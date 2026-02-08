Doar 5 minute de mișcare zilnică reduc riscul de deces cu 30% pentru persoanele sedentare

Exercițiile fizice, chiar și moderate, se dovedesc a fi cea mai eficientă metodă de a încetini apariția bolilor și riscul de deces, arată o nouă cercetare. Studiul, care a analizat datele a peste 135.000 de persoane cu vârsta medie de 64 de ani, subliniază că beneficiile sunt mai evidente în cazul celor mai sedentari, informează elpais.com.

Un studiu recent condus de Ulf Ekelund, de la Școala Norvegiană de Științe ale Sportului, arată că și un minim efort fizic poate avea efecte spectaculoase asupra sănătății. Cercetătorii estimează că, dacă cele mai puțin active 20% dintre persoane ar adăuga doar cinci minute de exerciții moderate până la viguroase pe zi, echivalentul unui mers alert, aproximativ 6% din decesele premature în acest grup ar putea fi prevenite.

Dacă această creștere modestă a activității fizice ar fi adoptată de întreaga populație, reducerea mortalității premature ar putea ajunge chiar la 10%.

Studiul mai arată că și un alt gest simplu este eficient: reducerea timpului petrecut pe scaun. Plimbările scurte, de câteva minute, la fiecare oră, ar putea preveni între 3% și 7% din decesele premature.

Rezultatele arată că cei mai sedentari sunt și cei mai câștigați de pe urma activității fizice. Pentru o persoană foarte inactivă, creșterea timpului zilnic de mișcare de la 1 la 6 minute poate reduce riscul de deces cu 30%.

În schimb, pentru cei care deja fac exerciții timp de nouă minute pe zi, adăugarea a cinci minute suplimentare reduce riscul cu 18%. Efectul se atenuează odată ce se ajunge la 24 de minute de activitate zilnică.

Un studiu recent publicat în eClinicalMedicine aduce dovezi suplimentare că schimbările mici în stilul de viață pot avea efecte majore asupra longevității. Cercetarea, coordonată de Emmanuel Stamatakis de la Universitatea din Sydney, a analizat datele a peste 60.000 de participanți pentru a evalua impactul combinat al somnului, activității fizice și alimentației asupra speranței de viață și a anilor trăiți fără boli majore precum cancerul, diabetul sau demența.

Rezultatele subliniază importanța abordării integrative a sănătății: modificările mici, dar simultane, în cei trei piloni ai sănătății produc beneficii mai consistente decât schimbările majore într-un singur domeniu.

De exemplu, pentru a câștiga un an de viață suplimentar, este suficient să adăugați zilnic cinci minute de somn, două minute de mișcare și jumătate de porție de legume. În schimb, pentru a obține același efect doar prin modificarea somnului, ar fi nevoie de 25 de minute suplimentare pe zi.

Cercetătorii au evaluat și pașii necesari pentru a prelungi cu patru ani speranța de viață fără boli grave. Deși cerințele sunt mai mari, ele rămân realizabile: un somn mai lung cu 24 de minute, patru minute suplimentare de exerciții fizice zilnice și includerea în dietă a aproximativ 100 de grame de legume, o porție de cereale integrale pe zi și două porții de pește pe săptămână.

Cercetătorii au arătat că persoanele care dorm între șapte și opt ore pe noapte, fac mișcare mai mult de 42 de minute pe zi și urmează o dietă de calitate superioară pot câștiga aproape un deceniu în plus de viață sănătoasă comparativ cu cei cu cele mai nesănătoase obiceiuri.

Datele sugerează că efectele pozitive ale acestor obiceiuri se amplifică reciproc. De exemplu, exercițiile fizice sunt factorul principal al anilor suplimentari de sănătate, dar impactul lor crește semnificativ dacă sunt combinate cu somn adecvat și alimentație echilibrată. Astfel, o persoană care face doar mișcare ar trebui să aloce aproximativ 30 de minute pe zi pentru a câștiga opt ani de sănătate, însă dacă adaugă o oră suplimentară de somn și o dietă sănătoasă, sunt suficiente doar 10 minute de efort fizic intens pentru același beneficiu.

Mai mulți experți independenți consultați de Science Media Center au salutat concluziile, avertizând însă că studiul este observațional și nu poate demonstra o legătură cauzală directă între exerciții, alimentație și reducerea mortalității.

Aiden Doherty, de la Universitatea din Oxford, apreciază recomandările practice care derivă din rezultate, subliniind că acestea pot contribui la reducerea presiunii asupra sistemelor de sănătate suprasolicitate: „Rezultatele acestui studiu demonstrează clar că fiecare mișcare contează”, concluzionează profesorul Doherty.