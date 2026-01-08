Social

Frigărui de pui la cuptor. Rețeta perfectă pentru o cină cu puține calorii

Frigărui de pui la cuptor. Rețeta perfectă pentru o cină cu puține calorii
Frigăruile sunt o opțiune rapidă și sănătoasă pentru o masă echilibrată, însă majoritatea românilor aleg să le pregătească la grătar. Totuși, acestea vor fi cel puțin la fel de gustoase daca sunt gătite la cuptor, iar carnea va fi suculentă și aromată. În plus, legumele pot fi adăugate în rețetă în funcție de preferințe.

Frigărui de pui la cuptor

Fie că alegi să le savurezi alături de o salată sau cu mujdei, acestea vor fi absolut delicioase.

Ingredientele necesare pentru această rețetă:

  • 500 g piept de pui
  • 1 ardei gras (roșu, galben sau verde)
  • 1 ceapă roșie
  • 1 dovlecel mic
  • 2 linguri ulei de măsline
  • Sare și piper după gust
  • 1 linguriță boia dulce
  • 1 linguriță usturoi granulat
  • Zeama de la 1 lămâie
  • 8-10 bețe pentru frigărui

Mod de preparare

Pieptul de pui se taie cuburi de aproximativ 2-3 cm și se pune într-un bol, unde se adaugă ulei de măsline, sare, piper, boia dulce, usturoi granulat și zeamă de lămâie. După acest pas, carnea se lasă la marinat timp de 20-30 de minute.

Carne de pui

Carne de pui. Sursă foto: Freepik

Legumele – ardeii, ceapa și dovlecelul – se spală și se taie în bucăți de mărime apropiată de cea a cărnii de pui. După ce legumele au fost tăiate, acestea se înșiră pe bețele pentru frigărui împreună cu bucățile de carne.

Cuptorul se preîncălzește la 200°C, iar frigăruile se așază pe o tavă tapetată cu hârtie de copt.

Frigărui de pui la cuptor. De ce e important să le întorci pe ambele părți

Prepararea frigăruilor de pui la cuptor poate părea simplă, însă există câteva secrete care fac diferența între un preparat bun și unul cu adevărat delicios. Unul dintre aceste secrete este întoarcerea frigăruilor pe ambele părți pe parcursul coacerii.

Frigăruile se coc timp de 20-25 de minute, iar întoarcerea lor la jumătatea duratei permite ca toate părțile cărnii să se rumenească uniform, păstrând suculența puiului și aromele legumelor. În același timp, legumele se caramelizează ușor pe toate părțile.

Frigăruile se servesc calde, alături de o salată verde proaspătă sau un sos cu iaurt, usturoi și mărar.

