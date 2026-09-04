Volkswagen pregătește una dintre cele mai importante reorganizări din ultimii ani, pe fondul presiunilor tot mai mari de pe piața auto. Constructorul german intenționează să reducă aproximativ 50.000 de locuri de muncă și să diminueze semnificativ numărul modelelor produse, potrivit AP.

Planul aprobat de conducerea companiei prevede și oprirea producției de mașini la patru uzine din Germania. Măsurile vin într-o perioadă în care grupul se confruntă cu scăderea vânzărilor pe piața chineză, concurența producătorilor asiatici și efectele tarifelor americane.

Consiliul de administrație al Volkswagen a aprobat planul propus de directorul general Oliver Blume. Compania urmărește reducerea efectivelor cu aproximativ 50.000 de locuri de muncă.

Volkswagen are în prezent aproximativ 650.000 de angajați la nivelul grupului, astfel că măsura reprezintă o restructurare de proporții.

Planul prevede și reducerea cu aproximativ jumătate a numărului de modele produse. Conducerea companiei urmărește ca modelele care vor rămâne în ofertă să fie fabricate în volume mai mari, astfel încât costurile fixe să poată fi diminuate.

Volkswagen vrea, de asemenea, să simplifice structura managerială și să reducă numărul nivelurilor de decizie. Compania urmărește astfel să obțină un proces decizional mai rapid și o structură de costuri mai eficientă.

Una dintre cele mai importante măsuri vizează fabricile germane. Volkswagen estimează că dispune de o capacitate de producție excedentară de aproximativ 500.000 de automobile în Europa.

Uzinele din Emden, Zwickau, Hanovra și Neckarsulm nu ar mai urma să primească producție de automobile pe termen lung, deoarece compania consideră că nu poate asigura pentru acestea o alocare competitivă.

Oprirea producției auto nu înseamnă însă neapărat închiderea completă a fabricilor. Volkswagen analizează posibilitatea utilizării acestora pentru alte activități, astfel încât infrastructura existentă și o parte dintre locurile de muncă să poată fi păstrate.

Decizia are o importanță majoră pentru industria germană, întrucât uzinele Volkswagen reprezintă centre industriale importante pentru regiunile în care funcționează.

Reorganizarea a fost precedată de negocieri tensionate între conducerea Volkswagen și reprezentanții angajaților. Salariații dețin jumătate dintre locurile din consiliul de administrație al companiei, iar landul Saxonia Inferioară are două locuri în acest organism și deține, la rândul său, o participație la Volkswagen.

Daniela Cavallo, principalul reprezentant al angajaților, a criticat planurile companiei atunci când acestea au fost prezentate inițial.

După aprobarea restructurării, ea a susținut însă că măsurile sunt „o necesitate” pentru ca Volkswagen să poată intra cu succes în următorul deceniu.

Și Olaf Lies, guvernatorul Saxoniei Inferioare, a recunoscut amploarea dificultăților cu care se confruntă constructorul german. El a descris restructurarea drept un drum comun pentru transformarea pe care compania trebuie să o realizeze.

Piața chineză reprezintă una dintre principalele probleme pentru Volkswagen. Compania se confruntă cu scăderea vânzărilor într-o țară care a fost mult timp una dintre cele mai importante piețe pentru constructorul german.

Potrivit datelor citate de AP, profitul Volkswagen după impozitare a scăzut cu 30% în prima jumătate a anului. Evoluția vine pe fondul dificultăților întâmpinate în China și al intensificării concurenței.

Producătorii chinezi au devenit tot mai competitivi, inclusiv pe segmentul automobilelor electrice. Constructorii europeni încearcă să recupereze teren într-un sector în care rivalii din China au avansat rapid.

Volkswagen trebuie să țină cont și de efectele tarifelor americane, care adaugă o presiune suplimentară asupra industriei auto.

Directorul general Oliver Blume consideră că restructurarea este necesară pentru ca Volkswagen să își consolideze poziția pe termen lung și să își îmbunătățească competitivitatea.

„Este un semnal puternic pentru viitorul Volkswagen Group”, a transmis CEO-ul companiei.

Reducerea costurilor, simplificarea structurilor și concentrarea producției asupra unui număr mai mic de modele fac parte din strategia prin care grupul german încearcă să răspundă schimbărilor rapide de pe piața auto.

Planul nu privește exclusiv marca Volkswagen. Grupul german deține un portofoliu extins de mărci, printre care Audi, Škoda, Porsche și SEAT.

Reducerea gamei de modele și ajustarea capacității de producție reflectă presiunile cu care se confruntă unul dintre cei mai mari producători auto din lume.

Pentru Volkswagen, schimbarea industriei auto nu presupune doar trecerea de la motoarele convenționale la automobile electrice. Compania trebuie să își reducă și costurile, să ajusteze producția la cererea existentă și să facă față concurenței tot mai puternice din Asia.

Deciziile Volkswagen au consecințe care depășesc compania. Constructorul este unul dintre cei mai importanți angajatori din Germania și reprezintă un simbol al industriei auto germane.

Oprirea producției de automobile la patru uzine evidențiază dificultățile prin care trece sectorul industrial german. Producătorii tradiționali sunt obligați să își regândească fabricile, gamele de modele și structurile de costuri într-o perioadă în care piața auto se schimbă rapid.