acesta în anul 2000.

Eton College a fost fondat în secolul al XV-lea și este considerat una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ din lume.

De-a lungul timpului, școala a format 20 de prim-miniștri britanici, printre care David Cameron, Boris Johnson și Jacob Rees-Mogg.

Printre absolvenții celebri se numără și actorii Eddie Redmayne, Dominic West, Damian Lewis și Tom Hiddleston.

George va deveni elev intern, urmând să locuiască într-una dintre cele 25 de case ale campusului, fiecare găzduind aproximativ 55 de elevi.

Taxa anuală de școlarizare la Eton este de aproximativ 63.000 de lire sterline, la care se adaugă TVA-ul aplicat de guvernul britanic instituțiilor private de învățământ.

Melanie Sanderson, redactor-șef al Good Schools Guide, a descris Eton drept o instituție care îmbină tradiția cu o abordare modernă.

„Majoritatea băieților de 13 ani care ajung acolo în septembrie nu pot ști ce le rezervă viața de adult. Prințul George, însă, are un viitor foarte special, iar părinții săi au decis că educația oferită de Eton reprezintă cea mai bună pregătire pentru viața unui membru activ al familiei regale moderne”, a declarat aceasta.

Anunțul privind alegerea Eton College a generat dezbateri și pe rețelele sociale.

Zarah Sultana a comentat decizia pe platforma X, întrebând de ce viitorul rege nu va urma cursurile unei școli publice, dacă acestea sunt considerate potrivite pentru majoritatea elevilor din Regatul Unit.

Prințul George este cel mai mare dintre cei trei copii ai Prințului William și ai lui Catherine și ocupă în prezent locul al doilea în ordinea de succesiune la tronul britanic, după tatăl său.