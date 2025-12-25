Social

Rețeta lui Jamie Oliver pentru curcanul de Crăciun

Rețeta lui Jamie Oliver pentru curcanul de Crăciun
Celebrul bucătar britanic Jamie Oliver vine în întâmpinarea celor care își doresc o masă de Crăciun specială și oferă un sfat simplu pentru a transforma meniul festiv într-un adevărat „ospăț regal”. Bucătarul recomandă ca în perioada sărbătorilor să se pună accent pe ingrediente proaspete pentru a scoate în evidență gustul aparte al fripturii, relatează Express.

Rețeta unui „ospăț regal”: sfatul celebrului bucătar Jamie Oliver

Pentru multe gospodine, pregătirea curcanului de Crăciun rămâne una dintre cele mai stresante etape, dar Jamie Oliver vine cu o soluție simplă care, spune el, garantează un rezultat „perfect” și transformă preparatul „într-un adevărat ospăț”.

Este știut faptul că de obicei, meniul de sărbători, pe lângă preparatele din porc, include curcan rumenit la cuptor, cartofi copți, umplutură, legume coapte precum morcovii, păstârnacul sau varza de Bruxelles, toate stropite din abundență cu sos gravy (sos tradițional anglo-saxon, preparat din sucul lăsat de carnea friptă, adesea îngroșat cu făină) și sos de merișoare.

În acest context, celebrul chef a dezvăluit pasul esențial pe care îl recomandă oricui se apucă să gătească curcan de Crăciun. Este metoda sa specială care asigura suculența cărnii.

Cadoul de Crăciun din partea lui Jamie: bazele pentru o cină festivă perfectă cu friptură

Într-un tutorial publicat pe YouTube, Jamie, în vârstă de 50 de ani, le-a spus urmăritorilor săi: „Dacă ar fi să vă dăruiesc ceva de Crăciunul acesta, ar fi bazele pentru o cină festivă perfectă cu friptură.” Pentru cunoscutul bucătar, baza unei mese reușite se rezumă la trei elemente-cheie: curcanul, cartofii copți și sosul.

Pentru un curcan gătit impecabil, Jamie a explicat: „Pe lista mea de priorități de sărbători, curcanul ideal este acela cu pielea aurie și crocantă, acoperit cu bacon afumat și cu o carne incredibil de fragedă. E o adevărată masă demnă de sărbătoare”.

Surprinzător pentru mulți, pregătirea nu începe direct cu pasărea, ci cu sosul care va servi drept suport pe tava de gătit „Practic, totul pornește de la prepararea bazei pe care va sta curcanul”, spune bucătarul. Această etapă, afirmă el, „este crucială pentru a intensifica aroma și pentru a asigura că friptura va fi ca la carte”.

Cum se prepară baza pentru curcan

Jamie a explicat cum face baza fripturii: „Tocați două tulpini de țelină, două cepe și doi morcovi. Aceste legume vor da acel gust  inconfundabil și se vor găti lent pe tot parcursul coacerii curcanului. Lăsați-le să se caramelizeze pentru a obține o aromă intensă. Tăiați-le în bucăți uniforme”.

Pe măsură ce explica, bucătarul a arătat cum procedează, așezând legumele tocate într-o tavă de copt, alături de o jumătate de căpățână de usturoi lăsată necurățată. A urmat apoi tocarea măruntaielor curcanului, pe care le-a adăugat în tavă, subliniind: „De aici vine adevărata profunzime a gustului”.

După ce baza a fost pregătită, atenția s-a mutat spre ingredientul principal: curcanul. Jamie a început prin a introduce în cavitatea acestuia câteva felii de clementină și un ardei iute.

„Pur și simplu împingeți-le în interior, fără a umple complet cavitatea”, a explicat el. „Nu vrem să blocăm circulația aerului din cuptor. E esențial ca aerul fierbinte să pătrundă și în interior, nu doar să rumenească exteriorul”, a avertizat bucătarul.

Jamie Oliver unge curcanul cu un pachet întreg de unt apoi îl presare cu ierburi aromate

Pentru a obține o carne cât mai suculentă Jamie folosește un pachet de unt, la temperatura camerei, pe care îl frecă pe întreaga suprafață a păsării. Apoi, carnea este asezonată cu sare și piper și o nucșoară proaspăt rasă. Pentru un gust și mai bun, ierburi precum salvie, rozmarin și cimbru sunt presate peste stratul de unt.

Cei care se tem că este prea multă grăsime, pot fi liniștiți: în timpul coacerii, acesta se va topi, lăsând aromele să pătrundă profund în carne. După pregătiri, curcanul se acoperă strâns cu folie de aluminiu, lăsând cavitatea liberă, și se așază pe un suport peste legumele și măruntaiele tocate.

Gătirea propriu-zisă la cuptor variază în funcție de mărimea și greutatea curcanului, iar „atenția la detalii garantează o carne fragedă și plină de aromă, a concluzionat Jamie Oliver

