La 75 de ani, Jane Seymour sfidează timpul. Secretul ei nu include diete

La 75 de ani, Jane Seymour continuă să impresioneze prin eleganță și vitalitate, demonstrând că vârsta este doar un număr atunci când stilul de viață este unul echilibrat. Actrița, cunoscută pentru aparițiile sale memorabile pe marele și micul ecran, afișează o formă fizică de invidiat și o energie care rivalizează lejer femeile mult mai tinere, informează Fox News.

Jane Seymour, la cei 75 de ani, are aceeași siluetă pe care o avea în tinerețe și susține că secretul nu stă în cure, ci într-un stil de viață echilibrat. Actrița, care și-a aniversat duminică ziua de naștere, a vorbit despre rutina care a ajutat-o să își mențină, timp de decenii, aceeași mărime la haine.

Într-un interviu acordat publicației Daily Mail, vedeta a explicat că nu a fost niciodată adepta dietelor. În schimb, a ales consecvent un regim alimentar inspirat din bucătăria mediteraneană, pe care îl apreciază atât pentru gust, cât și pentru beneficiile asupra sănătății. Roșiile, măslinele și peștele se regăsesc frecvent în meniul său, alături de alte preparate simple și proaspete.

Cunoscută publicului larg pentru rolul din filmul Somewhere in Time, Seymour spune că preferă un mic dejun lejer. Ziua începe, de regulă, cu cafea și ouă fierte tari, pentru aportul de proteine. Masa principală vine în jurul orei 13:30, moment pe care îl consideră ideal pentru a savura în liniște preparate consistente.

Peștele și legumele ocupă un loc central în alimentația sa, iar multe dintre verdețuri provin chiar din grădina proprie. Actrița cultivă diverse plante în curte și le folosește frecvent în bucătărie, mizând pe prospețime și simplitate.

Actrița Jane Seymour spune că preferințele ei culinare înclină clar spre gustările sărate. Vedeta a povestit că după-amiezile ei includ, de regulă, legume proaspete cu hummus, fistic și diverse tipuri de nuci.

„Îmi plac nucile. Sunt o persoană care preferă săratul, îmi place sarea”, a mărturisit ea.

Seymour susține că nu crede în diete, ci într-un stil de viață echilibrat, bazat pe alegeri alimentare conștiente. În opinia sa, ideea de „dietă” creează presiune și, inevitabil, duce la abateri.

„Oamenii mă întreabă dacă am o zi în care nu trișez dieta și le răspund că nu țin niciodată dietă, doar fac alegeri bune și le țin. Dacă ești la dietă, vei pierde șirul, vei trișa. Dar dacă găsești alimente sănătoase care îți plac cu adevărat și care te fac să te simți bine, nu te vei simți niciodată depășit de așteptări”, a explicat Seymour.

Pentru Seymour, starea de bine vine la pachet cu energia necesară unui stil de viață activ. Se menține în formă prin exerciții constante, care includ ridicarea de greutăți ușoare și ședințe de Pilates.

Motivația ei este și una personală. Actrița a dezvăluit că în familia sa există antecedente de boli cardiovasculare, motiv pentru care își monitorizează atent sănătatea și efectuează controale regulate.

„Între timp, fac mișcare, mănânc sănătos, dorm, încerc să nu mă stresez prea mult. Este foarte important. Este principala cauză de deces în rândul femeilor”, a mai subliniat actrița.

Într-un interviu acordat la începutul lunii pentru Fox News Digital, actrița Jane Seymour a vorbit deschis despre raportarea sa la vârstă. Actrița spune că trăiește o perioadă de împlinire profesională și personală, descriind prezentul drept un adevărat apogeu. Recunoaște că agenda sa este mai încărcată ca oricând, însă energia și entuziasmul nu îi lipsesc.

Cunoscută publicului pentru rolul principal din serialul Harry Wilde, artista afirmă că se simte privilegiată să aibă proiecte care o pasionează și colegi pe care îi apreciază. Deși ritmul este alert, spune că este profund recunoscătoare pentru oportunitățile pe care le are.

Mai mult, Seymour subliniază că nu și-ar fi imaginat niciodată că, la această vârstă, va fi atât de activă profesional și implicată în proiecte care îi aduc satisfacție. Pentru ea, această etapă nu înseamnă un pas înapoi, ci o confirmare că pasiunea și dedicarea nu țin cont de ani.