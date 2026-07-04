Prințul William a dezvăluit că tatăl său, Regele Charles, „urăște fotbalul” într-o apariție la podcastul lui Travis Kelce, difuzat vineri, cu doar câteva ore înainte ca vedeta NFL să-și celebreze căsătoria cu megastarul pop Taylor Swift, potrivit The New York Post.

Cupa Mondială, mai degrabă decât propria nuntă, a fost tema principală a discuției cu Kelce și fratele său co-prezentator, Jason Kelce, la podcastul „New Heights”. Prințul moștenitor William a declarat că ar călători la competiția din Statele Unite dacă Anglia ar ajunge în finală.

Prințul este cunoscut ca un fan al echipei Aston Villa din Premier League și, când a fost întrebat dacă Regele Charles a fost cel care i-a stârnit interesul, a răspuns: „Absolut nu. Tatăl meu urăște fotbalul”.

„Familia mea nu are o istorie deosebit de lungă cu fotbalul”, a spus el. „Sunt câțiva dintre noi care susțin echipe. Pasiunea mea pentru fotbal a venit de la prietenii care m-au dus la primul meu meci și de la școală, când eram mic. Nu poți evita discuțiile despre fotbal. E peste tot. Da. Și niște prieteni de școală sau din copilărie m-au dus la primul meu meci.”

Prințul William este președintele (și acum patronul) Asociației Engleze de Fotbal din 2010.

Datorită unei prestații puternice a căpitanului echipei și atacantului FC Bayern München, Harry Kane, care a marcat două goluri în finală împotriva RD Congo, echipa reprezentativă Anglia se află în optimile de finală.

„Cei Trei Lei” sunt programați să joace împotriva Mexicului pe stadionul Azteca, unul de mare altitudine, duminică.

Când Travis Kelce l-a întrebat dacă Prințul de Wales ar traversa „iazul” pentru a vedea finala dacă Anglia ajunge atât de departe, William a răspuns „cu siguranță”.

„Dacă suntem în finală... poate vă vedem pe amândoi acolo la finală?” a întrebat prezentatorul.

Interviul a coincis și cu sărbătorile de 4 iulie din Statele Unite, care marchează 250 de ani de independență față de Marea Britanie.

„Fii sincer, ești surprins că am reușit?”, a întrebat Kelce.

„Au fost momente... au fost momente”, a spus William, adăugând: „da, dar mi-ar plăcea să cred că Regatul Unit și SUA au fost împreună în timpul acestor 250 de ani.”