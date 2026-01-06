Rețetă ușoară de friptură pentru ziua de Bobotează. Carnea va fi suculentă și delicioasă

Se spune că masa de Bobotează trebuie să fie la fel de încărcată precum cea de Crăciun, însă mulți români vor să stea departe de carnea de porc sau de preparatele grele. În locul lor, friptura de curcan sau de pui îi va aduce pe toți cei dragi la masă. Rețeta se pregătește ușor și nu necesită prea mult timp petrecut în bucătărie.

Ingredientele necesare:

600 g carne de curcan (pulpe sau piept)

4–5 cartofi medii

1 dovlecel

200 ml sos de roșii

2–3 căței de usturoi

3 linguri ulei de măsline

1 legătură de mărar proaspăt

Sare și piper după gust

1 linguriță boia dulce (opțional)

Prepararea începe cu preîncălzirea cuptorului la 200°C. Cartofii și dovlecelul se spală și se taie rondele sau cuburi de dimensiuni egale, pentru o coacere uniformă.

Carnea de curcan se spală, se tamponează cu un șervețel de hârtie și se condimentează cu sare, piper și boia dulce. Într-o tavă adâncă, legumele se așază alternând cartofii cu dovlecelul, se stropesc cu ulei de măsline și se amestecă ușor, pentru a fi acoperite uniform de condimente.

Peste acestea se pune carnea, iar apoi se toarnă sosul de roșii și se adaugă usturoiul mărunțit sau tocat.

Tava se acoperă cu folie de aluminiu și se coace 35–40 de minute. Ulterior, folia se îndepărtează și preparatul se mai lasă la cuptor încă 15–20 de minute, până când carnea se rumenește și legumele devin fragede.

La final, friptura se presară cu mărar proaspăt pentru un plus de aromă și prospețime. Pentru cei care vor să păstreze spiritul festiv al mesei de Bobotează, dar să evite preparatele grele, friptura de curcan la tavă poate fi adaptată într-o variantă mai ușoară. Carnea suculentă poate fi servită ca atare, alături de o salată verde sau de murături.

O altă opțiune este să înlocuiți cartofii cu o garnitură de orez. Acesta poate fi preparat cu puțin ulei de măsline și ierburi proaspete.