Premierul landului german Saxonia, Michael Kretschmer, a propus luni prelungirea programului de lucru de la 35 la 40 de ore pe săptămână la o fabrică Volkswagen din regiune, în contextul planului de reducere a costurilor și al incertitudinilor privind viitorul unor unități de producție auto din Germania, conform Reuters.

Kretschmer a declarat că angajații, conducerea companiei și liderii politici trebuie să colaboreze pentru a limita efectele reducerilor de personal și de producție și pentru a crește competitivitatea companiei. Premierul Saxoniei, membru al Uniunii Creștin-Democrate (CDU), partidul cancelarului Friedrich Merz, se află sub presiune pentru protejarea locurilor de muncă din industria auto din regiune.

Volkswagen este cel mai mare angajator privat din Saxonia și are aproximativ 10.000 de salariați în trei fabrici.

Alte zeci de mii de locuri de muncă depind indirect de activitatea companiei, prin intermediul furnizorilor.

Printre unitățile vizate se află fabrica de automobile electrice din Zwickau, una dintre cele patru despre care conducerea companiei a spus că nu au un viitor clar după anul 2030.

„Trebuie să lucrăm cu toții împreună la acest lucru”, a declarat Kretschmer pentru Reuters. „Pur și simplu, producția în Germania trebuie să devină mai bună, mai ușoară și mai rentabilă”.

Kretschmer s-a întâlnit săptămâna trecută cu directorul general al Volkswagen, Oliver Blume, și cu președintele Consiliului de Supraveghere, Hans Dieter Pötsch, pentru discuții privind viitorul fabricii din Zwickau. Premierul landului a spus însă că, până în prezent, nu a fost găsită o soluție concretă.

„Obiectivul nostru este să facem posibilă și să menținem producția în Germania, nu să o transferăm în străinătate”, a spus Kretschmer.

Potrivit acestuia, o decizie privind viitorul fabricii din Zwickau trebuie luată în următoarele luni. Kretschmer consideră că o hotărâre rapidă ar diminua incertitudinea în rândul angajaților și ar putea contribui la creșterea productivității.

Premierul Saxoniei a indicat printre problemele industriei auto și nivelul ridicat al prețurilor la energie din Germania. De asemenea, el a criticat planurile Uniunii Europene privind eliminarea treptată a motoarelor cu combustie, chiar dacă obiectivul stabilit inițial pentru 2035 a fost între timp relaxat.

Kretschmer susține și planurile conducerii Volkswagen pentru simplificarea structurii companiei și reducerea numărului de modele.

„Suntem prea scumpi”, a declarat el luni dimineață pentru postul public ZDF, referindu-se la costurile producției în Germania.

În locul reducerii salariilor, premierul Saxoniei a propus însă „un pachet de măsuri”, care să includă și „într-o anumită măsură, un program de lucru mai lung”. Una dintre variante ar presupune renegocierea contractului colectiv de muncă și majorarea programului de la 35 la 40 de ore pe săptămână.

IG Metall, cel mai mare sindicat din Germania, susține însă menținerea săptămânii de lucru de 35 de ore.