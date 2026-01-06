Social

Rețetă ușoară de friptură pentru ziua de Bobotează. Carnea va fi suculentă și delicioasă

Comentează știrea
Rețetă ușoară de friptură pentru ziua de Bobotează. Carnea va fi suculentă și delicioasăFriptură. Sursa foto: Freepik
Din cuprinsul articolului

Se spune că masa de Bobotează trebuie să fie la fel de încărcată precum cea de Crăciun, însă mulți români vor să stea departe de carnea de porc sau de preparatele grele. În locul lor, friptura de curcan sau de pui îi va aduce pe toți cei dragi la masă. Rețeta se pregătește ușor și nu necesită prea mult timp petrecut în bucătărie.

Friptură de curcan la tavă

Ingredientele necesare:

  • 600 g carne de curcan (pulpe sau piept)
  • 4–5 cartofi medii
  • 1 dovlecel
  • 200 ml sos de roșii
  • 2–3 căței de usturoi
  • 3 linguri ulei de măsline
  • 1 legătură de mărar proaspăt
  • Sare și piper după gust
  • 1 linguriță boia dulce (opțional)

Prepararea începe cu preîncălzirea cuptorului la 200°C. Cartofii și dovlecelul se spală și se taie rondele sau cuburi de dimensiuni egale, pentru o coacere uniformă.

Carne de curcan

Carne de curcan. Sursa foto: Freepik

Cum procedezi

Carnea de curcan se spală, se tamponează cu un șervețel de hârtie și se condimentează cu sare, piper și boia dulce. Într-o tavă adâncă, legumele se așază alternând cartofii cu dovlecelul, se stropesc cu ulei de măsline și se amestecă ușor, pentru a fi acoperite uniform de condimente.

Motivul real al divorțului dintre Elena Vîșcu și CRBL. A renunțat după 16 ani
Motivul real al divorțului dintre Elena Vîșcu și CRBL. A renunțat după 16 ani
Impozite triplate peste noapte în Sectorul 2. Cetățenii cer explicații primarului Rareș Hopincă
Impozite triplate peste noapte în Sectorul 2. Cetățenii cer explicații primarului Rareș Hopincă

Peste acestea se pune carnea, iar apoi se toarnă sosul de roșii și se adaugă usturoiul mărunțit sau tocat.

Friptură de curcan ca la restaurant. Ultimul pas

Tava se acoperă cu folie de aluminiu și se coace 35–40 de minute. Ulterior, folia se îndepărtează și preparatul se mai lasă la cuptor încă 15–20 de minute, până când carnea se rumenește și legumele devin fragede.

La final, friptura se presară cu mărar proaspăt pentru un plus de aromă și prospețime. Pentru cei care vor să păstreze spiritul festiv al mesei de Bobotează, dar să evite preparatele grele, friptura de curcan la tavă poate fi adaptată într-o variantă mai ușoară. Carnea suculentă poate fi servită ca atare, alături de o salată verde sau de murături.

O altă opțiune este să înlocuiți cartofii cu o garnitură de orez. Acesta poate fi preparat cu puțin ulei de măsline și ierburi proaspete.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

10:50 - Mutațiile și rezistența la tratamentul pentru cancer, folosite pentru a activa sistemul imunitar
10:38 - Motivul real al divorțului dintre Elena Vîșcu și CRBL. A renunțat după 16 ani
10:29 - Stephen Miller: Statele Unite controlează acum Venezuela. Ce înseamnă asta pentru Maduro
10:18 - Impozite triplate peste noapte în Sectorul 2. Cetățenii cer explicații primarului Rareș Hopincă
10:06 - Radar vandalizat de șoferii furioși. Aparatul aplica 8.000 de amenzi lunar
09:56 - Rețelele sociale pot prezice șomajul înainte statisticilor. Studiu neașteptat

HAI România!

Serghei Mizil – Adevărul despre Nicu Ceaușescu! Partea a 3-a
Serghei Mizil – Adevărul despre Nicu Ceaușescu! Partea a 3-a
Mitică Dragomir, cel mai tare din parcare!
Mitică Dragomir, cel mai tare din parcare!
Secretarul personal al lui Ceaușescu rupe tăcerea: Lovitura de stat și ultimatumul lui Gorbaciov”
Secretarul personal al lui Ceaușescu rupe tăcerea: Lovitura de stat și ultimatumul lui Gorbaciov”

Proiecte speciale